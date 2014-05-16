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Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-3: Kamera, oyun, testler ve pil performansı
5 yıl
14,2b
1
Cep Telefonları
1960
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S5 incelememizin son bölümünde telefonun kamera, oyun ve sentetik testledeki performansına yakından bakıyor, pil süresini değerlendiriyor ve genel yorumumuzu yapıyoruz.
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| 19 Görsel
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Mugetsuga
5 yıl
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Z2'yi de bekliyoruz aynı inceleme tarzıyla tabi ki.
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+78
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prof.exx
5 yıl
editörün seçimi
Hadi ilk 2 bölüm neyse de abartmayın. Bu zamana kadar böyle inceleme mi görülmüşte dizi çeker gibi inceleme yapıyorsunuz
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+61
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theaozturk
5 yıl
editörün seçimi
arka kapağında kaç delik olduğu bölümü kaçırdım yaaaa
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+55
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grupima
4 yıl
editörün seçimi
08:17 'den itibaren giren müzik nedir? Çok hoşuma gitti.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
lg g3 videosuda böyle ayrıntılı olursa mutlu oluruz
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corsten
5 yıl
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Galaxy S5 kullaniyorum, bu kadar RAMi ne kullaniyor merak ettim. Normal mi?
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BirkanBilen
5 yıl
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Aksine ekranı 5.2 inc
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BirkanBilen
5 yıl
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S5 active videosunda bişey dikkatimi çekti.Normal S5 1080 x 1920 pixels(~432 ppi pixel density) iken S5 active de (~480 ppi pixel density) nasıl oluyor.Benim buradan çıkaracağım sonuç 480 ppi 1080 x 1920 de biraz zor.Eğer yanılıyorsam lütfen bilgilendirin.
1 Yanıt
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gun
5 yıl
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BirkanBilen
Ekranı daha ufaktır. Eğer çözünürlük aynı ise tabii.
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BirkanBilen
5 yıl
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Dün Galaxy S5 Active in ön üretim videosunu seyrettim.GAlaxy S5'te IP 67 var S5 Active de ise suya ve toza karşı daha dayanıklı olduğu yazıyor ama onun sertifikası IP 58.Anlamadığım Neden 68 değilde 58.(Z2 ile aynı)Birde Active OIS'li olmuş.Video'da baya fark yaratıyor.Görüntü S5 ten daha albenili ve sağlam gözüküyor. 5.2 inch 1080p.
youtube.com/...
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Xloud
4 yıl
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BirkanBilen
Ip58 daha yüksek bir sertifikalandırma çünkü.İlk rakam toza dayanıklılık ikincisi ise suya dayanıklılığı ifade ediyor.
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muratkaya
5 yıl
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Şu ağır işsizlere inat incelemeyi 10 bölüm yapın. Sanki zincirleyip zorla izletiyorlar.
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+-3
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Bardaktaki_Adam
5 yıl
editörün seçimi
Samsung'a bu kadar karşı olup dönüp samsung kullanan çok gördüm
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alperen_69
5 yıl
editörün seçimi
Usta bir ressamın öğrencisi eğitimini tamamlamış. Büyük usta, öğrencisini uğurlamış. Çırağına " Yaptığın son resmi, şehrin en kalabalık meydanına koyar mısın?" demiş.
" Resmin yanına bir de kırmızı kalem bırak. İnsanlara, resmin beğenmedikleri yerlerine bir çarpı koymalarını rica eden bir yazı iliştirmeyi de unutma" diye ilave etmiş.
Öğrenci, birkaç gün sonra resme bakmaya gitmiş. Resmin çarpılar içinde olduğunu görmüş. Üzüntüyle ustasının yanına dönmüş. Usta ressam, üzülmeden yeniden resme devam etmesini tavsiye etmiş.
Öğrenci resmi yeniden yapmış.Usta, yine resmi şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş.
Fakat bu kez yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde boya ile birkaç fırça koymasını söylemiş.
Yanına da, insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı bırakmasını önermiş. Öğrenci denileni yapmış. Birkaç gün sonra bakmış ki, resmine hiç dokunulmamış. Sevinçle ustasına koşmuş.
Usta ressam şöyle demiş:
"İlkinde, insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı.
İkincisinde, onlardan müspet,yapıcı,olumlu olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi."
- Emeğinin karşılığını, ne yaptığını bilmeyen insanlardan alamazsın.
- Değer bilmeyenlere sakın emeğini sunma.
- Asla bilmeyenle tartışma.
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+-4
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soneday
5 yıl
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O test ettiğiniz oyunları ben atrix 4g'de hala sorunsuzca oynuyorum
hala firmalar ghz peşindeler
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DH Misafiri
5 yıl
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Teşekkürler Erdi abi mukemmel bir inceleme olmuş fazlesıyla eksiğiyle s5 i tanımış oldum. sizi takip etmeye devam edeceğim.
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youtube.com/...
" Resmin yanına bir de kırmızı kalem bırak. İnsanlara, resmin beğenmedikleri yerlerine bir çarpı koymalarını rica eden bir yazı iliştirmeyi de unutma" diye ilave etmiş.
Öğrenci, birkaç gün sonra resme bakmaya gitmiş. Resmin çarpılar içinde olduğunu görmüş. Üzüntüyle ustasının yanına dönmüş. Usta ressam, üzülmeden yeniden resme devam etmesini tavsiye etmiş.
Öğrenci resmi yeniden yapmış.Usta, yine resmi şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş.
Fakat bu kez yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde boya ile birkaç fırça koymasını söylemiş.
Yanına da, insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı bırakmasını önermiş. Öğrenci denileni yapmış. Birkaç gün sonra bakmış ki, resmine hiç dokunulmamış. Sevinçle ustasına koşmuş.
Usta ressam şöyle demiş:
"İlkinde, insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı.
İkincisinde, onlardan müspet,yapıcı,olumlu olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi."
- Emeğinin karşılığını, ne yaptığını bilmeyen insanlardan alamazsın.
- Değer bilmeyenlere sakın emeğini sunma.
- Asla bilmeyenle tartışma.
hala firmalar ghz peşindeler