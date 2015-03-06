Samsung Galaxy S5 Active için Lollipop güncellemesi başladı

Samsung geniş ürün yelpazesine sahip olsa da bu geniş yelpazede Lollipop güncellemesini beklenenden daha iyi bir performansla ulaştırdığını söylemek yanlış olmaz. Yeni bir açıklama ile Samsung Galaxy S5 Active modelinin de güncelleme almaya başladığı belirtildi.

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Şimdilik güncelleme Kuzey Avrupa bölgesinde başlarken kısa sürede tüm ülkelerde indirilebilir olması gerekiyor. Kuzey Avrupa ülkelerinden birinde satılan cihazlardan birine sahip olan kullanıcılar kısa bir süre içinde güncelleme uyarısı alabilirler. Ayrıca yeni güncellemenin 1.4GB boyutunda olduğu belirtiliyor,bu boyut genel anlamdaki Lollipop güncellemelerine göre biraz yüksek sayılabilir.Cihazını güncelleyen kullanıcılar Android 5.0 Lollipop sürümünü G870FXXU1BOB4 yapı numarası ile kullanacaklar. Diğer Galaxy S5 Active kullanıcıları da kısa süre içerisinde güncelleme bildirimi alabilir. Dileyen kullanıcılar Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Güncellemesi sekmesi altından güncellemelerini kontrol edebilir.