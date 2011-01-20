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Samsung LED Aydınlatma ile Çevrenizi ve Cebinizi Koruyun

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
DH Bülten
Dh Bülten
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Tüketici elektorniğini lider isimlerinden Samsung'un buzdolaplarında kullandığı LED aydınlatma teknolojisi, yüksek elektrik tasarrufu ve çevreye duyarlı yarı-kalıcı aydınlatma sistemi ile Samsung buzdolaplarını seçmenizde en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Verimli Aydınlatma ve Daha Düşük Isı Üretimi

Enerji tüketimini önemli ölçüde azaltan akıllı LED aydınlatma, geleneksel ampullere göre yüzde 75?e varan oranda daha az enerji kullanıyor ve elektrik faturalarınızda tasarruf sağlıyor. Geleneksel ampullere göre 10 kat daha az ısı yayan Samsung'un LED aydınlatması, buzdolabınızın sıcaklığını da etkilemiyor. Akıllı LED ışığı sayesinde buzdolabınız en uygun sıcaklıkta bulunuyor ve böylece besinler kendi doğal lezzetini uzun süre koruyor.

Çevreye Duyarlı Yarı-Kalıcı Ampüller

Samsung buzdolaplarında kullanılan LED aydınlatma teknolojisi, ampul değişiminde tasarruf sağlıyor. 50,000 saatten fazla kullanılabilen LED ampüllerin bir tanesi, 30 akkor telli ampulden veya 6 kompakt floresan ampulünden daha uzun bir kullanım sunuyor. LED ampuller şoklara, titreşimlere ve yüksek ısı değişimlerine daha dayanıklı olduğundan uzun süre kullanım sunuyor. LED ampullerin uzun kullanım ömrü değiştirme için gerekli zaman, çaba ve masrafı da azaltıyor. Floresan ampullerin içerdiği cıvanın tehlikeli atık olarak işlem görmesi gerekirken LED aydınlatmada cıva veya başka zararlı maddeler bulunmuyor. Aynı zamanda LED ampuller çok daha düşük ısılarda çalışabiliyor. Halojen ve akkor lambalar ise çok sıcak olduklarından sıklıkla yangına neden olabiliyorlar.

Beyaz Renk ile Temiz ve Şık Aydınlatma

Samsung buzdolaplarının şık aydınlatma tesisatı, hem soğutucu hem de dondurucu bölmelerine olağanüstü parlak bir ışık veriyor. Bu ışık, buzdolabınızın her köşesini aydınlatarak ürünleri kolayca bulabilmenizi sağlıyor.


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