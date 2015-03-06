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Samsung Galaxy S5 Active için Lollipop güncellemesi başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
14
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy S5 Active için Lollipop güncellemesi başladı
Samsung geniş ürün yelpazesine sahip olsa da bu geniş yelpazede Lollipop güncellemesini beklenenden daha iyi bir performansla ulaştırdığını söylemek yanlış olmaz. Yeni bir açıklama ile Samsung Galaxy S5 Active modelinin de güncelleme almaya başladığı belirtildi.

Şimdilik güncelleme Kuzey Avrupa bölgesinde başlarken kısa sürede tüm ülkelerde indirilebilir olması gerekiyor. Kuzey Avrupa ülkelerinden birinde satılan cihazlardan birine sahip olan kullanıcılar kısa bir süre içinde güncelleme uyarısı alabilirler. Ayrıca yeni güncellemenin 1.4GB boyutunda olduğu belirtiliyor,bu boyut genel anlamdaki Lollipop güncellemelerine göre biraz yüksek sayılabilir.

Cihazını güncelleyen kullanıcılar Android 5.0 Lollipop sürümünü G870FXXU1BOB4 yapı numarası ile kullanacaklar. Diğer Galaxy S5 Active kullanıcıları da kısa süre içerisinde güncelleme bildirimi alabilir. Dileyen kullanıcılar Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Güncellemesi sekmesi altından güncellemelerini kontrol edebilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Almak isterdim
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Yusac 4 yıl
Note 4 ten önce Note 3-2-1 ve galaxy s1-s2-s3 e lollipop getirmeyi planlıyorlar herhalde.
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doctor_bey 4 yıl Yusac
Yusac
Note 4 ten önce Note 3-2-1 ve galaxy s1-s2-s3 e lollipop getirmeyi planlıyorlar herhalde.

samsung s3'e ram miktarı yüzünden lollipop vermeyeceğini açıkladı, 512mb ramli cihazların lollipop ile geldiğini düşündüğümüzde bu hareket saçma bence
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Lümpen 4 yıl
Note 4'e güncelleme gelmeden note 5 çıkabilir

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abrenax 4 yıl
Note 4 yalan oldu heralde..
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ozkan_tpc 4 yıl
Kaç ay oldu hala S4 için tık yok. Samsung mu hantal davranıyor bana mı öyle geliyor. 2 sene sonra unutacaksan o telefonu, neden 2.500 TL vereyim S6 Edge için mesela?
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matmuhendisi 4 yıl ozkan_tpc
ozkan_tpc
Kaç ay oldu hala S4 için tık yok. Samsung mu hantal davranıyor bana mı öyle geliyor. 2 sene sonra unutacaksan o telefonu, neden 2.500 TL vereyim S6 Edge için mesela?

Gelir hocam büyük ihtimal daha lollipop yüzdesi %3 perde .. S4 LG G2 gibi cihazlara kesin gelecektir .. Yavaş olsun ama güzel çıksın sorunlu olmasın inşallah :)
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Onurcan91 4 yıl ozkan_tpc
ozkan_tpc

Kaç ay oldu hala S4 için tık yok. Samsung mu hantal davranıyor bana mı öyle geliyor. 2 sene sonra unutacaksan o telefonu, neden 2.500 TL vereyim S6 Edge için mesela?

India ve Russia versiyonları yayınlanmış indirip Odinden flashlayabilirsin..
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Das Boot 4 yıl
Note 3 için hala gelecek.
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The Tenth Doctor 4 yıl
S4 ACT. 4.4.2 GONDERMEDİ VİCDANSİZ.

Not : Cm12 ye gectim
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jolawe 4 yıl
bigünde şu foruma girdiğimde ''note 3 için lolipop güncellemesi başladı'' konusunu göreyim arkadaş ne güncellemeymiş bitiremediler gitti..
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curse. 4 yıl
La kardaş bu note 4 netti size, bağa bi söyler misiniz?
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