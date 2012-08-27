Samsung Galaxy S III nasıl üretildi? Türkçe altyazılı video

Samsung şu ana kadar hazırladığı en güçlü akıllı telefon olan Galaxy S III'ün tasarım ve üretimine yönelik kapsamlı bir video yayınladı. Donanimhaber.com olarak biz de bu videoyu Türkçe'ye çevirdik ve şimdi sizlerin ekranlarınıza taşıyoruz. Bakalım dört çekirdekli işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve hem donanım hem de yazılım tarafındaki zengin özellik listesi ile ile pek çok teknoloji tutkunun ilgi ve dikkatini üzerine çeken Galaxy S III nasıl üretilmiş, işte cevabı!

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