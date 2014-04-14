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Samsung Galaxy S5'i kutusundan çıkarıyor, yakından bakıyoruz

5 yıl
130b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli Galaxy S5'i kutusundan çıkartıyor, kutu içeriğini değerlendiriyor ve cihazın genel tasarımını mercek altına alıyoruz.
 

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eP_362 5 yıl en beğenilen
Kaldırın tekrar kutusuna
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Tobiobito 5 yıl
Yakından baksanda çöp uzaktan baksanda çöp
2 Yanıt Yanıtla +110
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GoldPunch 5 yıl
Tabi ki göreceli bir şey fakat tasarımı pek beğenmedim.
2 Yanıt Yanıtla +73
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TearsForFears 5 yıl
S5 incelemesini bekliyorum yayınlarsanız sevinirim.
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uçan tekme 5 yıl
z2 varken s5 alınmaz
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DH Misafiri 5 yıl
Babam s5 aldı ve ilk izlenimlerimi söylürum ayarların içinde kaybola biliyorsunuz günde 3 defa şarj etmeniz gerekli ekranı çok şarj harcıyor kalp ölçme gereksiz ben 17 yaşımdayım ve 43 ve 200 diyor benim kalbe gelelim tasarıma çakma samsung lar gibi berbart tasarım ama hız konusunda süper okadar alacak kişiler karar sizin
1 Yanıt Yanıtla
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over and under 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Babam s5 aldı ve ilk izlenimlerimi söylürum ayarların içinde kaybola biliyorsunuz günde 3 defa şarj etmeniz gerekli ekranı çok şarj harcıyor kalp ölçme gereksiz ben 17 yaşımdayım ve 43 ve 200 diyor benim kalbe gelelim tasarıma çakma samsung lar gibi berbart tasarım ama hız konusunda süper okadar alacak kişiler karar sizin

Dediklerinin bir tanesi gerçek o da çok hızlı olduğu gerisi küllen yalan
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medyatik 5 yıl
Samsung un galaxy j modeli ni gordunuzmu bilmem ama, tasarim olarak bu s5 den daha guzel. Ustelik onun ram i 3 gb.
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Redunay 5 yıl
Samsung neylerse güzel eyler
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MiracOnat 5 yıl
Pek olmamış sanki
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bkaakco 5 yıl
Tasarım deyip durmuşsunuz ben de vasat sandım. Neyi var ki, arka kameranın çıkıntılı olması dışında gayet güzel duruyor.
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Phoneliker 5 yıl
Neden plastik canısı? :/
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Gorkem.IX 5 yıl
iphone candır gerisi heyecandır gençler
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yasinadin 5 yıl
Note 3 n9005 bence bundan daha iyi yeni tel alacaklar z2 yi beklesin
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tcdd4242 5 yıl yasinadin
yasinadin

Note 3 n9005 bence bundan daha iyi yeni tel alacaklar z2 yi beklesin

++++

Note3 daha güzel görünüyor gerçekten
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alito 5 yıl
Tasarım berbat.
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