Samsung Gear S2 ön inceleme "Yeni akıllı saatin tüm detayları"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Öz...aulu Arkadaşlar Sony Xperia M5 telefon ile kullanmak üzere Gear S2 saat aldım. Samsung Gear programı ile bağlantı kuruluyor. Birkaç dakika içinde bluetooth bağlantı sürekli kopuyor idi. Tekrar da bağlanmıyor. Samsung Gear programını kaldırdım ve başka bir telefon ile (Samsung Note 2) Samsung app store dan Başka versiyon Samsung Gear uygulaması indirdim ve uygulama paylaş ile kendi Xperia M5 telefonuma kurdum. 4-5 gündür hiç sıkıntısız ve kopma olmadan kullanıyordum. Ancak 2 gün önce uygulama kendini güncelledi ve şimdi bir türlü bağlantı kuramıyorum. Defalarca silip tekrar hem google playden hemde Samsung app storedan yükledim ama nafile. Xperia M5 telefon ile Gear S2 saatimi başka ne şekilde eşleştirebilirim acaba? Ücretlide olsa Samsung Gear değilde başka bir uygulama varmı ki? Eski sürümü internetten bulup indirip kuruyorum ama yinede olmuyor. Sürekli birkaç dakika içinde bağlantı kopuyor ve tekrar bağlanmıyor.Aynı sorunu yaşamıştım. Hem telefonu hem de saati fabrika ayarlarına döndürdüm sonra düzeldi. İkisini de fabrika ayarlarına döndür sonra Samsung Gear uygulamasını yükle muhtemelen sorun düzelecek.
Arkadaşım hem telefonu hemde saati fabrika ayarlarına geri döndürdüm. Şimdilik çözüldü gibi. Yaklaşık 3 saattir bağlantı kopmadı. İnşallah böyle devam eder. Tekrar tekrar teşekkürler.
aulu
Merak etme bir sıkıntı çıkmaz. Bir kaç hafta önce aynı sorunu bu yöntemle çözmüştüm. O günden beri bir sıkıntı yaşamadım.
Öz...aulu Arkadaşlar Sony Xperia M5 telefon ile kullanmak üzere Gear S2 saat aldım. Samsung Gear programı ile bağlantı kuruluyor. Birkaç dakika içinde bluetooth bağlantı sürekli kopuyor idi. Tekrar da bağlanmıyor. Samsung Gear programını kaldırdım ve başka bir telefon ile (Samsung Note 2) Samsung app store dan Başka versiyon Samsung Gear uygulaması indirdim ve uygulama paylaş ile kendi Xperia M5 telefonuma kurdum. 4-5 gündür hiç sıkıntısız ve kopma olmadan kullanıyordum. Ancak 2 gün önce uygulama kendini güncelledi ve şimdi bir türlü bağlantı kuramıyorum. Defalarca silip tekrar hem google playden hemde Samsung app storedan yükledim ama nafile. Xperia M5 telefon ile Gear S2 saatimi başka ne şekilde eşleştirebilirim acaba? Ücretlide olsa Samsung Gear değilde başka bir uygulama varmı ki? Eski sürümü internetten bulup indirip kuruyorum ama yinede olmuyor. Sürekli birkaç dakika içinde bağlantı kopuyor ve tekrar bağlanmıyor.Aynı sorunu yaşamıştım. Hem telefonu hem de saati fabrika ayarlarına döndürdüm sonra düzeldi. İkisini de fabrika ayarlarına döndür sonra Samsung Gear uygulamasını yükle muhtemelen sorun düzelecek.
Dediğinizi yapmamıştım. Akşam bir deneyeyim. Bilgi paylaşırım. Teşekkürler.
|Arkadaşlar Sony Xperia M5 telefon ile kullanmak üzere Gear S2 saat aldım. Samsung Gear programı ile bağlantı kuruluyor. Birkaç dakika içinde bluetooth bağlantı sürekli kopuyor idi. Tekrar da bağlanmıyor. Samsung Gear programını kaldırdım ve başka bir telefon ile (Samsung Note 2) Samsung app store dan Başka versiyon Samsung Gear uygulaması indirdim ve uygulama paylaş ile kendi Xperia M5 telefonuma kurdum. 4-5 gündür hiç sıkıntısız ve kopma olmadan kullanıyordum. Ancak 2 gün önce uygulama kendini güncelledi ve şimdi bir türlü bağlantı kuramıyorum. Defalarca silip tekrar hem google play'den hemde Samsung app store'dan yükledim ama nafile. Xperia M5 telefon ile Gear S2 saatimi başka ne şekilde eşleştirebilirim acaba? Ücretlide olsa Samsung Gear değilde başka bir uygulama varmı ki? Eski sürümü internetten bulup indirip kuruyorum ama yinede olmuyor. Sürekli birkaç dakika içinde bağlantı kopuyor ve tekrar bağlanmıyor.
