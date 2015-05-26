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Samsung Galaxy S6 video inceleme "Yeni nesil amiral gemi telefon testte"

4 yıl
69,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Merhaba ben Mesut Çevik, bu videomuzda Samsung Galaxy S6’ı inceliyoruz. İyi donanımı, çok iyi bir tasarımla bir araya getiren Galaxy S6 Edge’in iyi donanım ve iyi tasarımını bir arada sunan türevi Galaxy S6, düz ekran ve standart çerçeveleri ile daha rahat tutuş imkanı sunuyor.
Samsung Galaxy S6 video inceleme
 
Metal çerçevesi, arka ve ön yüzündeki gorilla glass cam kaplaması ve Samsung’un yeni tasarım çizgileriyle S6, S6 Edge gibi ilk bakışta vurucu bir güzelliğe sahip olmasa da göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Tasarım konusunda göze hoş görünmeyen tek kısım arka kameranın çıkıntılı yapısı oluyor. Fakat telefonu kılıfla kullanacaklar için bu detay çok can sıkmayacaktır diye düşünüyorum.
Samsung Galaxy S6 video inceleme
 
Gorilla Glass 4 ile korunan 5.1” Super Amoled ekranında 1440x2560 piksel çözünürlük sunan Galaxy S6, oldukça canlı ve parlak renklere sahip. Dilerseniz renk kalibrasyonunu da zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz. Kapasitif ve fiziksel tuşların korunduğu telefonda fiziksel tuş üzerinde yer alan parmak izi okuyucu pratik bir kullanıma sahip. Parmak izinizi okutmak için tuş üzerine hafifçe bastırmanız yeterli oluyor. Algılama ve açılış hızı iPhone 6 kadar olmasa da oldukça hızlı.
Samsung Galaxy S6 video inceleme
 
2K video çekim yeteneği ile rakiplerinden ayrılan 5MP çözünürlükteki ön kamera da ortalamanın üzerinde bir çekim kalitesine sahip. Güç butonu baş parmak ile uzanılabilecek şekilde sağ kısma yerleştirilmiş, sim kart slotu da yine burada yer alıyor.Sol üstte ses açma kapatma butonlarını görüyoruz. Üst kısımda ise kızıl ötesi verici unutulmamış.
Samsung Galaxy S6 video inceleme
 
Mono hoparlör, usb girişi ve stereo ses çıkışının alta konumlandırıldığı telefonda arka yüzde bizleri F1.9 lensi, optik görüntü sabitleme yeteneği ve 16MP çözünürlüğüyle arka kamera karşılıyor. Led flaş yanında konumlu 2 ek sensör ise kalp atış hızı ölçmek için kullanılıyor.  Samsung’un uzun bir süredir cep telefonlarında yer verdiği aktivite takip yazılımı işini gayet iyi yapıyor. Adım ölçer yanında kalp atış hızının da kayda alınıyor oluşu yakılan kalori konusunda daha isabetli bilgiler elde edilmesini sağlayabiliyor.
Samsung Galaxy S6 video inceleme
 
Aynı S6 Edge’de de olduğu gibi S6’nın da arka kapağı açılamıyor. Pil değiştiremiyor SD kart takamıyoruz. Pilin değiştirilememesi üst seviye telefonlarda neredeyse standart olacak gibi ama MicroSD kart konusunda üreticilerin ikiye bölündüklerini görüyoruz. Samsung dahili depolama birimi olarak S6 ve S6 Edge’de UFS 2.0 NAND Flash belleklere yer veriyor. Oldukça yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olan bu özel depolama birimi nedeniyle SD kartın telefonu yavaşlatacağına ve kullanımı kötü etkileyeceğine inanan firma S6 ve S6 Edge’de MicroSD kart slotuna yer vermemiş. 
3GB LPDDR4 bellek, 14nm üretim sürecine sahip 8 çekirdekli Exynos 7420 ve ultra hızlı dahili depolama birimi bir araya geldiğinde ise şu ana kadar piyasaya sürülen en hızlı Android telefon ortaya çıkmış oluyor. S6 Edge’e göre yüze alanı daha geniş bir telefon olan S6, daha zor ısındığı için test sonuçlarında S6 Edge’i de geçerek en tepede yer alıyor. 2550Mah değiştirilemeyen batarya ise kullanım süreleriyle günü kurtarıyor ama fazlasını ne yazık ki sunamıyor. Kutu içeriğinde yer alan hızlı şarj özelliği sayesinde de telefonu rakiplerine oranla çok daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz.

