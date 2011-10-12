Samsung ve Google ertelenen etkinliğini 19 Ekim'de gerçekleştirebilir

Ekim ayının en çok merak edilen iki lansmanı iPhone 4S ve Ice Cream Sandwich/Nexus Prime ürünleriydi. Apple 4 Ekim'de tanıtımını yaptıktan sonra Steve Jobs'un vefatı 11 Ekim'deki Samsung/Google etkinliğinin ertelenmesine neden olmuştu. Kasım ayı tahminleri yapılan yeni tarihin aslında çok yakında olduğu iddia ediliyor.





Adı açıklanmayan bir Samsung çalışanı Unpacked adı verilen etkinliğin 19 Ekim'de Hong Kong'da gerçekleştirileceğini iddia etti. Aynı tarihte Hong Kong'da AsiaD : All Things Digital etkinliği gerçekleştirilecek. Tanıtımın bu etkinlik ile birlikte yapılması ihtimali olabilir.





Lansmanın ertelenmesi aslında iki firmanın planlarını yeniden gözden geçireceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak erteleme sebebi olarak Steve Jobs'ın vefatı gösterilmişti. Bu durumda ertelemenin fazla sürmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. Eğer iddialara doğruysa kısa bir süre sonra davetiyelerin gönderimi başlayacaktır.





Unpacked adlı etkinlikte Google mobil işletim sistemi Android'in hem tablet hem de akıllı telefonlar için uyumlu olacak Ice Cream Sandwich adlı sürümün tanıtımını yapacak.





Samsung ise 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya gibi özellikler sunacak olan Nexus Prime modelini tanıtacak.