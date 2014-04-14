Samsung Galaxy S5'i kutusundan çıkarıyor, yakından bakıyoruz

DH Misafiri Babam s5 aldı ve ilk izlenimlerimi söylürum ayarların içinde kaybola biliyorsunuz günde 3 defa şarj etmeniz gerekli ekranı çok şarj harcıyor kalp ölçme gereksiz ben 17 yaşımdayım ve 43 ve 200 diyor benim kalbe gelelim tasarıma çakma samsung lar gibi berbart tasarım ama hız konusunda süper okadar alacak kişiler karar sizin
yasinadin Note 3 n9005 bence bundan daha iyi yeni tel alacaklar z2 yi beklesin
Dediklerinin bir tanesi gerçek o da çok hızlı olduğu gerisi küllen yalan
++++
Note3 daha güzel görünüyor gerçekten