Yenilenen ve bir çok ağırlıktan kurtularak modüler bir yapıya kavuşan yeni Touchwiz arayüzünde ne yazık ki bir çok uygulama ön yüklü geliyor ve hafızada boşa yer tüketiyor olsa da en azından bu uygulamaları menüden kaldırarak, arka planda çalışmalarını engelleyecek şekilde pasifize edebiliyoruz. Samsung’un hıza odaklı arayüzünde temalarlar görünüm de değiştirilebiliyor. Ayarlar menüsü anlaması ve kullanımı kolay bir yapıda dizayn edilmiş. Geçiş animasyonları da olabildiğince azaltılarak hızlı bir telefon kullandığınız hissiyatı arttırılmış.
Özellikle fiziksel eve dönüş butonuna çift tıkladığınızda hızla açılan kamera uygulaması gündelik kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. 16MP, F1.9 lensli kemarasıyla oldukça iyi fotoğraflar çekebilen S6’nın fotoğraf kalitesiyle en iyiler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Genelde çekmek istediğiniz şekler için 1 kare yetiyor. Zaten ilk çekimde en iyi sonucu elde ediyorsunuz. Düşük ışık altında da beklentilerimizi karşılayan telefon ile çekilen bir çok örneğe video altında yer alan inceleme içindeki galeriden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S6, aynı S6 Edge gibi video konusunda da yetenekli bir telefon. 4K videolar kayıt altına alabilen cihaz aynı fotoğraflarda olduğu gibi video kalitesiyle de kullanıcısını memnun etmeyi biliyor. S6 ile video kaydı yanında canlı ve keskin görseller sunan amoled ekranında video izlemek de oldukça keyifli. Mono hoparlör işini fazlasıyla iyi görüyor. Yüksek ses çıkışı film ve müzik dinlerken iyi deneyim sunduğu gibi arama geldiğinde telefon başka bir odada olsa dahi duymanızı sağlıyor.
kulaklık çıkışı oldukça kaliteli. Bir çok kullanıcının kutu içeriğinde gelen kulaklıkları da değiştireceğini sanmıyorum. Ses kontrolü de sunan kulaklıklar işlerini iyi görüyorlar. S6’nın görüşme kalitesini merak edenler için de söyleyelim hem karşıya aktarılan ses hem de karşıdan gelen ses oldukça iyi. Çekim gücü konusunda da sorun yaşamadığımız Galaxy S6 ve S6 edge üst seviye bir akıllı telefondan beklenen kaliteyi sunuyor. Aynı şekilde GPS sinyali yakalama konusunda da başarılı. Güçlü işlemci beraberinde gelen Mali T760MP8 grafik birimi modern oyunların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Uzun süreli oyunlar sonrasında ise güzel olan telefonun neredeyse hiç ısınmaması oluyor. 14nm üretim teknolojisi Samsung’a hem daha hızlı hem de daha serin çalışan işlemciler üretme şansı vermiş. S6, kullanması gayet keyifli olan, hızlı ve güzel görünen bir telefon.
Samsung Galaxy S6 video inceleme
 
Üst seviye bir telefondan yer alması istenen  iyi kamera, iyi ekran, iyi tasarım ve yüksek hız Galaxy S6’da bir araya getirilmiş. Kullanıcılarda keşke daha iyi olsaydı dedirtecek şey ise Pil gibi görünüyor. Her ne kadar bir günü çıkartıyor olsa da böylesi her şeyin en iyisinin yer aldığı bir cihazda daha başarılı kullım süreleri görmeyi bekliyorsunuz. Eğer şu sıra bir Android telefon almayı planlıyor ve almışken enleri bol olsun diyorsanız Galaxy S6 Edge ve S6’a mutlaka göz atın diyoruz.

