Samsung’dan Sevgililer Günü İçin En Özel Hediyeler

Güzelliği ile sevgilinizi büyüleyecek...



Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı NF210, güzelliği ile büyülerken performansı ile de göz dolduruyor. Daha uzun süre çalışmanıza yardımcı olmak için bir dizi pratik aksesuarla sunulan Samsung NF210, sevgilinizin yaşamını kolaylaştıran vazgeçilmezlerinden olacak.

Samsung NF210 netbook, pratik olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Yeni Intel Atom N550 (Çift Çekirdekli) işlemcili, en yeni DDR3 bellek ve Windows 7 içeren Samsung NF210, internete sürekli bağlı kalmanıza ve hareket halindeyken dahi daha fazlasını yapabilmenize yardımcı oluyor. Tüm bunların yanı sıra, “nereye dilerseniz gidin” mantığına uyan multimedya özelliklere de sahip.

Böylece sevgiliniz, hem daha fazla teknolojiye sahip oluyor, hem de gittiği her yerde stiliyle mükemmel görünecek.

Samsung NF210: 459 $ + KDV

Sevgilinize fotoğraf tutkusu armağan edin...



Samsung’un yeni, aynasız dijital fotoğraf makinesi NX100, benzersiz i-Function lensi ile fotoğraf çekmeye yeni Tam Boyutta Gör başlayanlara ve fotoğraf çekme konusunda uzmanlaşanlara mükemmel kontrol gücü ve yaratıcılıklarını sergileme olanağı sunuyor. NX100’ün tasarımında, bir yaprağın üzerinde oluşan çiy tanesinin şeklinden esinlenildi. Samsung NX100’ün hafif, kompakt ve modern tasarımı fotoğraf makinesini rahatlıkla taşınabilir kılıyor ve kullanıcıların her zaman, her durumda NX100’ü yanlarında taşıyabilmelerine olanak tanıyor. Bir fotoğraf makinesinden çok daha fazlası olan Samsung NX100; hem yaratıcı bir araç olarak öne çıkıyor, hem de stilini cesurca ortaya koyan bir nevi sanat objesi olarak dikkat çekiyor. Bu sevgililer gününde ona armağan edeceğiniz Samsung NX100, sevgilinizin fotoğraf tutkusunu ortaya çıkaracak...

Samsung NX100: 1.249 TL

Rengarenk teknoloji...



Tam Boyutta Gör Samsung S2 Portable hard disk, hem özellikleri hem de renkleri ile sevgilinizi cezbedecek. Yeni 2.5-inç S2 Portable 3.0 HDD, daha önceki versiyonlardan farklı olarak SuperSpeed USB 3.0 arayüzü ve 7200RPM devir hızıyla ön plana çıkıyor.

SuperSpeed USB 3.0’ın arayüzü, saniyede 5 gigabit (Gbps) maksimum transfer hızı ile saniyede 480 megabits hız sunan USB 2.0’a gore çok daha hızlı. Buna ek olarak, 7200RPM devir hızı yüksek performans sağlarken düşük titreşimli Dynamic Balancing™ teknolojisi, sessiz çalışmayı sağlayan SilentSeek™ ve NoiseGuard™ teknolojileri de ekstra performans ve rahatlık sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak, yerleşik USB teknolojisi ile hard disk daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor. Yeni Samsung hard diskte yüklü halde Samsung Auto Backup, SecretZone™ and SafetyKey™ adlı şifreleme ve şifre koruma yazılımları da yüklü halde bulunuyor. Samsung S2 Portable 3.0’ın 320GB ve 640GB kapasiteli versiyonları bulunuyor.

640GB S2 Portable: 191 TL



Şeker gibi bir armağan...

Intel Atom N450 işlemcili Samsung N150, ufak boyutları ve teknik özellikleri ile sevgilinizin hayatını Tam Boyutta Gör kolaylaştıracak ve yanınızdan ayırmayacağınız bir armağan olacak. Samsung N150, 10.1 büyüklüğünde yansımasız LED ekranı ile güneşli havalarda ve aydınlık ortamlarda dahi son derece net ve keskin bir ekran kalitesi sergiliyerek açık havada de kullanım olanağı sağlıyor. Samsung'un kendi tasarımı LTE modem yongası Kalmia sayesinde, HSPA ve WiFi bağlantı özelliklerine ve LTE desteğine sahip Samsung N150, enerji tüketiminde tasarrufu ve optimize performansı ile 8.5 saate varan bir kullanım süresi de sunuyor. Aynı zamanda Easy Resolution Manager (Kolay Çözünürlük Yönetimi) uygulaması sayesinde 1024 x 768 gibi farklı bir çözünürlükte çalışması gereken uygulama veya programlarda gerekli değişiklik de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Samsung N150: 409 $ + KDV

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