aulu
Aynı sorunu yaşamıştım. Hem telefonu hem de saati fabrika ayarlarına döndürdüm sonra düzeldi. İkisini de fabrika ayarlarına döndür sonra Samsung Gear uygulamasını yükle muhtemelen sorun düzelecek.
| 99 dolara inmedikçe hiçbir anlamı olmayan saatler bunlar.
Yada Note 5, S6 ile falan ücretsiz vermeleri veya Samsung telefon alana 99 dolara falan diye satmaları lazım.
Yoksa tek başına bu fiyatlarla piyasada hiç tutulmuyor.
|bluethooth versiyonunda çağrı cevaplama gibi bir özellik olmaması çok büyük bir eksi ...
|çin malı dandik saatler var 30-40 dolara.ama sonra gelip burda niye bu kadar dandik deme
|Bin lira vermeyi mantıklı gösterecek bir şey bulamadım bunda. Klasik bir quartz ya da sağlam bir mekanik saatin henüz alternatifi değil.
|Saat üzerinden görüşme yapılamaması ve speaker olmaması büyük eksiklik .
3g li modelde var diyorlar fakat muhtemelen vergi dilimine gireceği için bizde sunulmaz .
Yuvarlak tasarımı dışında gear s ' ten çokta ileri gidilememiş. Kavisli ekranı göz önüne alınca daha teknolojik bir cihaz olarak gözükebilir gear s . Ama sadece birkaç cihaz ile uyumlu olması gear s ' in satış rakamlarında geride kalmasına sebep olmuştu . Gear s2 ' de bu hatayı yapmamışlar .
Açıkçası gear s kullanıcısı olarak , tizenin marketinin daha adam gibi yönetilmesi taraftarıyım . Saat arayüzü yapan bi mr. time var , onun dışında 4 aydır uygulama eklendiği bile yok .
|valla kusra bakmasınlar ama tasarım dışında adam akıllı teknolojik gelişme yaptıkları yok. 3 gün şarj ömrü nedir ya, yapsınlar 30 gün dayanan, basıp parayı almayan namerttir. ya da anlarım 3 gün şarj ömrü olur ama uzaktan kablosuz şarj özelliği ile aynen wifi gibi kablosuz olarak evin istediğin yerindeyken doldurur şarjı, o zaman işte alınabilecek seviyeye gelmiş olur. onun dışında ben telefonu şarj etmeye üşenen adamım bi de saatimi mi şarj edicem, oldu! o kadar para harcayıp apple, samsung, microsoft reklam yapacaklarına, her sene aynı ürünün tasarımını değiştirip bir iki geliştirme yaparak insanlara kakalamaya çalışacaklarına ar-ge ye önem verip şu batarya işini çözseler zaten dünyada sıkıntı kalmayacak.
DH Misafiri
Batarya isi cozuldu coktan dostumda once alfa yi satarim sonra betasini satarim sonra aslinin cikarir satarim mantalitesi oldugundan neden direk aslini cikarip satsinlarki :)
|Aldım kullaniyorum gear s deki kaba görüntü ortadan kalkmış. Mesajlara hava durumuna whatsup için harika. Ayrıca ekran değiştirilmesi olayı çabuk sıkılanlar için bire bir. Sıkıldın mı saati değilde ekranı değiştir. Şarj konusuda 3 gün. gear s deki şarj aparatını bağlama zorluğu yok. Kablosuz şarj standı pek güzel ve kolay kullanımlı. içinden yedek kayışta çıkıyor. Ben sport modeli koyu gri aldım denizin tuzlu suyu klasik modeldeki deri kayışı bozar diye.
|Saat olarak güzel bir model ama o ufak ekran ne kadar efektif kullanılabilir ki.
|saat dediğin halen mekaniktir.
adam gibi kulaklık+gözlük kombinasyonu işe yarar bişey
yapsınlar alalım. üjbej yıldır mühendislik diye yaptıkları
hep söğüşleme.
Moto360-2 yada Huawei Watch