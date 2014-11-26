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Samsung UD970 4K monitörü test ettik video inceleme

4 yıl
53,5b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un 4K çözünürlüğü ve 1 milyarın üzerinde renk gösterim yetenekleriyle göz dolduran monitörü UD970'i sizler için test ettik. 1 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardığımız bu videoda 4K monitör
Samsung'un 4K çözünürlüğü ve 1 milyarın üzerinde renk gösterim yetenekleriyle göz dolduran monitörü UD970'i sizler için test ettik. 1 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardığımız bu videoda 4K monitör alma arifesinde olan kullanıcılara fikir vermeyi amaçlıyoruz.

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DH Misafiri 4 yıl
24 inch'ten yukarı monitörler gözleri rahatsız ediyor. en fazla 24 inch masaüstü için en uygunu olur aslında
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DH Misafiri 4 yıl
Tam diyafram 4K yayın bekliyoruz artık mesut hocam.
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Wikingtoro 4 yıl
OYUN OYNAMAK İÇİN ÇOK İDEAL DEĞİL 27 İNÇ 4 K MONİTÖRÜ VAR SAMSUNGUN FORUMDA BİR ARKADAŞTA İNCELEMESİ VAR O MONİTÖR 1MS 60HZ AMA FPS OYUNLARDA YIRTILMA OLUYOR
DOLAYISI İLE OYUN OYNAMAK İÇİN İDEAL DEĞİL ŞU ANDA 60HZ SENE SONUNA DOĞRU
WİNDOWS 10 İLE BİRLİKTE FREESYNC ÖZELLİĞİ EKLENİRSE NVİDİA GYSNYC ALTERNATİF OLUR HEM OYUN HEM ÇİZİM HER ANLAMDA MÜKEMMEL OLUR BENCE BEKLEMELİ GELİŞTİRMEYE AÇIK BİR TEKNOLOJİ 4K HEMDE OTURMUŞ DEĞİL EKRAN KARTLARI PAHALI SİSTEMLER UYUMLU DEĞİL PROĞRAMLAR VB ÇOK EKSİK VAR
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DH Misafiri 4 yıl
Ekran görüntüsü için 4 oldu buraya giriyorum...
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musa_unsal2005 4 yıl
Çok güzel seri çok güzel ürün. Aynen ama windows 10 ile çok kullanılabilir bir monitör olabilir kanısındayım.
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Aaron Paul 4 yıl
Harika monitör... Zaten paran varsa herşeyin harikasına sahip olabilirsin...
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thequaresma 4 yıl
inceleme gayet güzel olmuş.emeğinize sağlık
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FreeRun 4 yıl
4k bluray player incelemesi de bekliyoruz..
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pcrex 4 yıl
asusun 2000tl den yüksek fiyatlı Gsnyc li monitörü ROG SWIFT, FHD değil sayın mesut çevik. 2k ve 144Hz ve 1ms tepki süresi. pahalı olduğu kesin ama daha iyi başka bir alternatifi olmayan bir oyuncu monitörü. 4k muhtemelen profesyonel ve lüks kullanımı hedef alıyor. el altına düşmeye başlar ise zenginlerin telaş etmesine gerek yok zira 5k hazırda bunun için bekliyor :) oyuncu için bence 2k dan yukarısı caiz değil :D
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sakiri 4 yıl
Piyasada satılan 4k tvlerde 60 hz destegi vardır. Videoda yok denilmiste o yüzden cevap hakkı dogdu.
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DownClock01 4 yıl
Bir yanda bu monitörle 4K PS4 oyun içi video, diğer yanda Full HD PS4 oyun içi video koysaydınız da, bizde azcık seyretseydik güzel olurdu be abi.
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bocekgrafik 4 yıl DownClock01
Konsollarda 1920x1080 üzeri çözünürlük yok.
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