Samsung UD970 4K monitörü test ettik video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung'un 4K çözünürlüğü ve 1 milyarın üzerinde renk gösterim yetenekleriyle göz dolduran monitörü UD970'i sizler için test ettik. 1 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardığımız bu videoda 4K monitör
Samsung'un 4K çözünürlüğü ve 1 milyarın üzerinde renk gösterim yetenekleriyle göz dolduran monitörü UD970'i sizler için test ettik. 1 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardığımız bu videoda 4K monitör alma arifesinde olan kullanıcılara fikir vermeyi amaçlıyoruz.
Paylaş Tweetle
DOLAYISI İLE OYUN OYNAMAK İÇİN İDEAL DEĞİL ŞU ANDA 60HZ SENE SONUNA DOĞRU
WİNDOWS 10 İLE BİRLİKTE FREESYNC ÖZELLİĞİ EKLENİRSE NVİDİA GYSNYC ALTERNATİF OLUR HEM OYUN HEM ÇİZİM HER ANLAMDA MÜKEMMEL OLUR BENCE BEKLEMELİ GELİŞTİRMEYE AÇIK BİR TEKNOLOJİ 4K HEMDE OTURMUŞ DEĞİL EKRAN KARTLARI PAHALI SİSTEMLER UYUMLU DEĞİL PROĞRAMLAR VB ÇOK EKSİK VAR