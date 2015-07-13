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Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme

3 yıl
59,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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SSD fiyatlarının düşüşü ve USB 3.0 portlarının yaygınlaşması ile piyasada daha sık görmeye başladığımız taşınabilir SSD çözümleri büyük ve hızlı depolama alanlarını olabildiğince küçük ve hafif bir kasada sunuyor.
Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

Köşelere doğru oval hatlara sahip dikdörtgen bir kasaya sahip olan Samsung Portable SSD T1, bağlantı için harici bir USB 3.0 kablosuna ihtiyaç duyuyor. Kutu içeriğinde yer alan kablo oldukça kısa fakat SSD’nin hafif ve küçük yapısı düşünüldüğünde kasanın kabloya asılı kalması sorun yaratmayacaktır.
Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

Samsung’un masaüstü ve dizüstü sistemler için geliştirdiği 850 Evo serisi ile aynı donanımsal özelliklere sahip üründe 32 katman TLC V-NAND depolama modülleri bulunurken Samsung, USB atacked SCSI protokülü üzerinden haberleşerek performans anlamında da iyileştirme sağlamış.
Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

Cyristal Disk Info ile özelliklere baktığımızda SMART, NCQ ve TRIM gibi modern SSD’lere yer alan teknolojilere yer verildiğini gördüğümüz T1’in elimizdeki modeli 250GB kapasite sunarken tercihe göre 1TB’a kadar depolama alanı sunan seçenekler de bulunmakta.

T1’i bilgisayarına taktığınızda ise ilk olarka aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aktivasyon esnasında T1’e isim vermeniz ve şifreli mi yoksa şifresiz mi veri saklayacağınızı belirlemeniz gerekiyor.
Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

Eğer diski şifrelerseniz bilgisayara taktığınızda ufak bir program çalıştırıp şifreyi girmeniz gerekiyor. Programın Windows ve Mac versiyonları varken ne yazık ki Linux için destek verilmemiş. Yaptığımız testlerde şifreli ve şifresiz olarak bilgi depolama esnasındaki performansları ayrı ayrı gösteriyoruz.
Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

Şifreleme yokken Crystal Disk Mark’da 400MB/sn üzerinde okuma ve yazma hızlarına imza atan T1, şifreleme aktifken de performansından bir şey kaybetmiyor ve günümüz bir yana gelecekteki depolama ihtiyaçları için de oldukça yeterli bir performans sergiliyor.

Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

SSD Benchmarkta da farklı bir durum söz konusu değil T1, 400MB/sn üzerinde hızlara imza atıyor ve şifreleme aktifken de performansından bir şey kaybetmiyor.
Samsung Portable SSD T1 250GB video inceleme
 

Black Magic’in OS X altında çalışan Disk Speed yazılımı da özellikle video işleme ile uğraşanlar için gerekli testleri gerçekleştiriyor ve T1, bütün testlerden geçer not almayı başarıyor.
Samsung Portable SSD T1, boyutları ve performansıyla üst seviye taşınabilir çözüm arayanların mutlaka değerlendirmeye almaları gereken bir ürün olmuş. 
 




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ALBAY 3 yıl en beğenilen
Şunlar yaygınlaşsın artık ya. 3tb adaptörlü disk taşımaktan bıktık usandık.
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KinopioTaichou 3 yıl
ah ender ah ssdler sendeydi.
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Killanici_Adi 3 yıl
ssd gibi hızlı bir video olmus :)
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finansmen1 3 yıl
Arkadaşlar ürün az önce elime geçti. Boyut olarak İnanılmaz küçük. Ufacık, incecik bişey ve çok da kaliteli görünüyor. Şu küçük not kâğıtlarına rahatlıkla sığdı.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Henüz PC'de denemedim. Yakında kullanımı ile ilgili de bilgi veririm. Biraz daha detaylı fotoğraflar eklemeyi de düşünüyorum.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
bir şey sorucam mesela laptopun içinde ki normal hdd çıkarıp yerine bu ssd takip windows kurabiliriz değil mi pek oyunla işim olmaz 128 gb fln rahat işimi görür.
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bocekgrafik 3 yıl
Ürünün performansı iyi ama fiyatının biraz düşmesi gerek.
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Caralis 3 yıl
Bu urun Turkiye icin daha pahalı, 1 GB 1 tl nin altına dusmeli en az. Normal hariciler ile arada cok fark var su an cunku
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DeepBrown 3 yıl
para yok..
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Grasyas01 3 yıl
5 sene sonra biz fakirlerde erişebileceğiz eline sağlık samsungun
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michael01 3 yıl
Boyut ve hız olarak güzel ama fiyat olarak hala tuzlu
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SteveMeade 3 yıl
Ürün çok güzel keşke ulaşılabilir seviyelere inse
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E-sosyal 3 yıl
arel.gr
E-sosyal 250 gb harici ssd 450tl 3 tb harici hdd 400tl donanımsal olarak kullanılması mantıklı olsa da harici disklerde henüz tercih edilmesinden yana değilim
iki pcmden biri widows 8 - 128GB SSD var, on basinca 16 de aciliyor. 3cü yıla girdim,hiç sıkıntı yaşamıyorum.

dediğim gibi ssd'ler donanım olarak mantıklı hatta gerekli olsa da harici olarak depolama hızından ziyade depolama kapasitesine bakmak gerekiyor hal böyle olunca da millet hdd'lere yöneliyor
keşke ssd'ler en kısa sürede ucuzlasa...
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Uacellat_62 3 yıl
USB 3.0 dan bu kadar yüksek hızlara ulaşması beni çok şaşırttı. Cihaz çok şık görünüyor ve muhtemelen de çok hafiftir. Fakat SSD 'yi depolama olarak kullanmak çok lükse kaçıyor, hele ki Türkiye de. Windows u harici SSD'ye kurup Windows'u SSD'den çalıştırmak isteyenler olabilir. Ama yine de USB 3.0'nın SATA 3 kadar verimli olmayacağı aşikar
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Killanici_Adi 3 yıl
ssd gibi hızlı bir video olmus :)
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flexii_87 3 yıl
Ssd olayi cok farkli dugmeye basip masautu acilip internet sayfasini acmmak 7saniyeyi gecmiyo
Oyunlarin acilis hizi, bolumler arasi gecis, programlarin acilis hizi vs. Essekten inip ata binmek gibi bisey
Fotografalri gezerken, video acma kapama vs. Guclu Yeni bir bilgisayar almis hissiyati veriyo
En kisa zaman ucuzlamasi dilegiyle
kullandigim ssd samsung evo250 serisi, markadan markaya degiskenlik gosterebiliyo
Bu arada Kadir gecemiz mubarek olsun ;)
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