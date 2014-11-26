Samsung UD970 4K monitörü test ettik video inceleme

Samsung'un 4K çözünürlüğü ve 1 milyarın üzerinde renk gösterim yetenekleriyle göz dolduran monitörü UD970'i sizler için test ettik. 1 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardığımız bu videoda 4K monitör

Samsung'un 4K çözünürlüğü ve 1 milyarın üzerinde renk gösterim yetenekleriyle göz dolduran monitörü UD970'i sizler için test ettik. 1 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardığımız bu videoda 4K monitör alma arifesinde olan kullanıcılara fikir vermeyi amaçlıyoruz.