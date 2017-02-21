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Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı

Samsung’un büyük ihtimalle Mobile World Congress’te tanıtacağı yeni tablet modeli Galaxy Tab S3’ün fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda tabletin boyutları net bir şekilde görülebiliyor.
2 yıl
2,3b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı
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Samsung’un birçok yeni cihazını Mobil World Congress’te tanıtması bekleniyor ve etkinliğin tarihi yaklaştıkça, etkinlikte tanıtılması beklenen cihazlardan bilgiler gelmeye devam ediyor.

Güney Koreli üreticinin yeni tableti Galaxy Tab S3’ün fotoğrafları paylaşıldı. Tabletin ekranını ve arka panelini net bir şekilde gözler önüne seren fotoğraflar, tabletin boyutları hakkında da bilgiler veriyor.

 
Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı

Fotoğraflarda en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Tab S3'ün arka paneli. Fotoğraftan da görebileceğiniz gibi tabletin arka paneli görüntüyü net bir şekilde yansıtabiliyor. Bu da arka panelde cam veya benzeri bir malzemenin kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Tab S3’ün kırılgan malzemelere sahip olması, tabletin boyutları da göz önünde bulundurulduğunda dayanıklılığı kötü yönde etkileyebilir.

 
Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı

Tab S3’ün özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Tab S3’ün özellikleri şu şekilde:

  • 9.7 inch ekran, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü
  • Snapdragon 820 işlemci
  • 4 GB RAM
  • 64 GB depolama alanı
  • 12 MP arka ve 5 MP ön kamera

Samsung’un, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’te Tab S3’ü tanıtması bekleniyor.


https://thenextweb.com/gadgets/2017/02/20/photos-samsungs-new-tablet-leak-week-ahead-launch/#.tnw_q4dBr2Re Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Güzel görünüyor
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java 2 yıl
ÇöpPad...
Hiç güncellenmeyecek işletim sistemi, neredeyse yok seviyesinde tablet uyumlu uygulama ile hala bunları alan var mı ki...?
He uzun yolda iyi film seyredilirdi eski serilerle ama 16/9 olayını da bozdular... Artık o işe de yaramaz...
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Captain_Ivy 2 yıl
Öğğk! O çerçeve ne la? 2017'ye girdik aloo..
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Xloud 2 yıl
Dev S3 Mini gibi duruyor...
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smart1978 2 yıl
Islemcisi cok cok eski . Cikacaksa Snapdragon 835 olmadi Snapdragon 821 ile olsa idi .
Entegre S-Pen li olsa idi fena olmazdi ...
Arkasi neden cam metal olsa olurler mi yoksa ?
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kartal172 2 yıl
iPad Air 2 den pahalı olursa bence alınmaz. Bir kere Android de ki pil ömrü ios a yaklaşamaz.
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eric13 2 yıl
4:3 ten cok 2:1 e benziyor
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napolyon94 2 yıl
Samsung 4:3 orana gecmis :)
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