Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un Tizen işletim sistemli en yeni akıllı saati Gear S2 test masamızda. Saati önce kutusundan çıkartacak sonra kurulumunu yapıp deneyimlerimizi aktaracağız.
Samsung Gear S2 firmanın en yeni akıllı saati olması yanında kadran üzerinden farklı kontrol şekli, Tizen işletim sistemi ve tasarımıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Bu videomuzda Samsung Gear S2'i kutusundan çıkartıyor, ilk deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
Öne çıkan teknik özellikler:
1.2" boyutlarında 360x360 piksel çözünürlük sunan tam oval samoled ekran
Exynos 3250 işlemci
512MB bellek / 4GB depolama alanı
450mAh batarya
Nabız ölçer
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Merhaba,
Saat kutusundan çıkarttığımdan bu yana kolumda. Kesinlikle ısınmıyor. Büyük ihtimalle, orada müşteri görsün diye duran modeller sürekli ekran açık, ekran parlaklığı en yüksekte ve şarjda olduğu için ısınıyordur.
Sevgiler,
Mesut Çevik