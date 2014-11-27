Samsung NX1 hakkında her şey: APS-C BSI sensör, 4K video ve gelişmiş özellikler

Samsung, üst segmentte Canon ve Nikon gibi firmalara meydan okuduğu yeni nesil aynasız dijital kamerası NX1'i, ülkemizde lanse etti. 28MP APS-C BSI sensör, 4K h.265 video kaydı ve 205 noktadan faz algılama gibi özelliklere sahip olan kameranın tüm detayları bu videomuzda.

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