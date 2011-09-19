Samsung Wave 3'ü inceledik

Samsung'un Bada 2.0 işletim sistemini kullanan ve başta 1.4GHz hızındaki işlemcisi olmak üzere 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran gibi iddialı özellikleri bir araya getiren yeni nesil akıllı telefonu Wave 3'ü, Almanya'daki IFA 2011 fuarında kullandık. İşte ilk izlenimlerimiz.

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