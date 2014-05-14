Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-2: TouchWiz arayüzü ve yeni uygulamalar

5 yıl
82,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S5 incelememizin ikinci bölümünde, telefonun yeni TouchWIZ arayüzünü ve birlikte gelen yeni uygulamaları masaya yatırıyor, detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım daha önceki sürümlerinde, bellki noktalarda eleştri alan TouchWIZ arayüzü, Galaxy S5'in artan donanım gücü ve yapılan güncellemelerle ne noktaya gelmiş. Hepsi ve daha fazlası video incelememizde. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcht0112 5 yıl en beğenilen
Bazı telefonlar için inceleme bile yayınlanmazken Galaxy S5 için saatleri alan bölüm bölüm inceleme yayınlanması

3 Yanıt Yanıtla +108
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gecekusu12 5 yıl
64:50 Bu kadar süre bir telefon tanıtımı için az değil mi? bu kadar kısa bir tanıtımı ilk defa görüyorum tebrik ederim telefonu baya reklam yaptınız.
Yok her telefonu biz aynı tanıtımı yapıyoruz diyorsanız bundan sonraki telefon tanıtımlarınızı 64 dakika yapın da size inanalım..
64:50 Bu kadar süre bir telefon tanıtımı için az değil mi? bu kadar kısa bir tanıtımı ilk defa görüyorum tebrik ederim telefonu baya reklam yaptınız.Yok he...
Devamını Gör
Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploto 5 yıl
Sevgili erdi özüağ benim için en değerli editörlerdensiniz gereken özeni z2 de göstereğinizden eminim yani demek istediğim hani kişisel görüşümdür kimse yanlış anlamasın ama bu dünyada samsung lg yokken sony vardı ... S5 beş para eder etmez ayrı konu ama bu telefona bu kadar özen gösteriliyorsa aynı özeni sony e gösterceğinizden eminim saygı ve sevgilerimle iyi çalışmalar
Sevgili erdi özüağ benim için en değerli editörlerdensiniz gereken özeni z2 de göstereğinizden eminim yani demek istediğim hani kişisel görüşümdür kimse yanl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +72
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ICromwelleI 4 yıl
İyice soğudum arkadaş şu S5 den nedir bu touchwizz arayüzü arkadaş öyle yalnız inceleme diğer telefonlarada gelse iyi olur sadece s5 özel olmasın. Diğerleride detaylı olsa böyle iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Yeni arayuz çok karmaşık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpow3r 5 yıl
Bu konu altındaki yorumlar mı silindi ? Gun'un filan mesajları vardı , Allah Allah ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
yeni touchwiz ikonları çok kötü, oyuncak gibi, aşırı basit ve sade, sanki iphone kullanıyoz, samsung iyice sapıttı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KırmızıElma 5 yıl
incelemenin 3.bölümü olacağını duyunca hemen kapattım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl
Izlemeye bile degmez. Kendi arayuzunde bile kasiyor telefon. Gidin g2 alin g3 alin z2 alin ama bu zamzung'a para yedirmeyin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooodbooo 5 yıl
Alkışlar iphone 5s incelemeyip samsung s5'i 3 ayrı bölümde inceleyen Erdi Özüağ ve Donanımhabere
Saygılar...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 5 yıl
çok saçma mı olmuş ne
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncay altuntoprak 5 yıl
şöyle hızlı hızlı atlatarak baktım da, bu inceleme değil galaxy s5 kullanma dersi videosu olmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncay altuntoprak 5 yıl
bu kadar ayrıntıya gerek yoktu hele samsung a hiç gerek yoktu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 5 yıl
Şu görüntüden sonra fazla söze gerek yok diyorum

Kitkata 512 ram yetiyor ama touchwize 2gb ram çok çok az
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akasha_Ether 5 yıl
vay anam ne inceleme yaparmışsınız beaa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,7b izlenme · 9 ay
03:57
Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme
9,5b izlenme · 6 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
18,9b izlenme · 1 yıl
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5,1b izlenme · 3 hf.
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
09:06
İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI
11,5b izlenme · 6 ay
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 1 yıl
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,4b izlenme · 1 ay
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
56:18
Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle
22,8b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim