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Samsung Galaxy Note 4 ön inceleme "Merak edilen tüm detaylar bu videoda"

4 yıl
145,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil süper telefon modeli Galaxy Note 4 için inceleme tadında, detay zengini bir video hazırladık. Merak edilen tüm detayları ekranlarınıza getirmeye çalıştık. İyi seyirler.
 

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mustekaslan 4 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar sony z2 mi not3 mü karar veremiyorum yardımcı olurmusunuz

Merhaba
Araştırmalarıma göre bir nedeni daha varmış. Anladığım kadarıyla gerçekten dediğiniz gibi fazla yer kaplayan usb3.0 modülü yerine, daha hızlı şarj edilebilmesi için telefona gelişmiş bir parça takmayı uygun bulmuşlar böylece 2 telefon la yapılan testlerde note 3 yaklaşık bir saatte %50 şarj olurken, note 4 yaklaşık yarım saatte %50 şarj olabiliyormuş. Hızlı şarj olayı için yani. Bence daha iyi hızlı şarj olması. Bilginize.
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar sony z2 mi not3 mü karar veremiyorum yardımcı olurmusunuz
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DigitalWorld 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar sony z2 mi not3 mü karar veremiyorum yardımcı olurmusunuz

Çok alakasız telefonlar ikisi. Ben Note 3 derim.

Ama bu benim tercihlerime bağlı. Eğer istediğin işlevsellik ise Note 3 derim ben.

Kalem bana göre değil dersen Z2
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Note 3 ucuzlar iyi bari.
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volkan_kolay 4 yıl
2014 yılının en iyi telefonu;
Samsung Galaxy Note 4
Dağılın elmacılar.. :D
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emrehanci 4 yıl volkan_kolay
volkan_kolay

2014 yılının en iyi telefonu;



Samsung Galaxy Note 4



Dağılın elmacılar.. :D

+1



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thecrysz 4 yıl
Güzel inceleme
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TurQich 4 yıl
IFA'dan cektigim bir resim..
Acikcasi Note-3 kullanicisi olarak beni cezbetmedi.. Ama Note serisini kullanmayanlara tavsiye ederim..

Bu arada onlarca telefonun bulundugu odadaki Note serisini incelemek icin bile 30 dakika sirada beklemeniz gerekebiliyordu.


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Shape Of My Heart 4 yıl
harbiden de yillardir iphone kullanicisi olarak ve hala iphone 5 kullanan biri olarak diyebilirim ki samsung iyi çalisiyor. bakiyorum apple a neredeyse hiçbirşey yapmadi bir yildir milleti sadece hayallerle bekletti durdu! telefonu sadece buyutup kenarlardan üstten hiç kırpmayıp inceltmek son nokta oldu bence. 3 yil boyunca hiç mi bir yenilik yapmaz insan anlamiyorum. umarim hiç sevmedigin samsung apple a agir darbe vurur aklini başina gertirtir. ios iyi bir yazilim diye de bukadar bencillk, nasil olsa alacaklar dusuncesiyle haraket edilmez.!
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Mr.Trader 4 yıl
evet okumadım çünkü yazın o kadar berbatki daha yarısında kestim okumayı cahil cahil yazdıklarını okuyunca banada caz yapma belki sana yazmadım başkasına yazdım neden atlıyorsun cahil sazan ?
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^7pMş^ 4 yıl Mr.Trader
YasinK57
evet okumadım çünkü yazın o kadar berbatki daha yarısında kestim okumayı cahil cahil yazdıklarını okuyunca banada caz yapma belki sana yazmadım başkasına yazdım neden atlıyorsun cahil sazan ?

Seni kaale almıyorum seviyen belli senin
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^7pMş^ 4 yıl
Bir insan nasıl samsung a para verir yıl olmuş 2015 su iğrenç marka seçilip gitsede android camiası değer kazansa
Htc sony gibi firmalar çok kaliteli telefon lar üretiyor telefonum Htc one tabletim apple pc im windows o yüzden bana fan boy demeyin boş konuşmayın.
Htc ve sony nin samsug la ortak noktası android olunca onlarda bir nevi kaliteden ödün vermiş gibi gözükuyor ..
Piyasadan cekilsin artık su leş marka bilmeyen insanlar alıp yarı yolda kalıyor . Geçenlerde arkadaşım almış s4 fiyatına baksan adam sanarsin berbat malzeme berbat arayuz gel gör ki telefonun bataryası şişmiş kusura bakmayın ama lg de samsung kadar olmasada çöpün önde gidenlerinden bundan önceki lg telefonumu elden zor çıkardım .
Android güzel bir işletim sistemi samsung batarsa dahada güzel olacak ben böyle düşünüyorum şahsen bi cogunuzunda benim gibi düşündüğünüzü biliyorum .
Yazıktır ya su markaya verilen para kaybedilmiş çalınmış paradan nekadar farkliki .
Adamların bin liralık tabletleri benim kullandığım BİR LİRALİK CAKMAKLA aynı malzemeden yapılmış rezalet ötesi bu olsa gerek .
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Mr.Trader 4 yıl
Sansunga laf atanlar dolaşmasınlar buralarda tuutmuşlar bir iphone bir htc gidiyorlar beğenmiyorsanız almayın size zorla aldıran yok samsungun telefonlarına çamur atıp durmayın.
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Player ONE 4 yıl
bir sorum olacak. S pen nin çok ram tükettiği konusunda şikayetler var.s peni kapatma yolu varmı notelarda.ramden tam yararlanmak için
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kurti1905 4 yıl Player ONE
Player ONE

bir sorum olacak. S pen nin çok ram tükettiği konusunda şikayetler var.s peni kapatma yolu varmı notelarda.ramden tam yararlanmak için

öyle birşey yok ben daha ram tüketiminde veya pil tüketiminde s-peni görmedim hiç...1 günü doya doya kullansan bitirmek zor şarjı...
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Guest-8EF5824CF 4 yıl
Rame bak 3gb. İlk pc min 256mb rami vardı. Nereden nerelere geldik yahu
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