Samsung Galaxy Note 4 ön inceleme "Merak edilen tüm detaylar bu videoda"

DH Misafiri arkadaşlar sony z2 mi not3 mü karar veremiyorum yardımcı olurmusunuz
DH Misafiri arkadaşlar sony z2 mi not3 mü karar veremiyorum yardımcı olurmusunuz
volkan_kolay 2014 yılının en iyi telefonu; Samsung Galaxy Note 4 Dağılın elmacılar.. :D
YasinK57 evet okumadım çünkü yazın o kadar berbatki daha yarısında kestim okumayı cahil cahil yazdıklarını okuyunca banada caz yapma belki sana yazmadım başkasına yazdım neden atlıyorsun cahil sazan ?
Player ONE bir sorum olacak. S pen nin çok ram tükettiği konusunda şikayetler var.s peni kapatma yolu varmı notelarda.ramden tam yararlanmak için
Merhaba
Araştırmalarıma göre bir nedeni daha varmış. Anladığım kadarıyla gerçekten dediğiniz gibi fazla yer kaplayan usb3.0 modülü yerine, daha hızlı şarj edilebilmesi için telefona gelişmiş bir parça takmayı uygun bulmuşlar böylece 2 telefon la yapılan testlerde note 3 yaklaşık bir saatte %50 şarj olurken, note 4 yaklaşık yarım saatte %50 şarj olabiliyormuş. Hızlı şarj olayı için yani. Bence daha iyi hızlı şarj olması. Bilginize.
Çok alakasız telefonlar ikisi. Ben Note 3 derim.
Ama bu benim tercihlerime bağlı. Eğer istediğin işlevsellik ise Note 3 derim ben.
Kalem bana göre değil dersen Z2
Samsung Galaxy Note 4
Dağılın elmacılar.. :D
+1
Acikcasi Note-3 kullanicisi olarak beni cezbetmedi.. Ama Note serisini kullanmayanlara tavsiye ederim..
Bu arada onlarca telefonun bulundugu odadaki Note serisini incelemek icin bile 30 dakika sirada beklemeniz gerekebiliyordu.
Seni kaale almıyorum seviyen belli senin
Htc sony gibi firmalar çok kaliteli telefon lar üretiyor telefonum Htc one tabletim apple pc im windows o yüzden bana fan boy demeyin boş konuşmayın.
Htc ve sony nin samsug la ortak noktası android olunca onlarda bir nevi kaliteden ödün vermiş gibi gözükuyor ..
Piyasadan cekilsin artık su leş marka bilmeyen insanlar alıp yarı yolda kalıyor . Geçenlerde arkadaşım almış s4 fiyatına baksan adam sanarsin berbat malzeme berbat arayuz gel gör ki telefonun bataryası şişmiş kusura bakmayın ama lg de samsung kadar olmasada çöpün önde gidenlerinden bundan önceki lg telefonumu elden zor çıkardım .
Android güzel bir işletim sistemi samsung batarsa dahada güzel olacak ben böyle düşünüyorum şahsen bi cogunuzunda benim gibi düşündüğünüzü biliyorum .
Yazıktır ya su markaya verilen para kaybedilmiş çalınmış paradan nekadar farkliki .
Adamların bin liralık tabletleri benim kullandığım BİR LİRALİK CAKMAKLA aynı malzemeden yapılmış rezalet ötesi bu olsa gerek .
öyle birşey yok ben daha ram tüketiminde veya pil tüketiminde s-peni görmedim hiç...1 günü doya doya kullansan bitirmek zor şarjı...