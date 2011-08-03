Samsung Galaxy Tab 10.1 için yeni aksesuarlar hız kesmiyor





Samsung, Apple ile yaşadığı patent savaşında yasaklılar listesinde olmasına rağmen büyük ilgi gören tableti Galaxy Tab 10.1 için aksesuar desteğini de eksik etmiyor.





Bugün New York’ta düzenlenen Samsung Galaxy Tab 10.1 etkinliğinde tablet için tasarlanmış aksesuarlar da görücüye çıktı.





1GHz hızında çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemci, 1GB RAM, 16 / 32 / 64 GB dahili bellek seçenekleri, 10.1-inç 1280 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Android 3.1 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, GPS, 3.2MP arka / 2MP ön kamera gibi özellikler sunan Galaxy Tab 10.1, 8.6mm inceliği ile piyasada rakip tanımıyor.





Aksesuarlara bakıldığında yatay modda tableti şarj edebilen ve HDMI çıkışı sunan 50$’lık multimedya docku, cihazı şarj eden ve Android kısayolları ile full bir klavye sunan 80$’lık Ultra Üreticilik Aracı, full ölçüde Bluetooth klavye sunan ve bakış açısını ayarlamaya yarayan arka kılıf içeren 150$’lık Premium Koruma kılıfı göze çarpıyor.





Ayrıca 40$’lık full 1080p HDMI çıkışı veren HDTV adaptörü, 40$’lık SD kart ve USB adaptörü, 60$’lık arka destek sağlayan Premium Kitap kılıfı ve 20$’lık alüminyum gövdeye sahip stylus kalem de unutulmamış.