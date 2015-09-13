Samsung Gear S2 ön inceleme "Yeni akıllı saatin tüm detayları"

Apple Watch ile birlikte hareketlenen akıllı saat pazarı için Samsung nihayet kendi kozunu sahaya sürdü. Güney Koreli üreticinin yeni ve en iddialı akıllı saat modeli olan Gear S2'nin tüm detayları videomuzda, iyi seyirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.