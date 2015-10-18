Samsung Galaxy S6 için tasarımı örtmeyen kaplar "Spigen kılıf serisi"

Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT. Bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in Samsung Galaxy S6 için üretmiş olduğu tasarım odaklı kaplarını inceleyeceğiz.

Tamamen esnek TPU’dan oluşan kap sadece 2.3 milimetre, hayli ince, bu yapısıyla Spigen kaplar arasında doğal tutuş deneyimini en az etkileyen kap olduğunu baştan söyleyelim.

Telefonu sıkı ve oturaklı bir şekilde saran kabın arka yüzü hafif noktacıklı yapıda. Bu yapısıyla çok ince yapıdaki kapların iç yüzeyinde kalabilecek parmak izleri ve hava baloncuklarının önüne geçilmesi amaçlanmış. Amacını tutturabiliyor mu peki? Kullanımım esnasında hava baloncuğu kalmadı ancak noktacıklı yapıya rağmen kabı temiz tutmakta fayda var, parmak izleri çirkin bir görüntü oluşturabiliyor.

Şampanya, gümüş ve turkuaz rengi bumper’ları ile nispeten renkli ve korumanın da unutulmadığı bir kap. Şeffaf kasası ve denemelerim sonucu çizilmesi güç bumper’ı ayrı ayrı iki parça aslına bakarsanız. Kutu içerisinden çıkan, arka yüz koruyucu jelatinini de unutmadan uygulamakta fayda var. Ardından telefonu kabın içerisine yerleştirirken önce şeffaf kasayı ardından bumper’ı üzerine geçirmeniz gerekiyor.

Elde tutuş anlamında alüminyum malzemeden eser kalmıyor elbette ancak sert TPU’nun verdiği hissiyatın da hepten kötü olduğunu söyleyemeyiz. 1.2mm yükseltilmiş yanakları ve nispeten kalın tutulan kenarlarıyla, köşeleriyle telefonun doğal yapısından uzaklaştığını baştan belirtelim. Bu fedakarlığın karşısında ise Air Cushion, yani hava odacıklı kaplar kadar olmasa da hatrı sayılır bir koruma elde edilmiş oluyor.

Kabın en başarılı bulduğum yanlarından biri de metal rengindeki butonlar, metal değiller. Galaxy S6’nın butonlarının doğal hissiyatı hayli başarılıdır, Spigen kabın üzerindeki butonlarla hissiyat tarafında ödün vermemiş doğrusu.

Şeffaf ve uzay grisi renk seçeneğiyle aslına bakarsanız Liquid Crystal’in kaslı abisi gibi görünen kap, metal, lacivert ve turkuaz rengi seçeneklerinde mat TPU kenarları, berrak sert arka yüzeyiyle koruma odaklı bir kaba dönüşüyor.

Tek hamlede telefonu içerisine yerleştirebileceğiniz kap, telefonun doğal boyutlarını elbette değiştiriyor, alüminyum ve Gorilla Glass yerini sert şeffaf arka yüzeye ve yumuşak TPU kenarlara bırakıyor. Yanakların da 1.2mm kadar yükseltildiğini belirtelim, bu da zeminden zemine değişmek üzere telefonun düşmesi durumunda ilk etapta ekranın yere değmesini engelliyor.

Yapısının getirdiği fedakarlığın karşılığında bünyesine Air Cushion, yani hava odacıklarını sığdırmaya başaran kap, çarpma, düşme, şok ve daha birçok uygulamayı içeren askeri sınıf testlerden de geçmiş.

Neo Hybrid CC’nin sadece bumper’dan oluşan versiyonu olarak değerlendirilebilecek olan Neo Hybrid EX, gümüş, şampanya ve metal rengiyle geliyor. Ürünün kutusunda da ön ve arka yüzeyi saran kaliteli jelatinlere yer verildiğini unutmadan belirtelim.

