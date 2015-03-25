Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in yeni nesil işlemcisi hakkında her şey! Özel video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge, yeni nesil Exynos 7 Octa 7420 işlemcisiyle geliyor. Peki ama bu işlemci ne kadar performanslı, hangi özelliklerle geliyor ve teknik olarak üstünlük sağlayabiliyor mu ? Merak edilen tüm detaylar ve rakiplerle kıyaslamalar, detaylı analiz videomuzda. İyi seyirler.
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Merhaba,
Cihazdan cihaza ve yazılımın durumuna göre skorlar değişiklik gösterebilir. Bu gayet doğal.
Malesef elimizde bir Note 4 olmadığı için testi sürekli tekarlamamız mümkün değil.
Paylaşımınız için teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
Sende 14nm uretim surecinde biseyler uret antutudan 70000 puan alan cihazlar yap seninde reklamini yapsinlar. Bunun icin para vermene gerek yok.