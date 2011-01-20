Samsung’dan Yeni Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı: CLX-3185FN

Tüketici elektroniği ve bilgi teknolojilerinde dünya liderlerinden Samsung'un yeni çok fonksiyonlu renkli lazer yazıcısı CLX-3185FN, tek dokunuş özelliği ile büyük farklar yaratmanızı mümkün kılıyor. Çok yönlü 4-in-1 Samsung CLX-3185FN, tüm fonksiyonlarına ve gücüne rağmen kompakt tasarımı ile de az yer kaplayarak istediğiniz her yere kolayca yerleştirmenizi ve kullanmanızı sağlıyor.

Kullanışlı ve Çevre Dostu

Çok yönlü 4-in-1 Samsung CLX-3185FN'in yazıcı panelinin önüne, erişimi kolay bir şekilde yerleştirilmiş Eco-Copy tuşu sayesinde hem kullandığınız kaynaklarda tasarruf sağlıyorsunuz hem de çevreyi koruyorsunuz. 2up/4up mono veya renkli baskı modlarından birisini seçtiğiniz zaman CLX-3185FN, çoklu sayfaları tek bir çıkışta bir araya getiriyor ve böylece zaman, kağıt, toner ve para tasarrufu sağladığı gibi çevre korumasına da destek oluyor.

Daha fazla fonksiyon, daha fazla renk

Yeni Samsung CLX-3185FN ile son derece kolay, rahat ve hızlı bir şekilde baskı alabilir, kopyalama ve tarama yapabilir, faks çekebilirsiniz. Renk doğruluğu ve üstün kalitedeki 2,400 x 600 dpi çözünürlük desteği sayesinde yüksek kalitede renkli baskı da alabilirsiniz.

İş Arkadaşlarınızla Bağlantıda Olun

Samsung CLX-3185FN'in ağ yeteneği sayesinde ofisteki diğer kullanıcıların da canlı renklerde ve yüksek kalitede renkli çıktı almaları mümkün hale geliyor. Ofisteki herkesi tek bir ağa bağlayabiliyor, ethernet arayüzü aracılığıyla da performansınızı arttırabiliyorsunuz. CLX-3185FN lazer yazıcı ile iletişim yeteneklerinizi geliştirecek ve iletişim hatlarınızı açık tutuyor olacaksınız.

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