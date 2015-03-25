Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in yeni nesil işlemcisi hakkında her şey! Özel video

Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge, yeni nesil Exynos 7 Octa 7420 işlemcisiyle geliyor. Peki ama bu işlemci ne kadar performanslı, hangi özelliklerle geliyor ve teknik olarak üstünlük sağlayabiliyor mu ? Merak edilen tüm detaylar ve rakiplerle kıyaslamalar, detaylı analiz videomuzda. İyi seyirler.

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