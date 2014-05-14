Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-2: TouchWiz arayüzü ve yeni uygulamalar

Samsung Galaxy S5 incelememizin ikinci bölümünde, telefonun yeni TouchWIZ arayüzünü ve birlikte gelen yeni uygulamaları masaya yatırıyor, detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım daha önceki sürümlerinde, bellki noktalarda eleştri alan TouchWIZ arayüzü, Galaxy S5'in artan donanım gücü ve yapılan güncellemelerle ne noktaya gelmiş. Hepsi ve daha fazlası video incelememizde.

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