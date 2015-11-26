Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği

Samsung'un Tizen işletim sistemli en yeni akıllı saati Gear S2 test masamızda. Saati önce kutusundan çıkartacak sonra kurulumunu yapıp deneyimlerimizi aktaracağız.

Samsung Gear S2 firmanın en yeni akıllı saati olması yanında kadran üzerinden farklı kontrol şekli, Tizen işletim sistemi ve tasarımıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Bu videomuzda Samsung Gear S2'i kutusundan çıkartıyor, ilk deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Öne çıkan teknik özellikler:

1.2" boyutlarında 360x360 piksel çözünürlük sunan tam oval samoled ekran

Exynos 3250 işlemci

512MB bellek / 4GB depolama alanı

450mAh batarya

Nabız ölçer