Samsung Wave 3'ü inceledik

Samsung'un Bada 2.0 işletim sistemini kullanan ve başta 1.4GHz hızındaki işlemcisi olmak üzere 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran gibi iddialı özellikleri bir araya getiren yeni nesil akıllı telefonu Wave 3'ü, Almanya'daki IFA 2011 fuarında kullandık. İşte ilk izlenimlerimiz.
Dünya apple firmasının etrafında mı dönüyor? Apple ne, hem sizin samsungdan haberiniz yok mu da bu kadar övüyorsunuz apple firmasını her yerde?
2000bin lirayı verince mi övmek zorunda kalıyorsunuz acaba.. laflarınız bunu düşündürüyor..
İsteğiniz şu mu, dünyada sadece ios kalsın .. windows bile olmasın.. ne ayak ya bu
Android de olsun bada da olsun symbian da. Her yere apple veya ios yazmayın artık gidin bişeyler araştırın
appelcılar ağzına bi pelesenk olan samsung kopyalamış falan filan en basitinden iosla diğer işletim sistemlerini bi inceleyin kim kimden neyi ne kadar kopyalamış araştırın yani işin görselliğine deil temeline bir inin bakalım. çok söze gerek yok ios bile apple nın ne kadar kopyacı olduğunu açıklıyor.. yok siri teknolojisi yok bulut teknolojisi yok bildirim ekranı .. :)
telefon uygulama zenginliği açısından güzel olabilir. ama donanımsal kullanılabilirlik açısından çok ama çok eskiklikleri var
Fazla lafa gerek yok.
arkadaşım ne alakası var uygulama/oyun olmaması ile kötü olmasının? :s oyun uygulama olmasa işletim sistemi kötü mü oluyor? kullanılamıyor mu? kendim de android kullanıyorum ama yorumunu yanlış buluyorum, bada kararlı bir işletim sistemi, androidin eksikleri var hala, kararsız çalışıyor bazen (cihaza bağlı olarak) çok fazla pil tüketiyor vs vs..bada'yı inceledim gayet sağlam sistem ve uygulama sayısı da gittikçe artıyor.