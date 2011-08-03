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Samsung Galaxy Tab 10.1 için yeni aksesuarlar hız kesmiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab 10.1 için yeni aksesuarlar hız kesmiyor
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Samsung, Apple ile yaşadığı patent savaşında yasaklılar listesinde olmasına rağmen büyük ilgi gören tableti Galaxy Tab 10.1 için aksesuar desteğini de eksik etmiyor.

Bugün New York’ta düzenlenen Samsung Galaxy Tab 10.1 etkinliğinde tablet için tasarlanmış aksesuarlar da görücüye çıktı. 

1GHz hızında çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemci, 1GB RAM, 16 / 32 / 64 GB dahili bellek seçenekleri, 10.1-inç 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Android 3.1 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, GPS, 3.2MP arka / 2MP ön kamera gibi özellikler sunan Galaxy Tab 10.1, 8.6mm inceliği ile piyasada rakip tanımıyor.

Aksesuarlara bakıldığında yatay modda tableti şarj edebilen ve HDMI çıkışı sunan 50$’lık multimedya docku, cihazı şarj eden ve Android kısayolları ile full bir klavye sunan 80$’lık Ultra Üreticilik Aracı, full ölçüde Bluetooth klavye sunan ve bakış açısını ayarlamaya yarayan arka kılıf içeren 150$’lık Premium Koruma kılıfı göze çarpıyor.

Ayrıca 40$’lık full 1080p HDMI çıkışı veren HDTV adaptörü, 40$’lık SD kart ve USB adaptörü, 60$’lık arka destek sağlayan Premium Kitap kılıfı ve 20$’lık alüminyum gövdeye sahip stylus kalem de unutulmamış.   

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DH Misafiri 8 yıl
ARKADASLAR 0 SAMSNG 101 TAB VAR ARAYIN UYGUN FİYAT 05077415884
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ozgurilhan 8 yıl
Ben de i pad 2 ve 10.1 arasında kararsız kalmıştım. samsung 10.1 aldım hiç bir sorun yok geçişler mükemmel. flash desteği var. iyiki samsung almışım.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar sole soliim...amerikan teknoloji sitelerinde gordugim ve izledigim kadariyla galaxy tab 10.1 ilah gibi bahsediliyor.Suan ki tablarin icinde en sik.ve stabil calisano galaxy tab...birsey alacaksaniz youtube a girin ve 100 lerce video dan istediginizi izleiin...ipad i yerden yere vuruorlar.Flash yok...dosya indirme yok.hdmi yok.vs vs...tab tam bir internet deneyimini kusursuz sagliyor...Arkadaslar.hic bir flash da.sorun yok...siteler super akici...diger tablar gibi kasma yok...Acikcasi ben tab 10.1 i bekliyorum.Gerisi yalan.
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poqito 8 yıl
2 gün önce satın aldım geçişlerde bir sorun yok herşey gayet güzel.
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Uluç. 8 yıl
usb girişi var mı
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kml_sri 8 yıl
güzel alet 3.0 gelişim aşamasında oldugu için geçişler yavastır ama gelicek olan 3.2 ile mükemmel olucaktır.
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V4LKyR 8 yıl
oray
Yeni sattim 1100 tlye guzel alet ama menu gecisleri yavas

Hmm, tamam o zaman.
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oray 8 yıl
Yeni sattim 1100 tlye guzel alet ama menu gecisleri yavas
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berkaylive 8 yıl
Battlefield 3 facebook.com/...
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Mahell 8 yıl berkaylive
berkaylive

Battlefield 3
facebook.com/...

ne alaka şimdi.
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osmanefeozkan 8 yıl
şu alet gelsin ipade vermeyeceğim parayı buna veririm beyaz klavyede çok güzel duruyor klavye ile 1400 tl olursa hemen alırım :D
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silver021 8 yıl
buna extradan 500 GB taşınabilir harddiskte bağlanabiliorda. USB desteği olsa gerek. çünkü galaxy S 2 dede vardı bundanda var yani. bence hiç düşünülmeden alınır bu tablet. mükemmel birşey. ipad 2 ye nal toplatır. bende en kısa zamanda bundan bitane temin etmeyi istiorum.
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