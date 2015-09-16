Samsung S6 Edge ve S6 Edge Plus için Spigen şeffaf kılıflar inceleme videosu

Bu videomuzda Samsung Galaxy S6 Edge ve Edge Plus’ınızın tasarımından minimum seviyede ödün vererek nasıl koruyabileceğinize değineceğiz. Samsung Galaxy S6 Edge ve Edge Plus, alüminyum ve camdan ol

Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT, bu videomuzda Samsung Galaxy S6 Edge ve Edge Plus’ınızın tasarımından minimum seviyede ödün vererek nasıl koruyabileceğinize değineceğiz.

Samsung Galaxy S6 Edge ve Edge Plus, alüminyum ve camdan oluşan tasarım dili ve kıvrımlı ekranları itibarıyla hayli şık telefonlar. Bu yüzden bu videoda amacımız telefonun doğal tasarımından minimum kayıpla mümkün olduğunca koruma sağlamak olacak.









Curved Crystal’in kutusunda bazı niteliklerinden bahsedilmiş ki bunların başında ekranı tamamen sardığı geliyor. Kaplarla kullanım için pay bırakıldığı, yani herhangi bir kap takıldığında jelatini kaldırmadığı ve en önemlisi görüntü performansını olumsuz yönde etkilemediği de belirtilenler arasında. Yalnız kutulamada eksik bulduğum şey oldu, kutu içerisinde arka yüzeyi de saran bir jelatin olmasına rağmen üzerindeki görsellerde neredeyse hiç değinilmediği için kutuyu açınca güzel bir sürpriz oluyor ama alırken bunu bilmek kullanıcıların satın alma tercihlerinde ciddi rol oynar diye düşünüyorum.

Kutu içerisinden ön yüzü saran kıvrımlı, ardından da arka yüzü saran düz jelatin çıkıyor. Bunlara ek olarak toz ve leke temizleyici yapıştırma, solüsyonlu ekran temizleme mendili, olası hava kabarcıkları için sert plaka ve ürünün orijinal olduğuna dair sertifika bulunuyor.

Jelatini uygulamadan önce ekranı iyice temizleyip toz ve lekelerden arındırmak hayli önemli, sonuçta jelatini bir defa uygulayacağız. Solüsyonlu mendil ise gayet iyi iş gördüğü için temizleyici yapıştırmalara ihtiyaç kalmıyor doğrusu. Ardından gözlük bezi veya ince dokumalı bir bezle iyice kuruluyoruz, bu tarafta kutudan küçük de olsa bir gözlük bezi çıkmayışını eksi hanesine yazabiliriz.

Temizliğin ardından jelatini yerleştirme safhasına geliyoruz. Siz de benim gibi elinizin ayarına pek güvenmiyorsanız, işinizi garantiye almak için bant taktiğini kullanabilirsiniz. Jelatini ana ekran butonuna göre ortaladıktan sonra telefonun herhangi bir yönünden bant atıyoruz, böylece elimiz kaysa bile ortalama şaşmayacaktır.

Ardından jelatinin ekrana bakan yüzündeki koruyucuyu çıkartıp jelatini ekrana yatırıyoruz. Uygulamadan hemen sonra ekranda hava baloncuklarının oluşması gayet normal, böyle durumlarda kutudan çıkan sert plaka veya gözlük beziyle hava baloncuklarını kenarlara doğru uzaklaştırıyoruz. Bu işlemi koruyucu jelatin üstündeyken yapmak asıl jelatine zarar vermemek adına daha iyi olacaktır.

S6 Edge ve S6 Edge Plus, bu haliyle, kenarları hariç çizilmelere dayanıklı bir hale geldi. Peki ya kıvrımlı ekran dolayısıyla çarpma ve düşme durumlarında zayıf nokta oluşturan kenarlar için tasarımdan minimum ödün vererek nasıl bir koruma sağlanabilir?

Arka yüzü sert polikarbon malzemeden, kenarları ise yumuşak TPU’dan üretilmiş. Telefonun genel yapısı ve kalınlığını bir miktar etkiliyor, bunda köşelerde bulunan Air Cushion, yani koruma sağlayan hava odacıklarının bulunması etkili. Bu yapı karşılıksız değil elbette, bu sayede düşme ve çarpma durumlarına karşı iyi bir koruma elde edilmiş oluyor.

Telefona rahatlıkla oturan kabın elde tutuş hissiyatında aksi bir durum yok, polikarbon ve TPU karışık bir yapıdan beklenen hissiyatı veriyor. S6 Edge’in doğal yapısındaki elden kayma durumu ise bu kap ile hayli giderilebiliyor.

Köşelere ve kenarları daha yakından inceleyelim. Telefonun alt ve üst kısmındaki yanaklar bir tık yükseltilmiş, böylece telefon en azından düz zeminlere düştüğünde, ki eviniz ve işyerinizdeki yüzeyleri buna dahil edebiliriz, ekranın yere değmemesi sağlanmış. Daha önce de bahsettiğimiz Air Cushion, yani hava odacıkları sayesinde telefonun bu kapla, ahşap kaplı beton üzerine, 1.2M’den, farklı şekillerde 26 defa düşürülmesini içeren Askeri sınıf testleri geçtiğini de ekleyelim.







