Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu bir şekilde ekranlarınızda. Bu bölümde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Samsung Galaxy S10 serisi olmak üzere gündemi değerlendiriyorlar.

Samsung'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelleri Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus için geri sayım başladı. Şubat ayında lanse edilmesi beklenen yeni telefonlar için son dönemde arka arkaya pek çok sızıntı yaşandı. Peki Samsung bu defa şaşırtmayı başaracak mı, gelin hep birlikte son detaylarına Mobilite'de göz atalım.