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le_tatative 4 yıl en beğenilen
Ashdjakak
Geçen sene 3 bölümlük s5 incelemesinin ardından demediklerini bırakmamışlardı
Bu sene 6 dakika oldu, bu sefer de hayal kırıklığı diyorlar incelemeye
Komik.
AshdjakakGeçen sene 3 bölümlük s5 incelemesinin ardından demediklerini bırakmamışlardıBu sene 6 dakika oldu, bu sefer de hayal kırıklığı diyorlar incel...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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armanatilgan 4 yıl
Godolphin
Beklediğim inceleme gelmiş. Edit: Hayal kırıklığı yaşadım 5 dk içinde sanki vadafone reklam incelemesi gibi kalmış maalesef

ne güzel işte gereksiz bilgi yok. vaktimizi çalmıyorlar
GodolphinBeklediğim inceleme gelmiş. Edit: Hayal kırıklığı yaşadım 5 dk içinde sanki vadafone reklam incelemesi gibi kalmış maalesef...
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aglarm 4 yıl
Onlarda bıktılar artik incele incele
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crypto63 3 yıl
Schiffsführer
Şuan Galaxy S5 1300-1500 tl arasına kadar düşmüş. Galaxy S6ta önümüzdeki yıl bu dönemlerde bu fiyatlara düşerse şuankinden çok satar
Ama şuan çok pahalı yav.

İyi tahmin şuan pararlel ithalat garantili cihaz 1700 lere düştü
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DH Misafiri 4 yıl
Öncelikle hoş bir telefon olmuş fakat işlemcisi iyi değil kullanılan bir arkadaşımdan gördüğüm kadarıyla ara geçişlerde azda olsa donma yapabiliyor tasarım olarak biraz çalıntı var iphone ve sony karışımı olmuş kamera çıkıntısı telefonu bozmuş şuan en iyisi lg g4 ve sony Xperia z3+ yani z3plus diyebilirim.
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volkan_kolay 4 yıl
Samsung Galaxy S6 ve S6 EDGE güzel telefonlar ama benim gibi NOTE 4 kullananların ilgisini çekeceğini satın alacağını sanmıyorum. Bi ara niyetlerini ama şu anda iş yerinden iki kişi aldı ve bolca inceleme şansım oldu vede dün NOTE 4 için gelen lolipop sürümünden sonra çokta aman aman farklar olmadığını gördüm.

Galaxy S4, S5 ve NOTE 2, NOTE 3 kullanan veya Samsung kullanan birçok müşteri için gerçekten değiştirmeye değecek bir telefon.

Kamera, Ekran ve Performans olarak en iyi Android telefon kesinlikle ama dediğim gibi ben notçuyum abi..

Bu ne lan Fordçuyum der gibi..
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batuta 4 yıl
Jinekoloğun kılcal damarları incelediği gibi inceleye inceleye bitiremediniz şu plastik telefonu
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Scorpion28 4 yıl
Yemişim amiral gemisini Huawei Ascend G7 alın keyfinize bakın
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lido 4 yıl
Bimeks de canlı canlı inceledim güzel yapmış adamlar bu defa farkı hissediyorsunuz
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aycibin 4 yıl
S6 tasarimina basarili diyenler bence yorum yapmasin.iphone6 ile yanyana koysunlar.home tusu sekli disinda fark nedir?iphone6'da altin rengi iyi satti diye o rengi de kopyalamis hatta.

arkada cam kullanmasi da sony'nin omni balance tasarimi.lg premium tasarim olarak gitti deri kullandi, iste ozgun olmak boyle olur.

s6'nin tek tasarim basarisi edge dizaynli ekrani
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kril33 4 yıl
bu nasıl bir video oynatıcıdır arkadaş sürekli kopup yeniden yüklüyor yedi beni tüketti yeminlen.
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LeBrock 4 yıl
Telefonda mono hoparlör olmasına rağmen çok iyi bir ses çıkışı var,kalabalık bir ortamda bile telefon çaldığı zaman rahatça duyulabilir düzeyde.Samsung çözümü yine wolfson'da bulmuş anlaşılan
Onun dışında bana göre iki tane olumsuz yönü var ilki kamera çıkıntısı,ikincisi sd kart takılamıyor oluşu.Genel olarak bakıldığı zaman en alınabilir galaxy serisi
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TIRPAN 4 yıl
geçen sene s5 için 3 ayrı video yayınlandı para mı aldınız dediniz şimdi kısa yaptılar yine tepki :D
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atabey444 4 yıl
GM discovery için canlı yayın yapıldı. gm bilmem ne müdürü davet edildi . Onlarca dakika inceleme yapıldı. İlginç bir şekilde sıradan bir telefon incelemesi havası var videoda.
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