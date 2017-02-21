Samsung Galaxy Tab S3’ün net fotoğrafları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un birçok yeni cihazını Mobil World Congress’te tanıtması bekleniyor ve etkinliğin tarihi yaklaştıkça, etkinlikte tanıtılması beklenen cihazlardan bilgiler gelmeye devam ediyor.

Güney Koreli üreticinin yeni tableti Galaxy Tab S3’ün fotoğrafları paylaşıldı. Tabletin ekranını ve arka panelini net bir şekilde gözler önüne seren fotoğraflar, tabletin boyutları hakkında da bilgiler veriyor.

Fotoğraflarda en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Tab S3'ün arka paneli. Fotoğraftan da görebileceğiniz gibi tabletin arka paneli görüntüyü net bir şekilde yansıtabiliyor. Bu da arka panelde cam veya benzeri bir malzemenin kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Tab S3’ün kırılgan malzemelere sahip olması, tabletin boyutları da göz önünde bulundurulduğunda dayanıklılığı kötü yönde etkileyebilir.

Tab S3’ün özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Tab S3’ün özellikleri şu şekilde:

9.7 inch ekran, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğü

Snapdragon 820 işlemci

4 GB RAM

64 GB depolama alanı

12 MP arka ve 5 MP ön kamera

Samsung’un, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’te Tab S3’ü tanıtması bekleniyor.

https://thenextweb.com/gadgets/2017/02/20/photos-samsungs-new-tablet-leak-week-ahead-launch/#.tnw_q4dBr2Re