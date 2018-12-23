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Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite

4 ay
18,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu bir şekilde ekranlarınızda. Bu bölümde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Samsung Galaxy S10 serisi olmak üzere gündemi değerlendiriyorlar.
Samsung'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelleri Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus için geri sayım başladı. Şubat ayında lanse edilmesi beklenen yeni telefonlar için son dönemde arka arkaya pek çok sızıntı yaşandı. Peki Samsung bu defa şaşırtmayı başaracak mı, gelin hep birlikte son detaylarına Mobilite'de göz atalım. 

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caneycaney 4 ay en beğenilen
arkadaş nasıl beğeniyorsunuz anlamıyorum şu s10 plusdaki çift selfie kamerasını.
resmen kocaman delik gibi ölü piksel gibi duruyor orası.Bence çok kötü bir tasarım.
tek kamera bir nebze kabul edilebilir ama orda çift kamera resmen çok itici ve kötü.
arkadaş nasıl beğeniyorsunuz anlamıyorum şu s10 plusdaki çift selfie kamerasını.resmen kocaman delik gibi ölü piksel gibi duruyor orası.Bence çok kötü bir t...
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conrado 4 ay
izzet altınmeşe modelini beğenenleri de görmek ilginç.
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DH Misafiri 4 ay
Bırakın artık ön tarafa kamera koymayı, benim nacizane fikrim arka kamerayı geliştirsinler ve telefonun arkasına küçük selfi ekranı eklensin derim. Ön kamera ile arka kamera arkasındaki piksel farklılığı artık can sıkıyor.
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DH Misafiri 4 ay
Yakında Erkeklerde kadınlar gibi çanta yada torba taşımak zorunda kalacaklar Bu kadar Büyük ekranlı telefonlar için. Önemli olan Telefonun büyüklüğü ya da kamera çokluğu değil işlevselliğidir. Ekranların sonsuz olması için elle kullanım değil de gözle yada telepati yoluyla kullanılması gerekir Telefonların. Böyle giderse doyuma ulaşmış bir sektörün sorunu büyük ekran ve çoklu kamera değil. As kamera ile çok kaliteli ve işlevsel özelliğe sahip telefonlara ağırlık verilmeli. Yazılım geliştirilmeli. En iyiTelefon NOTE 7 idi. Yeni Telefonlar için yaz kış mont yada ceket giymeli insanlar zira torbaya ihtiyaç var
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YuRYTR 4 ay
s9 efsane kasa olarak kalacak gibi gözüküyor s10 böyle çıkarsa :)
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m.can123 4 ay
Çentiğe o kadar laf söylerken ekranın ortasını delmek bana daha anlamsız geliyor. Delikle çerçeve arasında kalan alan tamamen ölü. Ayırca yakınlık sensörünü nereye koymayı planlıyorlar. Kameranın çevresine yerleştirirlerse sağ ve sol el kullanımında problem yaşama ihtimali yüksek.
Kendi açımdan damla şeklinde ortada bulunan çentikleri daha kullanışlı ve tasarımsal buluyorum.
Neyse cihaz gelsinde tekrar değerlendiririz.
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michael01 4 ay
Android üreticilerinin, twitter hesaplarından iphone ile paylaşım yapmasını nasıl karışıyorsunuz? Mesut bey ve Erdi bey?
twitter.com/... En son vaka Xiaomi'den geldi.
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Sarumsa 4 ay
Bu kamera tasarımı çentikten daha çok hoşuma gitti, evet tek kamera daha güzel duruyor, önümüzdeki yılın tasarım modası böyle olur gibime geliyor. Yukarıda açılır kameradan kastınız mekanik olarak hareketli, açılır kapanır bir aksan ise ben tek parça, hareketsiz ve sağlam duran bir yapıyı tercih ederim.
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___Lawyer___ 4 ay
S10 serisi ve Note 10 önümüzdeki yılın Android lideri olacak bu çok açık. Tasarımsal olarakta güzel görünüyor ve herşeyden önce özgün tasarım anlayışını devam ettiriyor. Halihazırda da toplam pakette Note 9 en ideal Android telefon gibi duruyor. Zira herşeyi ortalamanın üzerinde iyi yapan telefon benim için iyi telefondur ancak Mate 20 Pro bazı şeyleri çok iyi yaparken bazı şeyleri sınıfının çok gerisinde yapıyor bu telefonun zirvede olma ihtimali yok. Sene sonunda bu daha da belirgin olacak Note 9 halen iyi bir telefon olarak kalacakken Mate 20 Pro yapamadıkları ile geride kalacak. Ama Huawei iyi ki var sektöre bir motivasyon katıyor ve firmaları ciddi anlamda zorluyor.
Apple tarafında belki de en iyi telefonlarını bu sene çıkarttı. Ancak fiyatlar olsun, patent ihlal davaları olsun bunların hepsi telefonları gölgede bırakıyor. Apple'ın da fiyat konusunda iyileştirmeler yapması gerekiyor ve artık piyasanın lideri benim anlayışından uzaklaşması gerekiyor. Bugün sokaktaki son kullanıcı dahi Mate 20 Pro'nun çok iyi fotoğraf çektiğini Xioami'nin hızlı olduğunu biliyor. Bu yüzden Apple bu gerçekleri öngörebilmeli.
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OverClocK1ng 4 ay
Adamlar sırf 10. yıl şerefine çok önemli değişiklikler yaptık diyebilmek için S8 serisi ile S9 arasına fazla önemli değişiklikler yapmadılar -ki S10 da çok iyiy özellikler koyabilsinler. S9 a koysalar S10 da fazla önemki geliştirmeler yapamazlardı. S10 da çok fark olsun diye S9 u arada bıraktılar...
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napolyon94 4 ay
Çerçeveyi özledik, kulaklık girişini özledik, çıkarılabilir bataryayı özledik.
Yeminle geriye gidiyoruz akıllı telefon tarafında.
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