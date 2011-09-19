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Samsung Wave 3'ü inceledik

8 yıl
456b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Bada 2.0 işletim sistemini kullanan ve başta 1.4GHz hızındaki işlemcisi olmak üzere 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran gibi iddialı özellikleri bir araya getiren yeni nesil akıllı telefonu Wave 3'ü, Almanya'daki IFA 2011 fuarında kullandık. İşte ilk izlenimlerimiz.
 

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knnkpln 8 yıl en beğenilen
15 dk incelemeşsin flash videoları da akıcı olduğunuda söylüyorsun.Ön inceleme videosunda 2dk boyunca menülerle oynayacağına bunun 10 saniyesini flash video görüntüsüne ayırsan daha mutlu olurduk.Çünkü herkes telefondan çok bada 2.0ın flash performansını merak ediyor.
15 dk incelemeşsin flash videoları da akıcı olduğunuda söylüyorsun.Ön inceleme videosunda 2dk boyunca menülerle oynayacağına bunun 10 saniyesini flash video gör...
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kallesnikof 8 yıl
LUTFEN VİDEOLARINIZA SLOW MOTİON İZLEME ÖZELLİĞİ KOYUN VİDEO RESMEN 4X HIZINDA :)
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infinite 8 yıl
sevmiyorum erdi'nin sunumlarını....sanki cihazı elinden alacaklar bu ne acele arkadaşım ? neyi anlatmaya çalışyorsun....şafişufumufukufff şeklinde bir ses ve inanılmaz hızlı bir konuşma....muhteşem bir telefonu neden bu halde sunarsın...
sevmiyorum erdi'nin sunumlarını....sanki cihazı elinden alacaklar bu ne acele arkadaşım ? neyi anlatmaya çalışyorsun....şafişufumufukufff şeklinde bir ses ve in...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 5 yıl
Bada daha iyi demişlerdi ondan aldım wave3ü ama bi gram memnun değilim androidden vazgeçmemek lazımmmm!
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DH Misafiri 7 yıl
45 cm den düştü ekran kırıldı 5,gününde
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DH Misafiri 7 yıl
samsung wave 3 alacamda sizce nasıl bi telefon kullananlardan cevap bekliyorum .d
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artcraft35 7 yıl
telefon türkiyeye geleli kaç ay oluyor ama bir türlü inceleme göremiyoruz onun yerine türkiyeye hiç gelmiyecek veya 1 sene sonra modası geçtikten sonra gelecek olan telefonları piyasaya sürülmeden inceleme yapıyorsunuz anlamıyorum doğrusu
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ios ve apple demekten sıkılmadınız mı? Gidip nokialara bile yok ios yok apple falan filan yorumlar.. yeter ya?
Dünya apple firmasının etrafında mı dönüyor? Apple ne, hem sizin samsungdan haberiniz yok mu da bu kadar övüyorsunuz apple firmasını her yerde?
2000bin lirayı verince mi övmek zorunda kalıyorsunuz acaba.. laflarınız bunu düşündürüyor..
İsteğiniz şu mu, dünyada sadece ios kalsın .. windows bile olmasın.. ne ayak ya bu
Android de olsun bada da olsun symbian da. Her yere apple veya ios yazmayın artık gidin bişeyler araştırın
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Starrk35 8 yıl
Bu ne hız yaa, çişi mi var bu adamın da bu kadar acele ediyor konuşurken ?
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar birşey sormak istiyorum özellikle dost1984 kullandığın apple in ekranını kim üretiyor?? kullandığı işlemci 800 mhz. pil desen elinde şarj aleti ile gezmek zorundasın. kamera sen galaxy s 2 nin kamerasını görmediğin için herhalde gördüğün en iyi kamere apple sanıyorsun:) apple samsung u nie mahkemeye verdi hiç düşündünmü?? yok s5830 iphone 4 e benziyormuşta bilmem neymişte asıl mesele apple satığı teknolojiyi kendi geliştirerek kullandığı için. bunu birinci ağızdan duymuş ol. apple kullandıpı işletim sistemi doğru diyorsun akıcı ama makina kısıtlı. haspel kader yanlışlıkla cihaza uygun olmayan bir jailbreak yapta görim. ipod diye kullanırsın :)))) bence artılarından çok eksiileri var.
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benbarbaros 8 yıl
yaa arkadaşlar bada=özgürlük tür.. ifanlar diyorkii uygulama allah aşkına söyleyin bakalım telefonunuzda hangi uygulamaları kullanıyorsunuz kaç tane uygulama kullanıyorsunuz.. evet bende bada dan dolayı sıkıntılarım var uygulama konusunda ama bu güne kadar telefonda yapmak istediğim her şeyi yapabiliyorum.. 250 000 saçma sapan uygulama olacagına 1000 2000 tane güzel uygulama olsun bana yeter.. zaten topu topu bir telefonda kullanacağımız uygulama sayısı 15 i geçmez..

appelcılar ağzına bi pelesenk olan samsung kopyalamış falan filan en basitinden iosla diğer işletim sistemlerini bi inceleyin kim kimden neyi ne kadar kopyalamış araştırın yani işin görselliğine deil temeline bir inin bakalım. çok söze gerek yok ios bile apple nın ne kadar kopyacı olduğunu açıklıyor.. yok siri teknolojisi yok bulut teknolojisi yok bildirim ekranı .. :)

telefon uygulama zenginliği açısından güzel olabilir. ama donanımsal kullanılabilirlik açısından çok ama çok eskiklikleri var
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ramadhan 8 yıl
Bu adam video çekmeden önce konuşmayı öğrensin. Bu ne yau?
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DH Misafiri 8 yıl
İOS linux değil, UNIX tabanlıdır. W8 iOS'tan çakma, kodlarına bile baktım diyen arkadaş, windows DOS tabanlıdır. End of story...
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cografik 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İOS linux değil, UNIX tabanlıdır. W8 iOS'tan çakma, kodlarına bile baktım diyen arkadaş, windows DOS tabanlıdır. End of story...

Fazla lafa gerek yok.
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__Toprak__ 8 yıl
bedirhanu
sanki önceki bada lı telefonları çok iyiymiş gibi yenisini çıkarıyorlar...doğru düzgün bada uygulaması/oyunu bile yok.. android olmayan telefondan uzak durun derim...

arkadaşım ne alakası var uygulama/oyun olmaması ile kötü olmasının? :s oyun uygulama olmasa işletim sistemi kötü mü oluyor? kullanılamıyor mu? kendim de android kullanıyorum ama yorumunu yanlış buluyorum, bada kararlı bir işletim sistemi, androidin eksikleri var hala, kararsız çalışıyor bazen (cihaza bağlı olarak) çok fazla pil tüketiyor vs vs..bada'yı inceledim gayet sağlam sistem ve uygulama sayısı da gittikçe artıyor.
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Sah!n 8 yıl
Samsung, Bada'yı piyasayı sadece Android'e bırakmamak için zorunlu olarak geliştirdiği sürece pek fazla ilerleme kat edemeyecek. Ben de Samsung kullanıyorum ama durum böyle malesef.
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