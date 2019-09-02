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    Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite

    3 hf.
    6,6b
    1
    Mobilite
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Samsung, Note 10 ile ilgili yaptığı reklam kampanyasında verdiği yanlış bilgilere gelen tepkiler üzerine reklamları hesaplarından sildi. Yankıları ise sürüyor.
    Samsung, Note 10 ile ilgili yaptığı reklam kampanyasında verdiği yanlış bilgilere gelen tepkiler üzerine reklamları hesaplarından sildi. Yankıları ise sürüyor.   


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ___Lawyer___ 3 hf. en beğenilen
    Bakın Samsung'un reklam saçmalıkları olabilir ama bu telefonlarının Apple'dan fersah fersah iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Huawei ve Samsung arasında geçiyor teknoloji yarışı burada Apple artık yok. Ama iki Apple hayranı oturmuş ki Erdi gerçekten yani ne diyebilirim bilmiyorum inanılmaz sığ bakış açılarıyla bunalttı artık. Donanımhaber bizimdir. Biz burada yıllardır yazıyoruz diye burası hayat buluyor. Okurların artık tepki göstermesi lazım. Enis'de olmasa izlenecek tek bir videonuz yok. Geldiğiniz nokta bu.
    Bakın Samsung'un reklam saçmalıkları olabilir ama bu telefonlarının Apple'dan fersah fersah iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Huawei ve Samsung arasında geçiy...
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    Yanıtla +34
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    kaazto28 3 hf.
    Kusura bakmayın ama mesut ve erdi bey. Departmanlar arası iletişimsizlik her yerde var, bunun kralı forum donanımhaberde.
    Meşhur amazon konusunda editorun cevap yazdığı konuyla ilgili habere bi yorum yaptım. 200 den fasla beğeni aldı. Sonra editor çaktırmadan mesajımı silmeden üstte çıkan mesajımı üstten beğenileri sildirmeden arka plana attı. Bunu gizlice yaptı. Konu duruyorsa bakabilirsiniz.
    Buradaki amacım konuyu hortlatmak değil. Böyle şeyler her tarafta oluyor samsung da yapıyor apple da yapıyor siz de o da bu da şu da ben de.
    Kusura bakmayın ama mesut ve erdi bey. Departmanlar arası iletişimsizlik her yerde var, bunun kralı forum donanımhaberde. Meşhur amazon konusunda editorun ...
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    Yanıtla +24
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    MaSSive 3 hf.
    Telefonların işlemci hızını, bir süre sonra zayıflayan batarya dan ötürü kendi kendine kapanmasın diye, kullanıcısını aptal yerine koyup, güncelleme ile downclock yapmış, sonra foyası ortaya çıkmış , sahtekârlığın ağa babasını yapmış .Sonra bu işlemci hızını menüye özellikmiş gibi koyup, bir süre sonra batarya şarj kapasiten ,şarj ,deşarj döngüsünden dolayı zayıflayınca, ya gelecen bataryayı değiştirecen, ya da al sana yavaşlatma butonu, işlemcini yavaşlatıp kullan diyip pası kullanıcıya atan, Apple hakkında da bu denli eleştirel bir video yapıldımı? Ben mi görmedim.
    Yine İphone X çentikli ekrana geçişten itibaren,görsel reklamların da kullandığı wallpaper ile telefonda çentik yokmuş gibi bir izlenim veren ,Amerika da dava konusu olan bu tür ilizyonları yapma konusunda Apple daha usta.
    Samsung Note da çelik kasa varmış diye lanse edilen reklamları kaldırdı , neden kaldırdı olayından girip, fırsat bu fırsat Samsung a iyi giydirmişsiniz.
    ÇELİK KASA REKLAMI BAHANE, SAMSUNG' ELEŞTİRİLER ŞAHANE.
    Ha sakın Samsung fanı filan ilan etmesin kimse, İphone 3g den itibaren, İphone 6 plus a kadar istinasız Apple telefon kullanmış biriyim.Ne zaman ki Apple ın downclok rezaleti ortaya çıktı.Zaten Apple ın rakibi kendisi, kendi telefonları ile yeni modellerini kıyaslıyor diye, çıtayı düşürdüğünüz Apple tamamen benim için o zaman bitti.
    Ayrıca Samsung da O eski Galaxy S4 - S5 zamanında ki Apple ı kopyalayan Samsung değil. Kaldı ki, firma bazında , firma odaklı olsun olmasın, Apple iphone ve Android in Üst segment telefonları ile inceleme siteleri, kanalları bu kıyasa girilmesinin en büyük nedeni.En nihayetin de Android telefonlar donanım bir yana, yazılım OS konusunda da IOS arasında ki stabilite farkını kapatalı çok oldu.
    Donanımhaber de Mesut Çevik ve bir iki 2.3. sınıf haber editörü Apple cı ve Android kısmın da Huawei ci, bunu garipsemiyorum da, bir donanım sitesi anlaşma gereği, finanse edilmesi gereği bunlar gayet doğal.Ancak eleştiri olurda ,bukadar da tek taraflı eleştiri olmaz.
    Telefonların işlemci hızını, bir süre sonra zayıflayan batarya dan ötürü kendi kendine kapanmasın diye, kullanıcısını aptal yerine koyup, güncelleme ile downcl...
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    Yanıtla +18
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    homebird 2 hf.
