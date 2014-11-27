Samsung NX1 hakkında her şey: APS-C BSI sensör, 4K video ve gelişmiş özellikler

Samsung, üst segmentte Canon ve Nikon gibi firmalara meydan okuduğu yeni nesil aynasız dijital kamerası NX1'i, ülkemizde lanse etti. 28MP APS-C BSI sensör, 4K h.265 video kaydı ve 205 noktadan faz algılama gibi özelliklere sahip olan kameranın tüm detayları bu videomuzda.
Keşke piyasadan çıkmasaydı.
bence canon nikon ya da sony bakın
Tecrube edilmesi gereken bir govde gibi gorunuyor. Samsung bu govde icin tanitim ve tanisma organizasyonlari yaparak kullanicilari kendine cekmeye calisabilir:) ama rakipler cetin, ozellikle lens eksigi ve yuksek fiyat sorun olacak. Bu govde FF sensore sahip olsaydi :) bu fiyata benim icin ilk tercihlerden biri olabilirdi.
not 24mm/1.4 35mm/1.4, 85mm/1.4 80-200/f2,8 lensleri de sart tabi
Bir de yorum yapan arkadaslardan ricam cep telefonu basligina donmesin burasi da, bu marka soyle su marka boyle diye:) luzumsuz olur.
F2-2.8 kulağa evet gayet hoş geliyor ancak diğer lens ureticilerinde 1000 liraya bu aralıkta 2.8 sabit diyaframlı lensler bulunmakta. (17-50)
Burada insanlar samsung kötü makine yapmış diyen yok, hatta eminim ben dahil çoğu kişi "vay anasını adamlar yapmış ağa" demiştir.
Ancak 7000 lirayı zannetmiyorum kimse samsungun marka imajına güvenip gidip versin, siz verecekseniz saygı duyarım.
Son olarak üslubunuza dikkat edin, hakaret ediyorsunuz.