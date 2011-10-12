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Samsung ve Google ertelenen etkinliğini 19 Ekim'de gerçekleştirebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayının en çok merak edilen iki lansmanı iPhone 4S ve Ice Cream Sandwich/Nexus Prime ürünleriydi. Apple 4 Ekim'de tanıtımını yaptıktan sonra Steve Jobs'un vefatı 11 Ekim'deki Samsung/Google etkinliğinin ertelenmesine neden olmuştu. Kasım ayı tahminleri yapılan yeni tarihin aslında çok yakında olduğu iddia ediliyor.

Adı açıklanmayan bir Samsung çalışanı Unpacked adı verilen etkinliğin 19 Ekim'de Hong Kong'da gerçekleştirileceğini iddia etti. Aynı tarihte Hong Kong'da AsiaD : All Things Digital etkinliği gerçekleştirilecek. Tanıtımın bu etkinlik ile birlikte yapılması ihtimali olabilir. 

Lansmanın ertelenmesi aslında iki firmanın planlarını yeniden gözden geçireceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak erteleme sebebi olarak Steve Jobs'ın vefatı gösterilmişti. Bu durumda ertelemenin fazla sürmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. Eğer iddialara doğruysa kısa bir süre sonra davetiyelerin gönderimi başlayacaktır.

Unpacked adlı etkinlikte Google mobil işletim sistemi Android'in hem tablet hem de akıllı telefonlar için uyumlu olacak Ice Cream Sandwich adlı sürümün tanıtımını yapacak. 

Samsung ise 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya gibi özellikler sunacak olan Nexus Prime modelini tanıtacak.

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erdem_zeus 8 yıl en beğenilen
Beni heyecanlandıran cihaz değilde Ice Cream Sandwich.
Çünkü cihazlar işlemci , ekran , ram vb. bakımdan oldukca gelişti işlemciyi 8 çekirdeğe çıkarmak yerıne sistemi daha stabil , pili daha verimli hale getirmesi gerekiyor. artı olarak sense blur vs. yada 3. partı yazılımların fazlalığına gerek kalmadan görsellikle kullanıcıları doyurması gerek. eğer bunları yaparsa gönül rahatlığıyla sevdiğim işletim sistemini kullanırım ama doyuramazsa daha büyük ekranlı bi iphone jb ile tekrar düşünebilirim.
Beni heyecanlandıran cihaz değilde Ice Cream Sandwich.Çünkü cihazlar işlemci , ekran , ram vb. bakımdan oldukca gelişti işlemciyi 8 çekirdeğe çıkarmak yerın...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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2burak4 8 yıl
Ya arkadas bu buyuk meraki nedir yaa , en iyisi 4 yada 3.8 inc bnce , basketbolcumuyuzki elimiz dev gibi ...
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DH Misafiri 8 yıl
Bir sene boyunca i phone masali dinledik. Sonuc benim icin süpriz olmadi. Bir cok meraklisi agladi. Sen rakibini böyle yakalamisken bu telefonu bu özelliklerle cikarirsan bence sende aglama duvarinin oraya gidip agit yakarsin bu özellikte telefon var zaten fiyasada hatta daha iyisini bulabilirsin sistem disinda bi degisiklik yok bence sekil hikaye
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dhemir 8 yıl
konfigurasyon tamam da o tasarim ne olmus oyle ya,bi kere oval sekillilerden sogudum...tamamen hayal kirikligi
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furkant1 8 yıl
ugacomtr
gerekten güzel bir cihaz olacaga benziyor. keske kamerası 8mp olsaymış. ekran çizilmez malzemeyle korunursa tadından yenmez.

Zaten çizilmez ekran var üzerinde arkadaşım.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Elim 4 inc ekranı kavramakta zorlanıyo 4.65 inc baya büyük.Samsung donanımı yükselttikçe ekranıda yükseltiyo. 4inc donanımı yüksek telefon bekliyorum Samsung tan umarım yapar....Galaxy S i değiştiririm.
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mehmednaim 8 yıl
Pazar kaygısı olduğunu düşünmüyorum, zaten google kendi telefonunu kendi üretecek.
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OvernightSensation 8 yıl
muhteşem bir cihaz işlemcisi rami ve ekranı ile heyecanla bekliyorum.
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Yilsev 8 yıl
4.65" beni epey aşar. :(
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Guest 8 yıl
Bir süredir SE telefonlarla ilgileniyorum, onların üstüne eskiden hoşuma giden galaxy serisi şimdi midemi bulandırıyor.

nexus prime'la beraber özgün bir tasarım yakalanmış gibi. saçma iphone tasarımından farklı telefonlar görmek istiyorum samsung'dan. donanım olarak lider firmanın tasarımda da iyi olması gerek.
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SystemApps 8 yıl
o kasa düz olmadığı sürece pek alınası görünmüyor.Estetik dursada benim için fonksiyonellik daha önemli...
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batuhanbb 8 yıl
Türkiye' ye Nexus serisi geliyor mu ? Gelmiyorsa hangi ülkelerde satışa çıkıyor bu seri ?
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