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Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in yeni nesil işlemcisi hakkında her şey! Özel video

4 yıl
50,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge, yeni nesil Exynos 7 Octa 7420 işlemcisiyle geliyor. Peki ama bu işlemci ne kadar performanslı, hangi özelliklerle geliyor ve teknik olarak üstünlük sağlayabiliyor mu ? Merak edilen tüm detaylar ve rakiplerle kıyaslamalar, detaylı analiz videomuzda. İyi seyirler.
 

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fx57 4 yıl en beğenilen psyshock
psyshock

Exynos 5433 un geekbench sonucu bu videodaki ile alakasiz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Merhaba,

Cihazdan cihaza ve yazılımın durumuna göre skorlar değişiklik gösterebilir. Bu gayet doğal.

Malesef elimizde bir Note 4 olmadığı için testi sürekli tekarlamamız mümkün değil.

Paylaşımınız için teşekkür ederim.

İyi akşamlar.
psyshockExynos 5433 un geekbench sonucu bu videodaki ile alakasiz.Merhaba,...
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AgirbasKuzeyy 4 yıl
Samsung gerçekten harika işlere imza atıyor. Samsung Display çalışanı en erken 2016'da bükülebilen akıllı telefonların üretilebileceğinden bahsetti. Neredeyse her alanda gücünü ortaya koyan bir firma ama samsung gibi bir teknoloji devinden google microsoft ve apple gibi kendi işletim sistemi tizeni üst seviyelerde görmek isterdim ancak yazılım konusunda samsung bilmiyorum..
Samsung gerçekten harika işlere imza atıyor. Samsung Display çalışanı en erken 2016'da bükülebilen akıllı telefonların üretilebileceğinden bahsetti. Neredeyse ...
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vamp 4 yıl SirPhilosophy
SirPhilosophy
Amma reklamını yaptınız yazılım fakirlerinin noldu fazla mı ekmek veriyorlar?

Sende 14nm uretim surecinde biseyler uret antutudan 70000 puan alan cihazlar yap seninde reklamini yapsinlar. Bunun icin para vermene gerek yok.
SirPhilosophyAmma reklamını yaptınız yazılım fakirlerinin noldu fazla mı ekmek veriyorlar?Sende 14nm uretim surecinde biseyler...
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TayyarNX2500 4 yıl
edge alınır aga
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Eren Erener 4 yıl
Bugün avea'dan edge 32 gb modelini aldım ürünün, menülerde gezerken bile ısınma oluyor tam ekran kilit tuşunun arka kısmında. Özellikle bir şeyler indirirken aşırı derecede ısınma oluyor, genel bir durum mu yoksa benim aldığım alete has bi sorun mu bu ısınma sorunu?
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tricore 4 yıl
volkan_kolay
Phonearena.com Galaxy S6 Edge, Galaxy Note 4, One M9 ve iPhone 6 ile fotoğraflar çekerek oylamaya sundu, aynı testi hatta daha detaylı olarak sizden de bekliyoruz Erdi Bey
phonearena.com/...

süper bir düşünce.
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volkan_kolay 4 yıl
Phonearena.com Galaxy S6 Edge, Galaxy Note 4, One M9 ve iPhone 6 ile fotoğraflar çekerek oylamaya sundu, aynı testi hatta daha detaylı olarak sizden de bekliyoruz Erdi Bey


phonearena.com/...
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MadSlinger 4 yıl
Reklam ile ilgili yorumum kaldırılmış :) Tamam Samsung iyi şeyler yapıyor/yapmış olabilir de dizi gibi hazırladığınız incelemeleri de unutmadık. Yeni İntel işlemcileri için video hazırlanır çünkü yenilik. 14mm mobil işlemciler için de hazırlanır, yenilik. Ama bu kadar da alınmayın :)
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rasmik26 4 yıl
sd olmaması performansı hız kazandırıyor ve s6 su anda en ıyısı note 4 de aynısı s6 bı baska ya kım ne derse desın hepsı aynı dıyen argadaslar 1000 tl ıstedıgın oyunu oynuyamıyorsun donuyor ama bunda ogle bısey yok ve iphone dıyenlerde berbat telefon iphone 6 s6 yanında cok cok gerıde kamerada olsun hızda olsun cok gerıde
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simbolmina 4 yıl
Bu sene beni iki işlemci heyecanlandırdı. core m ve tegra x1. core m fos çıktı. x1'i görmek de pek mümkün olmayacak gibi. nvdia shield konsol çıkınca almaya çalışacağım bakalım. olursa ne ala.
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JJBeat 4 yıl
gerçekten kaliteli bi telefona benziyo
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cherkesomer 4 yıl
milleti düdükleye düdükleye kazandığı parayı ar-ge ye yatırması mantıklı olmuş! ama samsunga güvenmeyen biri olarak satışaçıktıktan sonra 1ay bekleyin almayı düşünenler.. noolur noolmaz
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selimakdag34 4 yıl
Kullandığımız cep canavarlrı yarı iletken teknoloji kullandığı için kullanılan cpu be l irli bir zaman sonra performance kaybı yaşıyor o yüzden şuan 2,5 yıllık yoğun kullanılmış notte 2 performansı bazen sinir edebiliyor o yüzden samsung un yaptığı bu yeni nesil cpu cihazı satbil kullanırsak yaklaşık bir 3 yıl ve sonrasına rahatlıkla götürebilir o yüzden kullandığımız cihazı hakkı ile kullanırsak ve nasil bir cihaz ihtiyacımız a göre cihaz alırsak daha mantıklı olur gibi geliyor
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avensis42 4 yıl
Simdi benim g2 den farkli ne sunacak bana birisi cevaplayabilir mi lutfen...
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KimUgrasir 4 yıl avensis42
avensis42
Simdi benim g2 den farkli ne sunacak bana birisi cevaplayabilir mi lutfen...

Android oyunları neredeyse bilgisayar oyunları ile aynı seviyeye geldi şimdi böyle bir soru sormak çok yanlış olur.
Daha iyi kamera daha iyi ekran daha yüksek çözünürlük ve çok çok daha hızlı işlemci mevcut ancak bir akıllı telefondan ne beklediğin önemli.
Ben film izlemek isterim işaretçili kalem isterim misal bana en uygun note serisi sana en uygun g2 sanki.
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seven_7343 4 yıl avensis42
avensis42
Simdi benim g2 den farkli ne sunacak bana birisi cevaplayabilir mi lutfen...

Ya senin cihaz ne Allah aşkına. 2 ay dayanabildim. Rehbere yavaş girer ses bk Gibi oyun oynarken elin alta gelir ses kısılır. Kamera gece berbat. Nette gezerken ısınır hatta yanar oyun oynarken ekran kısılır oyun kasmaya başlar. Berbat bi cihaz. M8 e geçtim rahatladım herşey kusursuz. Tek artısı çerçevesi
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