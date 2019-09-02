Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite

Samsung, Note 10 ile ilgili yaptığı reklam kampanyasında verdiği yanlış bilgilere gelen tepkiler üzerine reklamları hesaplarından sildi. Yankıları ise sürüyor.

Samsung, Note 10 ile ilgili yaptığı reklam kampanyasında verdiği yanlış bilgilere gelen tepkiler üzerine reklamları hesaplarından sildi. Yankıları ise sürüyor.