Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung, Note 10 ile ilgili yaptığı reklam kampanyasında verdiği yanlış bilgilere gelen tepkiler üzerine reklamları hesaplarından sildi. Yankıları ise sürüyor.
Samsung, Note 10 ile ilgili yaptığı reklam kampanyasında verdiği yanlış bilgilere gelen tepkiler üzerine reklamları hesaplarından sildi. Yankıları ise sürüyor.
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Meşhur amazon konusunda editorun cevap yazdığı konuyla ilgili habere bi yorum yaptım. 200 den fasla beğeni aldı. Sonra editor çaktırmadan mesajımı silmeden üstte çıkan mesajımı üstten beğenileri sildirmeden arka plana attı. Bunu gizlice yaptı. Konu duruyorsa bakabilirsiniz.
Buradaki amacım konuyu hortlatmak değil. Böyle şeyler her tarafta oluyor samsung da yapıyor apple da yapıyor siz de o da bu da şu da ben de.
Yine İphone X çentikli ekrana geçişten itibaren,görsel reklamların da kullandığı wallpaper ile telefonda çentik yokmuş gibi bir izlenim veren ,Amerika da dava konusu olan bu tür ilizyonları yapma konusunda Apple daha usta.
Samsung Note da çelik kasa varmış diye lanse edilen reklamları kaldırdı , neden kaldırdı olayından girip, fırsat bu fırsat Samsung a iyi giydirmişsiniz.
ÇELİK KASA REKLAMI BAHANE, SAMSUNG' ELEŞTİRİLER ŞAHANE.
Ha sakın Samsung fanı filan ilan etmesin kimse, İphone 3g den itibaren, İphone 6 plus a kadar istinasız Apple telefon kullanmış biriyim.Ne zaman ki Apple ın downclok rezaleti ortaya çıktı.Zaten Apple ın rakibi kendisi, kendi telefonları ile yeni modellerini kıyaslıyor diye, çıtayı düşürdüğünüz Apple tamamen benim için o zaman bitti.
Ayrıca Samsung da O eski Galaxy S4 - S5 zamanında ki Apple ı kopyalayan Samsung değil. Kaldı ki, firma bazında , firma odaklı olsun olmasın, Apple iphone ve Android in Üst segment telefonları ile inceleme siteleri, kanalları bu kıyasa girilmesinin en büyük nedeni.En nihayetin de Android telefonlar donanım bir yana, yazılım OS konusunda da IOS arasında ki stabilite farkını kapatalı çok oldu.
Donanımhaber de Mesut Çevik ve bir iki 2.3. sınıf haber editörü Apple cı ve Android kısmın da Huawei ci, bunu garipsemiyorum da, bir donanım sitesi anlaşma gereği, finanse edilmesi gereği bunlar gayet doğal.Ancak eleştiri olurda ,bukadar da tek taraflı eleştiri olmaz.