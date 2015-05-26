Samsung Galaxy S6 video inceleme "Yeni nesil amiral gemi telefon testte"

Merhaba ben Mesut Çevik, bu videomuzda Samsung Galaxy S6’ı inceliyoruz. İyi donanımı, çok iyi bir tasarımla bir araya getiren Galaxy S6 Edge’in iyi donanım ve iyi tasarımını bir arada sunan türevi Galaxy S6, düz ekran ve standart çerçeveleri ile daha rahat tutuş imkanı sunuyor.

Metal çerçevesi, arka ve ön yüzündeki gorilla glass cam kaplaması ve Samsung’un yeni tasarım çizgileriyle S6, S6 Edge gibi ilk bakışta vurucu bir güzelliğe sahip olmasa da göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Tasarım konusunda göze hoş görünmeyen tek kısım arka kameranın çıkıntılı yapısı oluyor. Fakat telefonu kılıfla kullanacaklar için bu detay çok can sıkmayacaktır diye düşünüyorum.

Gorilla Glass 4 ile korunan 5.1” Super Amoled ekranında 1440x2560 piksel çözünürlük sunan Galaxy S6, oldukça canlı ve parlak renklere sahip. Dilerseniz renk kalibrasyonunu da zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz. Kapasitif ve fiziksel tuşların korunduğu telefonda fiziksel tuş üzerinde yer alan parmak izi okuyucu pratik bir kullanıma sahip. Parmak izinizi okutmak için tuş üzerine hafifçe bastırmanız yeterli oluyor. Algılama ve açılış hızı iPhone 6 kadar olmasa da oldukça hızlı.

2K video çekim yeteneği ile rakiplerinden ayrılan 5MP çözünürlükteki ön kamera da ortalamanın üzerinde bir çekim kalitesine sahip. Güç butonu baş parmak ile uzanılabilecek şekilde sağ kısma yerleştirilmiş, sim kart slotu da yine burada yer alıyor.Sol üstte ses açma kapatma butonlarını görüyoruz. Üst kısımda ise kızıl ötesi verici unutulmamış.

Mono hoparlör, usb girişi ve stereo ses çıkışının alta konumlandırıldığı telefonda arka yüzde bizleri F1.9 lensi, optik görüntü sabitleme yeteneği ve 16MP çözünürlüğüyle arka kamera karşılıyor. Led flaş yanında konumlu 2 ek sensör ise kalp atış hızı ölçmek için kullanılıyor. Samsung’un uzun bir süredir cep telefonlarında yer verdiği aktivite takip yazılımı işini gayet iyi yapıyor. Adım ölçer yanında kalp atış hızının da kayda alınıyor oluşu yakılan kalori konusunda daha isabetli bilgiler elde edilmesini sağlayabiliyor.

Aynı S6 Edge’de de olduğu gibi S6’nın da arka kapağı açılamıyor. Pil değiştiremiyor SD kart takamıyoruz. Pilin değiştirilememesi üst seviye telefonlarda neredeyse standart olacak gibi ama MicroSD kart konusunda üreticilerin ikiye bölündüklerini görüyoruz. Samsung dahili depolama birimi olarak S6 ve S6 Edge’de UFS 2.0 NAND Flash belleklere yer veriyor. Oldukça yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olan bu özel depolama birimi nedeniyle SD kartın telefonu yavaşlatacağına ve kullanımı kötü etkileyeceğine inanan firma S6 ve S6 Edge’de MicroSD kart slotuna yer vermemiş.

3GB LPDDR4 bellek, 14nm üretim sürecine sahip 8 çekirdekli Exynos 7420 ve ultra hızlı dahili depolama birimi bir araya geldiğinde ise şu ana kadar piyasaya sürülen en hızlı Android telefon ortaya çıkmış oluyor. S6 Edge’e göre yüze alanı daha geniş bir telefon olan S6, daha zor ısındığı için test sonuçlarında S6 Edge’i de geçerek en tepede yer alıyor. 2550Mah değiştirilemeyen batarya ise kullanım süreleriyle günü kurtarıyor ama fazlasını ne yazık ki sunamıyor. Kutu içeriğinde yer alan hızlı şarj özelliği sayesinde de telefonu rakiplerine oranla çok daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz.





