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Samsung NX1 hakkında her şey: APS-C BSI sensör, 4K video ve gelişmiş özellikler

4 yıl
39,2b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, üst segmentte Canon ve Nikon gibi firmalara meydan okuduğu yeni nesil aynasız dijital kamerası NX1'i, ülkemizde lanse etti. 28MP APS-C BSI sensör, 4K h.265 video kaydı ve 205 noktadan faz algılama gibi özelliklere sahip olan kameranın tüm detayları bu videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
alikiziltoprak 1 yıl
Kimler geldi bu foto sektöründen, kimler geçti..
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kocaturk84 1 yıl
Artık o bir efsane...
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System32Deleted 1 yıl
Fiyatına Değer
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AvriL 1 yıl
tayfun merhabadan sonra izlemedim.
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Brky 1 yıl
Samsung gitsin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi filan yapsın bu işlerle uğraşmasın. Biraz daha ekle Sony a7r II al.
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serseri sirin 1 yıl Brky
Katılmıyorum lensleri dinamik aralığı mükemmel.
Keşke piyasadan çıkmasaydı.
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VYC Majoris 3 yıl
Ben de body fiyatı bu sandım. Body 3500e bulunuyor. Bu fiyatlara da kesinlikle değer. Aps-C sensörlü en iyi makinelerle rahatlıkla yarışır ve aynasız olması sayesinde söylemeye gerek olmayan artıları mevcut.
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popturceyn 4 yıl
Arkadaş adamlar ister beğenin ister beğenmeyin yenilikci işler yapıyorlar hala ergenler burada canon nikon diyor.boyle gözleri kapalı enayi marka bağımlısı bi topluluk daha yoktur sanırım.
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DH Misafiri 4 yıl
fiyat şaka gibi
bence canon nikon ya da sony bakın
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skid_row 4 yıl
Fiyat haric heyecan verici bir urun. Samsung lenslerini de hizlica tamamlarsa ve fiyatlari :) epey esnetirse sektorde guzel bir yer bulabilir gibi gorunuyor. Af hizi ve akilli takip sistemi mukemmele yakin calisiyor gibi gorunuyor. Tabi videodaki af demosu sistemin nesneyi kolayca ayirt edebilecegi kosullarda yapilmis, gercek hayat performansini gormek lazim.
Tecrube edilmesi gereken bir govde gibi gorunuyor. Samsung bu govde icin tanitim ve tanisma organizasyonlari yaparak kullanicilari kendine cekmeye calisabilir:) ama rakipler cetin, ozellikle lens eksigi ve yuksek fiyat sorun olacak. Bu govde FF sensore sahip olsaydi :) bu fiyata benim icin ilk tercihlerden biri olabilirdi.
not 24mm/1.4 35mm/1.4, 85mm/1.4 80-200/f2,8 lensleri de sart tabi

Bir de yorum yapan arkadaslardan ricam cep telefonu basligina donmesin burasi da, bu marka soyle su marka boyle diye:) luzumsuz olur.
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DH Misafiri 4 yıl
Arakadaslar cihaz tek body olarak 4000 tl siz 16-50 2.0 prime lens almazsiniz 450 tl ye 45mm 1.8 alirsiniz olur biter. Canonda yada nikonda 2.0 -2.8 sabit diyaframli suya karsi dayanikli ve 21 grup element ten olusan bir lensi birakin 3000 tl ye 5000 tl ye bile alamazsiniz... bilmeden yorum yapmayin
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çekomastik 4 yıl DH Misafiri
Birincisi 16-50 prime lens değildir.
F2-2.8 kulağa evet gayet hoş geliyor ancak diğer lens ureticilerinde 1000 liraya bu aralıkta 2.8 sabit diyaframlı lensler bulunmakta. (17-50)
Burada insanlar samsung kötü makine yapmış diyen yok, hatta eminim ben dahil çoğu kişi "vay anasını adamlar yapmış ağa" demiştir.
Ancak 7000 lirayı zannetmiyorum kimse samsungun marka imajına güvenip gidip versin, siz verecekseniz saygı duyarım.
Son olarak üslubunuza dikkat edin, hakaret ediyorsunuz.
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