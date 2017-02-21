Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı

Güney Koreli üreticinin yeni tableti Galaxy Tab S3’ün fotoğrafları paylaşıldı. Tabletin ekranını ve arka panelini net bir şekilde gözler önüne seren fotoğraflar, tabletin boyutları hakkında da bilgiler veriyor.
Fotoğraflarda en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Tab S3'ün arka paneli. Fotoğraftan da görebileceğiniz gibi tabletin arka paneli görüntüyü net bir şekilde yansıtabiliyor. Bu da arka panelde cam veya benzeri bir malzemenin kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Tab S3’ün kırılgan malzemelere sahip olması, tabletin boyutları da göz önünde bulundurulduğunda dayanıklılığı kötü yönde etkileyebilir.
Tab S3’ün özellikleri
Daha önceki sızıntılara göre Tab S3’ün özellikleri şu şekilde:
- 9.7 inch ekran, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü
- Snapdragon 820 işlemci
- 4 GB RAM
- 64 GB depolama alanı
- 12 MP arka ve 5 MP ön kamera
Samsung’un, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’te Tab S3’ü tanıtması bekleniyor.
https://thenextweb.com/gadgets/2017/02/20/photos-samsungs-new-tablet-leak-week-ahead-launch/#.tnw_q4dBr2Re Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç güncellenmeyecek işletim sistemi, neredeyse yok seviyesinde tablet uyumlu uygulama ile hala bunları alan var mı ki...?
He uzun yolda iyi film seyredilirdi eski serilerle ama 16/9 olayını da bozdular... Artık o işe de yaramaz...
Entegre S-Pen li olsa idi fena olmazdi ...
Arkasi neden cam metal olsa olurler mi yoksa ?