    Başlık şöyle olmalıydı:
    Reklamda yapılmış bir hata üzerinden bir firma 15 dakika nasıl yerin dibine sokulur (En azında çalışılır)
    Yanıtla +1
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    sars 2 hf.
    Gayet taraflı, gerçeklikten uzak göz boyamaya yönelik haberiniz için teşekkürler. Bu işlerden anlayanlar size gülüp geçiyor
    Yanıtla +2
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    Doanc4n 3 hf.
    samsung kullanmam. erdi için izledim.
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    depechemode3 3 hf.
    Apple, X modelinde beğenmediği Samsung dan ekran aldı. Birçok kullanıcı TFT ekranı kullandığını bilmiyordu taki x modeline kadar. Yazık apple a verilen paralara. Samsung ile Apple arasında teknolojik olarak 5 yıl var. Samsungcular kablosuz şarj ve sanal gerçeklik kullanırken. Apple cılar bize ne zaman gelir diye bekleştiler.
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 3 hf.
    Ben note 10+ si begenmedim. Bence onemli hic bir degisiklik yok. parmak zini ekrana koymuslar, sebep?.
    Amerikada cinde hizli islemci ile satiyorlar ama avrupada asyada yavas islemci sebep?
    Kenarlarini kavisli yapip kirilmaya yol acmalarida cabasi.
    Upgarad hakkim oldugu halde supheliyim gelecek yila kadar beklemeyi dusunuyorum.
    Samsung unda kici kalkti bence apple gibi
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    Mion 3 hf.
    Mesutun saçları ile birlikte başka bir yeride çıkmış
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    MaSSive 3 hf.
    Telefonların işlemci hızını, bir süre sonra zayıflayan batarya dan ötürü kendi kendine kapanmasın diye, kullanıcısını aptal yerine koyup, güncelleme ile downclock yapmış, sonra foyası ortaya çıkmış , sahtekârlığın ağa babasını yapmış .Sonra bu işlemci hızını menüye özellikmiş gibi koyup, bir süre sonra batarya şarj kapasiten ,şarj ,deşarj döngüsünden dolayı zayıflayınca, ya gelecen bataryayı değiştirecen, ya da al sana yavaşlatma butonu, işlemcini yavaşlatıp kullan diyip pası kullanıcıya atan, Apple hakkında da bu denli eleştirel bir video yapıldımı? Ben mi görmedim.
    Yine İphone X çentikli ekrana geçişten itibaren,görsel reklamların da kullandığı wallpaper ile telefonda çentik yokmuş gibi bir izlenim veren ,Amerika da dava konusu olan bu tür ilizyonları yapma konusunda Apple daha usta.
    Samsung Note da çelik kasa varmış diye lanse edilen reklamları kaldırdı , neden kaldırdı olayından girip, fırsat bu fırsat Samsung a iyi giydirmişsiniz.
    ÇELİK KASA REKLAMI BAHANE, SAMSUNG' ELEŞTİRİLER ŞAHANE.
    Ha sakın Samsung fanı filan ilan etmesin kimse, İphone 3g den itibaren, İphone 6 plus a kadar istinasız Apple telefon kullanmış biriyim.Ne zaman ki Apple ın downclok rezaleti ortaya çıktı.Zaten Apple ın rakibi kendisi, kendi telefonları ile yeni modellerini kıyaslıyor diye, çıtayı düşürdüğünüz Apple tamamen benim için o zaman bitti.
    Ayrıca Samsung da O eski Galaxy S4 - S5 zamanında ki Apple ı kopyalayan Samsung değil. Kaldı ki, firma bazında , firma odaklı olsun olmasın, Apple iphone ve Android in Üst segment telefonları ile inceleme siteleri, kanalları bu kıyasa girilmesinin en büyük nedeni.En nihayetin de Android telefonlar donanım bir yana, yazılım OS konusunda da IOS arasında ki stabilite farkını kapatalı çok oldu.
    Donanımhaber de Mesut Çevik ve bir iki 2.3. sınıf haber editörü Apple cı ve Android kısmın da Huawei ci, bunu garipsemiyorum da, bir donanım sitesi anlaşma gereği, finanse edilmesi gereği bunlar gayet doğal.Ancak eleştiri olurda ,bukadar da tek taraflı eleştiri olmaz.
    Yanıtla +18
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    veteriner69 3 hf.
    "Meteryal" değil "Materyal" çok kulağımı tırmalıyor, Mesut Çevik bu kelimeyi hep yanlış söylüyor.
    Yanıtla +1
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    kaazto28 3 hf.
    Kusura bakmayın ama mesut ve erdi bey. Departmanlar arası iletişimsizlik her yerde var, bunun kralı forum donanımhaberde.
    Meşhur amazon konusunda editorun cevap yazdığı konuyla ilgili habere bi yorum yaptım. 200 den fasla beğeni aldı. Sonra editor çaktırmadan mesajımı silmeden üstte çıkan mesajımı üstten beğenileri sildirmeden arka plana attı. Bunu gizlice yaptı. Konu duruyorsa bakabilirsiniz.
    Buradaki amacım konuyu hortlatmak değil. Böyle şeyler her tarafta oluyor samsung da yapıyor apple da yapıyor siz de o da bu da şu da ben de.
    Yanıtla +24
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    1BilimAdamı 3 hf.
    Erdi Özüağ'nın olduğu video konseptleri artmalı.
    Yanıtla +2
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