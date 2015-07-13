Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme

SSD fiyatlarının düşüşü ve USB 3.0 portlarının yaygınlaşması ile piyasada daha sık görmeye başladığımız taşınabilir SSD çözümleri büyük ve hızlı depolama alanlarını olabildiğince küçük ve hafif bir kasada sunuyor.

Köşelere doğru oval hatlara sahip dikdörtgen bir kasaya sahip olan Samsung Portable SSD T1, bağlantı için harici bir USB 3.0 kablosuna ihtiyaç duyuyor. Kutu içeriğinde yer alan kablo oldukça kısa fakat SSD’nin hafif ve küçük yapısı düşünüldüğünde kasanın kabloya asılı kalması sorun yaratmayacaktır.

Samsung’un masaüstü ve dizüstü sistemler için geliştirdiği 850 Evo serisi ile aynı donanımsal özelliklere sahip üründe 32 katman TLC V-NAND depolama modülleri bulunurken Samsung, USB atacked SCSI protokülü üzerinden haberleşerek performans anlamında da iyileştirme sağlamış.

T1’i bilgisayarına taktığınızda ise ilk olarka aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aktivasyon esnasında T1’e isim vermeniz ve şifreli mi yoksa şifresiz mi veri saklayacağınızı belirlemeniz gerekiyor.

Eğer diski şifrelerseniz bilgisayara taktığınızda ufak bir program çalıştırıp şifreyi girmeniz gerekiyor. Programın Windows ve Mac versiyonları varken ne yazık ki Linux için destek verilmemiş. Yaptığımız testlerde şifreli ve şifresiz olarak bilgi depolama esnasındaki performansları ayrı ayrı gösteriyoruz.





SSD Benchmarkta da farklı bir durum söz konusu değil T1, 400MB/sn üzerinde hızlara imza atıyor ve şifreleme aktifken de performansından bir şey kaybetmiyor.

Black Magic’in OS X altında çalışan Disk Speed yazılımı da özellikle video işleme ile uğraşanlar için gerekli testleri gerçekleştiriyor ve T1, bütün testlerden geçer not almayı başarıyor.

Samsung Portable SSD T1, boyutları ve performansıyla üst seviye taşınabilir çözüm arayanların mutlaka değerlendirmeye almaları gereken bir ürün olmuş.

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Cyristal Disk Info ile özelliklere baktığımızda SMART, NCQ ve TRIM gibi modern SSD’lere yer alan teknolojilere yer verildiğini gördüğümüz T1’in elimizdeki modeli 250GB kapasite sunarken tercihe göre 1TB’a kadar depolama alanı sunan seçenekler de bulunmakta.Şifreleme yokken Crystal Disk Mark’da 400MB/sn üzerinde okuma ve yazma hızlarına imza atan T1, şifreleme aktifken de performansından bir şey kaybetmiyor ve günümüz bir yana gelecekteki depolama ihtiyaçları için de oldukça yeterli bir performans sergiliyor.