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İnce yapının artısı olarak butonların basış hissiyatı mümkün olduğunca korunmuş, herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Yanaklar da az da olsa yükseltilmiş, bu da yerle temas durumunda ekranın direkt yere değmesini engellemeye yönelik olmuş.Liquid Crystal en nihayetinde şeffaf bir kap, öne çıkan farkı ise kullanımım esnasında diğer şeffaf kaplarıma göre çok daha uzun sürede sararması oldu, şahsen fiyatının en çok bu konuda hakkını verdiğini düşünüyorum.Neo Hybrid CC, telefonunu hava odacıklı kaplar kadar olmasa da sağlamlaştırmak ve nispeten renklendirmek isteyen S6 kullanıcıları için yeterli bir seçenek olmuş.Butonlar da yumuşak TPU içerisinde, basış hissiyatları Neo Hybrid CC’deki kadar kolay ve tok değil.Yumuşak TPU ve Air Cushion ikilisinin şok emme kabiliyetinin de kendi deneyimlerim doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini, hayli iyi bir koruma sağladıklarını belirtmeliyim. Oldu da telefonunuzu TPU ve Air Cushion’lı bir Spigen kap ile düşürecek olursanız şoku emip zıplamasına hazır olun derim.Ultra Hybrid, Spigen’in Galaxy S6 için üretmiş olduğu şahsen en başarılı kap, uzay grisi ve şeffaf seçeneklerini özellikle tavsiye ederim.Genel itibarıyla telefonun kenar ve köşelerini, 1.2mm yükseltilen yanaklarıyla da ekranı korumayı amaçlayan kap telefonu iki hamlede sarıyor. Elde tutuş hissiyatı Neo Hybrid CC ile benzer, plastik malzeme hissiyatı alıyorsunuz. Dışa doğru dolgulu yapıda ancak sert malzemeden imal edilen dış bumper sebebiyle Air Cushion, hava odacıklarına yer verilmemiş.Kenarlardaki butonlara gelindiğinde ise Neo Hybrid CC’de gördüğümüz butonların aynısına yer verildiğini görüyoruz, basış hissiyatları gayet iyi ve tok.Arka yüzey ise tamamen açıkta ancak bu tarafta da yükseltilen kenarlar ile düşme durumunda koruma hedeflenmiş, Spigen logosu da şık bir şekilde sağ alt köşeye konumlandırılmış.Bu kabı Spigen’in koruma tarafında başka bir boyuta geçtiği şeklinde yorumlayabiliriz zira telefonu 3.3mm kalınlaştıran kap 360 derece sloganıyla hayli iyi bir korumayı amaçlamış.İki parçadan oluşan kabın ilki olan ön yüzü gayet berrak, koruyucu bir malzeme ve diğer kaba geçen plastikten oluyor. İkincisi ise Air Cushion, hava odacıklı asıl koruyucu kısmını oluşturuyor. İki parça bir araya geldiğinde ise ortaya telefonun doğal yapısından uzak olduğu kadar sağlam ve korumalı bir telefon ortaya çıkıyor. Alt kısımda bulunan giriş çıkış portlarının da yumuşak TPU’lar ile kapatılmış olması bu kabın günlük kullanım için değil de telefonlarını engebeli ve zorlu arazi şartlarında kullananlar için üretilmiş olduğunu gözler önüne seriyor.Butonlara erişmek ise iki katmanlı sebebiyle biraz zor, butonlar aslında iki katman arasında kalmıyor, sadece ikinci katmanın oluşturduğu yükseklik sebebiyle basması biraz zor bir hale geliyor.Ultra Hybrid FX’i özetlemek gerekirse eğer çetin ve engebeli arazilerde bulunan, çalışanlar için biçilmiş kaftan, günlük kullanım içinse uygun değil.Böylece Spigen’in Samsung Galaxy S6 için üretmiş olduğu tasarımı örtmeyen kaplarını incelemiş olduk.