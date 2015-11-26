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Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği

3 yıl
32,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un Tizen işletim sistemli en yeni akıllı saati Gear S2 test masamızda. Saati önce kutusundan çıkartacak sonra kurulumunu yapıp deneyimlerimizi aktaracağız.
Samsung Gear S2 firmanın en yeni akıllı saati olması yanında kadran üzerinden farklı kontrol şekli, Tizen işletim sistemi ve tasarımıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Bu videomuzda Samsung Gear S2'i kutusundan çıkartıyor, ilk deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
 
Öne çıkan teknik özellikler:
1.2" boyutlarında 360x360 piksel çözünürlük sunan tam oval samoled ekran
Exynos 3250 işlemci
512MB bellek / 4GB depolama alanı
450mAh batarya
Nabız ölçer

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 3 yıl en beğenilen guguk
guguk
Ensar1367
Saat genelde güzelde.şuda var ısınıyor.Bir markette denedim.Bayağı sıcak yani.Bilekte devamlı bir sıcaklık hissiyatı ile dolanmak pek hoş bir şey değil.Alacaklar bunuda düşünsün.

Bende inceledim dediğiniz gibi yanıyordu ama günlük kullanımda öyle sıcak olmaz zira oradaki saatler günlerdir şarjdalar sıcak olmaları gayet normal kullananlar daha iyi bilgi vereceklerdir

Merhaba,

Saat kutusundan çıkarttığımdan bu yana kolumda. Kesinlikle ısınmıyor. Büyük ihtimalle, orada müşteri görsün diye duran modeller sürekli ekran açık, ekran parlaklığı en yüksekte ve şarjda olduğu için ısınıyordur.

Sevgiler,
Mesut Çevik
gugukEnsar1367Saat genelde güzelde.şuda var ısınıyor.Bir markette denedim.Bayağı sıcak yani.Bilekte devamlı bir sıcaklık ...
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Pi 3 yıl
Su saatten cok s2 ismini gorunce heyecanlaniyorum. S2 zamanina gore cok iyi cihazdi be.
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DH Misafiri 3 yıl
Android olmadıkça olmaz.
Bende Urbane watch var ve
android programlar olmadan
(watchmaker premium ve facerepo) olmaz.
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Ensar1367 3 yıl
Saat genelde güzelde.şuda var ısınıyor.Bir markette denedim.Bayağı sıcak yani.Bilekte devamlı bir sıcaklık hissiyatı ile dolanmak pek hoş bir şey değil.Alacaklar bunuda düşünsün.
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guguk 3 yıl Ensar1367
Ensar1367
Saat genelde güzelde.şuda var ısınıyor.Bir markette denedim.Bayağı sıcak yani.Bilekte devamlı bir sıcaklık hissiyatı ile dolanmak pek hoş bir şey değil.Alacaklar bunuda düşünsün.

Bende inceledim dediğiniz gibi yanıyordu ama günlük kullanımda öyle sıcak olmaz zira oradaki saatler günlerdir şarjdalar sıcak olmaları gayet normal kullananlar daha iyi bilgi vereceklerdir
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Das Boot 3 yıl
Galaxy Gear S2'nin Classic yerine spor modelinin tasarımını beğeniyorum. Akıllı saatlerde spor Tasarım daha güzel duruyor. Klasik tasarım ile hele ki o fiyat ile 100 yıllık saat ureticileri ile rekabet edebilmesi mümkün değil.
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irish 3 yıl
Çok güzel olmuş.
Fiyatı biraz düşse on numara olur.
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Hsnyksr 3 yıl
iPhone ile verimli kullanılır mı acaba? Incelemede yer verilse iyi olur
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vbalikci 3 yıl
Plastik olanını gördüm. Gri olan. Oldukça güzel olmuş. Tasarımı "çok" büyük değil. Kolda güzel duruyor. Kullanımı kolay ve akıcı. Sadece andorid'i desteklemesi kötü. İos'da destekleseydi hemen alınabilirdi.
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burakesan 3 yıl
Hayli hoş bir cihaz.
İnce bilekli biri olarak şu ana kadar denediğim akıllı saatler kolumda hep sırıttı, belki de bana öyle geldi ama Gear S2'yi kısa sürede benimseyebildim.
Beyaz kayışlı olanı için "neden olmasın?" demedim değil.
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Bu tür saattlerin sadece "SAAT" işlemi yapan çeşidi var mı acaba?


İkranı dijital olsun, ben bakacağım zaman düğmesine basayım saati göstersin pil gitmesin yani normalde siyah erkan olması yeterli, ekranı çeşitli seçeneklerde görüntüleme olanağı olsun, çeşitli renklere dönüşsün, sayılar benim zevkime göre yapılabilsin, tarih, takvim ve alarm gibi seçenekleri olsun ve böyle minimum özellikler ile saat yaklaşık bir ay pil tüketmeden gidebilsin. Bu kadarcık şeyi bile vaad eden bir saat henüz yok. Ya tam bilgisayar gibi saat yada Casio tipi dijital monoton saat yada bildiğin metal saat var.


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realbrutal 3 yıl MonitörKertenkelesi
pebble ı araştırabilirsiniz
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gurpolo4 3 yıl
bu saatin üstünde mikrofon hoparlör varmı gelen cağrıları saat üzerinden görüyoruz ama hoparlör üzerinden duyup yanıtlayabiliyormuyuz bilgisi olan varmı spor modelinde yokmus sanırım da bunda varmı
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realbrutal 3 yıl gurpolo4
forum.donanimhaber.com/... mesajında arkadaş hoperlör olmadığından bahsetmişti.ama sesle kontrol için mikrofon var.konuşma için değil
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guguk 3 yıl gurpolo4
Gear s deki gibi harici hoparlör yok hocam saat üzerinden yanıtlayarak konuşamıyorsun.
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Pi 3 yıl
Su saatten cok s2 ismini gorunce heyecanlaniyorum. S2 zamanina gore cok iyi cihazdi be.
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ardabeyim 3 yıl
ekranı sürekli açık kalsa ve pili en az 3 gün gitse alınabilecek bir seviyede olabilirdi. Fakat akıllı saatler benim için hala emekleme aşamasında...
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MysticDesign 3 yıl
kÖprü üstte 10 liraya satılan saatlerden bile daha leş bi tasarımı var arkadaş bunedir böyle o parlak yüzey ben 1 haftaya soyulacam diyor resmen
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