Yenilenen ve bir çok ağırlıktan kurtularak modüler bir yapıya kavuşan yeni Touchwiz arayüzünde ne yazık ki bir çok uygulama ön yüklü geliyor ve hafızada boşa yer tüketiyor olsa da en azından bu uygulamaları menüden kaldırarak, arka planda çalışmalarını engelleyecek şekilde pasifize edebiliyoruz. Samsung’un hıza odaklı arayüzünde temalarlar görünüm de değiştirilebiliyor. Ayarlar menüsü anlaması ve kullanımı kolay bir yapıda dizayn edilmiş. Geçiş animasyonları da olabildiğince azaltılarak hızlı bir telefon kullandığınız hissiyatı arttırılmış.

Özellikle fiziksel eve dönüş butonuna çift tıkladığınızda hızla açılan kamera uygulaması gündelik kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. 16MP, F1.9 lensli kemarasıyla oldukça iyi fotoğraflar çekebilen S6’nın fotoğraf kalitesiyle en iyiler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Genelde çekmek istediğiniz şekler için 1 kare yetiyor. Zaten ilk çekimde en iyi sonucu elde ediyorsunuz. Düşük ışık altında da beklentilerimizi karşılayan telefon ile çekilen bir çok örneğe video altında yer alan inceleme içindeki galeriden ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S6, aynı S6 Edge gibi video konusunda da yetenekli bir telefon. 4K videolar kayıt altına alabilen cihaz aynı fotoğraflarda olduğu gibi video kalitesiyle de kullanıcısını memnun etmeyi biliyor. S6 ile video kaydı yanında canlı ve keskin görseller sunan amoled ekranında video izlemek de oldukça keyifli. Mono hoparlör işini fazlasıyla iyi görüyor. Yüksek ses çıkışı film ve müzik dinlerken iyi deneyim sunduğu gibi arama geldiğinde telefon başka bir odada olsa dahi duymanızı sağlıyor.

kulaklık çıkışı oldukça kaliteli. Bir çok kullanıcının kutu içeriğinde gelen kulaklıkları da değiştireceğini sanmıyorum. Ses kontrolü de sunan kulaklıklar işlerini iyi görüyorlar. S6’nın görüşme kalitesini merak edenler için de söyleyelim hem karşıya aktarılan ses hem de karşıdan gelen ses oldukça iyi. Çekim gücü konusunda da sorun yaşamadığımız Galaxy S6 ve S6 edge üst seviye bir akıllı telefondan beklenen kaliteyi sunuyor. Aynı şekilde GPS sinyali yakalama konusunda da başarılı. Güçlü işlemci beraberinde gelen Mali T760MP8 grafik birimi modern oyunların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Uzun süreli oyunlar sonrasında ise güzel olan telefonun neredeyse hiç ısınmaması oluyor. 14nm üretim teknolojisi Samsung’a hem daha hızlı hem de daha serin çalışan işlemciler üretme şansı vermiş. S6, kullanması gayet keyifli olan, hızlı ve güzel görünen bir telefon.

Üst seviye bir telefondan yer alması istenen iyi kamera, iyi ekran, iyi tasarım ve yüksek hız Galaxy S6’da bir araya getirilmiş. Kullanıcılarda keşke daha iyi olsaydı dedirtecek şey ise Pil gibi görünüyor. Her ne kadar bir günü çıkartıyor olsa da böylesi her şeyin en iyisinin yer aldığı bir cihazda daha başarılı kullım süreleri görmeyi bekliyorsunuz. Eğer şu sıra bir Android telefon almayı planlıyor ve almışken enleri bol olsun diyorsanız Galaxy S6 Edge ve S6’a mutlaka göz atın diyoruz.