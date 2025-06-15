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    Google arama, web sitelerine trafik göndermede düşüş yaşıyor

    Geleneksel arama motorlarının yapay zekâ özetlerine yönelmesi, kullanıcıların ilgili web sitelerine tıklama oranını da azaltıyor. İnternet siteleri epey dertli.  

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Günlük hayatta insanların en önemli başvuru kaynağı haline gelen yapay zekâ, aslında kullanıcıları internetin tuzaklarına karşı da bir nevi korumuş oluyor. Kullanıcılar da bu imkânı mümkün olduğunca çok kullanıyor. 

    Web siteleri de yapay zekâdan nasibini alıyor

    Geleneksel dönemde kullanıcıların bir terimi Google arama sayfalarında arattıktan sonra ilgili sitelere girerek bilgi toplaması gerekiyordu. Bu esnada clickbait olarak hazırlanmış ya da oltalama tarzı sitelere bilgilerini hatta parasını kaptırması da olasıydı. 

    Bugün yapay zekâ robotları kullanıcının istediği terime göre interneti tarayarak bilgileri listeleyebiliyor. Böylece kullanıcının site aramakla uğraşması gerekmiyor. Bu durum kullanıcı lehine olsa da internet sitelerinin aleyhine. 

    Semrush verilerine göre; internetin en önemli sitelerinin trafiğinin yüzde 20’si Google arama sonuçlarından geliyor. Bazı sitelerde bu oran çok daha fazla. Örneğin Wikipedia ziyaretlerinin yüzde 63’ü ve Tripadvisor trafiğinin yüzde 58’i Google’dan başlıyor. 

    Yapay zekâ internet trafiğini etkiliyor Tam Boyutta Gör

    Similarweb verilerine göre ise yapay zekâ odaklı arama motorları geleneksel arama motorlarından giden referansların yüzde 10’unu eline geçirmiş durumda. Google’ın hazırladığı AI Overview modülünü barındıran sonuçlar Mart ayına göre iki katına çıktı. AI Overview olan sonuçlarda tıklama oranı yüzde 23 iken, olmayan sonuçlarda tıklama oranı ise yüzde 36. Yani tıklamalarda önemli bir düşüş yaşanıyor. 

    Yine Business Insider sitesinin son yıllarda nedeni belirsiz bir şekilde trafiğinde düşüş yaşadığı ve işten çıkarmalara başladığı belirtiliyor. Schwab sitesine trafik akışının tarihinde ilk kez düştüğü, Netflix sitesine de trafiğin yüzde 23 oranında azaldığı ifade ediliyor. 

    Diğer taraftan 15 milyar dolarlık değerden sadece 4 yılda 144 milyon dolara gerileyen Chegg şirketi de Google AI Overview modülünün haksız rekabetinin kendilerini çok etkilediğini dile getiriyor. 

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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