Aslına bakarsanız Neo Hybrid CC, Ultra Hybrid’e göre bir taraftan kısılmış, bir taraftan da geliştirilmiş bir kap. Gümüş, metal, şampanya ve mavi renkli bumper’ı ile Ultra Hybrid’e göre daha renkli olduğu kesin, özellikle de şampanya rengi S6 Edge ile aynı renkteki bumperla gayet güzel bir ikili oluşturulabiliyor ama koruma tarafındaki kısıntıya değer mi, burada tercih kullanıcıya bırakılıyor.

Tutuş hissiyatını Ultra Hybrid ile benzer bulduğum Neo Hybrid CC’nin de arka yüzü sert polikarbon malzemeden oluşuyor, kenarlarda ise durum farklı, renkli bir bumper’a yer verilmiş, telefonu kişiselleştirmek için güzel bir detay ama kesintiye gidilen taraf ise koruma yönünde olmuş. Sert polikarbon bumper, kapta Air Cushion adlı hava odacıklarının kullanılmasının önüne geçmiş; peki bu haliyle korumasız bir kap mı? Elbette değil, Ultra Hybrid’de olduğu gibi kabın alt ve üst yanakları bir tık yükseltilmiş ve köşeler dışa doğru yeterli koruma sağlayacak kadar kalın bırakılmış. Butonlar ise kabın geliştirilmiş yanlarından. Sertleştirilmiş butonlar telefonun doğal butonlarına en yakın hissiyatı ve tokluğu sağlıyorlar, beğendiğim bir detay oldu.

Bu kapta renkli bumper ile dengenin daha çok tasarıma kaydığını söyleyebilirim. Tasarımdan minimum ödün vererek telefonu mümkün olduğunca koruma temasına en uygun kaba gelelim,

Liquid Crystal.

Tamamı yumuşak TPU’dan oluşan kap, diğer Ultra Hybrid ve Neo Hybrid CC gibi telefonun tamamını sarıyor. İncelen kenarlar da mümkün olduğunca sarılmış ve kabın yapısı diğer kaplara kıyasla daha yumuşak bir yapıda olduğundan butonlara basmak daha kolay hale gelmiş.

Köşeler ise mümkün olduğunca ince tutulmuş, arka yumuşak yüzey de aynı şekilde, diğer kaplardan hayli ince. Ne var ki bu kapta da alt ve üst kısım bir tık yüksek tutulmuş, tutuş deneyimini değiştirmediği için bu koruma önlemi sürdürülmüş, elde tutuş hissiyatı da telefonun doğal yapısına en yakın seviyeye çekilebilmiş.

Özetlemek gerekirse kaplar arasında videonun temasına en uygun ikilinin Curved Crystal jelatin ve Liquid Crystal şeffaf kap olduğunu söyleyebilirim, tasarımdan minimum ödün vererek çizilmelere ve kısmen de olsa çarpma, düşme durumlarına karşı koruma sağlanmış oluyor. Ultra Hybrid ve Neo Hybrid CC ile tasarımdan biraz daha ödün verip korumaya yatırım yapma seçeneğiniz de var elbette.





Toparlamak gerekirse eğer telefonunuzu düşürmeyen biriyseniz ekrana ve telefonun arkayüzüne uygulayacağınız Steinheil Curved Crystal jelatin ve Liquid Crystal işinizi görecektir. Tasarımdan çok fazla ödün vermeden alüminyum kenarları korumak ve çarpa, düşme durumlarına karşı önlem almak isterseniz de Ultra Hybrid ve Neo Hybrid CC iyi seçenekler.

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İlk olarak çoğu telefonda fark edilmesi güç koruma önlemlerinden ekran jelatiniyle başlayalım. Tasarım tarafında en az kayıpla telefonu çizilmelere karşı korumak için Spigen’in Steinheil Curved Crystal ekran jelatinini kullanacağız. Seçimimizi yönlendiren en büyük unsurlar jelatinin eğimli olarak üretilmiş olması ve ekran performansını etkilemediği ibaresi oldu. Piyasada ve Spigen’de ekranın sadece düz zeminini kaplayan jelatinler de var ancak o tür jelatinleri pek mantıklı bulmadım doğrusu.Arka yüzeydeki jelatin için de aynı tekniği kullanıyoruz. Jelatini ortaladıktan sonra kenarlara bant atıyoruz, hayli parmak izi tutan arkayüzü iyice temizliyoruz ve koruyucuyu çıkarıp jelatini yatırıyoruz. Dışa bakan koruyucuyu da çıkartıp olası baloncukları kenarlara doğru uzaklaştırıyoruz.Önyüze ve arkayüze uyguladığımız jelatinlerle çizilmelere karşı iyi bir koruma önlemi almak mümkün, kutuda belirtildiği üzere görüntü performansı etkilenmedi, güneş altındaki kullanımda da herhangi bir fark sezmedim. Ekranda birkaç baloncuk kalabilir ama bunlar da küçük baloncuklar oldukları için birkaç gün içerisinde kendiliğinden yok oluyorlar.Bu tarafta da ürün çeşitliliği ve daha önceki deneyimlerimle memnun kaldığım şeffaf Spigen kapları kullanacağız.Telefonun tasarımı gereği incelen kenarlar ise mümkün olduğunca TPU ile sarılmış, TPU malzeme yumuşak olduğu için de butonlara basması kolay.Hem sağlamlık hem de tasarım anlamında dengeli bulduğum, kaliteli ve fiyatının ederi bir kap ancak bu incelemenin temasına daha uygun kaplar da var.Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.