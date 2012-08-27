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Samsung Galaxy S III nasıl üretildi? Türkçe altyazılı video

7 yıl
104,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung şu ana kadar hazırladığı en güçlü akıllı telefon olan Galaxy S III'ün tasarım ve üretimine yönelik kapsamlı bir video yayınladı. Donanimhaber.com olarak biz de bu videoyu Türkçe'ye çevirdik ve şimdi sizlerin ekranlarınıza taşıyoruz. Bakalım dört çekirdekli işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve hem donanım hem de yazılım tarafındaki zengin özellik listesi ile ile pek çok teknoloji tutkunun ilgi ve dikkatini üzerine çeken Galaxy S III nasıl üretilmiş, işte cevabı!
 

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t.baris 7 yıl en beğenilen
kıpçak+kk
Duygusal bağ olarak kastedilen neyki

1800 lira sanırsam galiba :D
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aspirin_00 7 yıl
tasarımcı dedin mi böyle olur gezecek tozacak görecek ilham alıp yapacak türkiyede 4 duvar arasında senden dehşet verici şeyler istemesi gibi saçma olay yok
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fthkn 7 yıl
Ya herseyi de eleştirmek istemiyorum. galaxy s3 tasarlanmış en iyi akıllı telefon ama doga ögelerini kullanİp doğayla barışık gibi bir izlenim yaratmaları çok saçma. Her ay yeni telefon üretiyorlar. Sürekli tüketim zinciri yaratıp eskiyen aletlerin ne olacağını düşünmeyip bu üretim ve tüketim çılgınlığının dünyayı tuketecegini bile bile sanki doğaya katkı yapmışlar gibi konuşmaları çok safça.
Ya herseyi de eleştirmek istemiyorum. galaxy s3 tasarlanmış en iyi akıllı telefon ama doga ögelerini kullanİp doğayla barışık gibi bir izlenim yaratmaları çok s...
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The Tenth Doctor 5 yıl
çöp
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DH Misafiri 7 yıl
İşte hep senin gibi zihniyetli insanlar yüzünden bu ülkeden bişey çıkmıyor. Cok biliyodun O zaman gidip kendin tasarlasaydin. burda ne işin var ?
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prestige07 7 yıl
apple ürünleri gibi 1 sene sonra da değerini korusa alınacak en mantıklı telefon ama alıyım bi sene sonra satıyım yeni modelini alıyım denmiyo maalesef samsung'da. Sebebini merak ediyorum gerçekten bu fiyat düşüşünün.
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DH Misafiri 7 yıl
Tek diceğim keLime daha pcye format atmayı biLe biLen bayağı kişi vardır içinizde vede bu kişiLer tuhaf tuhaf yorumLar atmış yok iyi değiL şu iyi bu iyi arkadaş yapabiLiyorsanız iyisini yapında biz görek sanki bana 1 numaraLı tasarımcı hepsi anLamıyorum ben bu miLLeti boş işLerLe uğraşmayı ne kadar çok seviyor boş boşLar ...
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tuncayç20 7 yıl
apple 'a gönderme yapmışlar bence sizden çalmadık gibisinden olamazmı olabilrrr : )
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Angamaite 7 yıl
Heralde telefona su geçmiyor diye 1800 lira veren arkadaşlar var
Neyse bu paralar verilmez gerçi vergiler ıvır zıvırı azaltsalar bile Avrupadaki fiyatlarda pahlaı
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kimi_raikonen 7 yıl
adamlar her gecen gün teknolojilerini biraz daha geliştiriyorlar biz ne yapıyoruz 'kim nerse desin apple' diyoruz.emege saygı 0 arkadas
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XacerX 7 yıl
hocam bence arkadaşın aldığı eksiler cevap olarak yeterli ama neyse
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AAT.BH 7 yıl kimi_raikonen
kimi_raikonen

adamlar her gecen gün teknolojilerini biraz daha geliştiriyorlar biz ne yapıyoruz 'kim nerse desin apple' diyoruz.emege saygı 0 arkadas

s3 de yeni bir teknoloji yokki. Teknoloji olarak göz kapağı algılaması var bunlar çok küçük her firmanın yaptığı yenilikler. Mesela apple ın retina ekranı gibi pikselde devrim yapmak büyük bir yeniliktir.


Son olarak şunu kabul edin apple olmasaydı hala nokia nın tuşlu telefonlarını kullanmaya devam edicektik. Apple sayesinde telefon piyasasında rekabet başladı.
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Mporgan 7 yıl
DÜnyanın en iyi telefonu ''Samsung Galaxy s 3''
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afyonkarahisarlılastirama 7 yıl
Kim ne derse desin Nokia
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2.einstein 7 yıl
samsung daha iyi diyen kaç kişi var da samsung apple'a bakarak her hafta onları geçmeye çalışıp ta başaramıyoken apple kendini tüm makinelerden arındırarak bazen kullanılamasa da en azından ye ni bir çığır açıyor her sene ve ona rağmen bazıları apple kötü diyorsa bu apple ın suçu değil kesinlikle
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CooL_ROMEO 7 yıl
Apple in reklam larınıda artık kopyalamaya başladılar nasıl apple cihazı için 5 dk lik bi tanitim filmi yapiyorsa bunlarda yapmaya basladi s3 için emek felan harcanmadi sadece kopya bir telefondan başka bişey değil
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AAT.BH 7 yıl
bu telefonla gelen bir yenilik göremiyorum ne biliyim su geçirmez bi tasarım, sıfır çerçeveli bir ekran v.s bir yenilk yok bu telefonunda bu kadar abartmaya gerek yok alttarafı diğer samsung modellerinden özellik olarak üst bi model ayrıca özellik olarak diğer marka telefonlarda olan özellikler orjinal bir artı özellik yok.
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