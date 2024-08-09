Dünyanın en büyük 3D baskı mahallesinde sona gelindi

Evlerin bir kısmı şimdiden satıldı
ICON, Wolf Ranch adlı bir topluluğun parçası olan evleri 13,7 metre genişliğinde ve 4,75 ton ağırlığındaki dev Vulcan 3D yazıcısı ile basıyor. Vulcan, proje kapsamında 100 adet 3D baskılı ev yapacak ve halihazırda bunların son birkaçını inşa ediyor. Şirket, geleneksel inşaatla karşılaştırıldığında, 3D baskı evlerin daha hızlı, daha ucuz olduğunu, daha az işçi gerektirdiğini ve inşaat malzemesi israfını en aza indirdiğini söylüyor.
ICON'un 3D yazıcısı beton tozu, su, kum ve diğer malzemelerden oluşan bir karışım kullanıyor. Bu karışım yazıcının nozülünden önceden programlanmış bir yol boyunca katman katman püskürtülüyor. Bu da kadife efektli duvarlarla sonuçlanıyor. Aktarılanlara göre tek katlı üç ila dört yatak odalı evlerin baskısının tamamlanması yaklaşık üç hafta sürüyor. Evlerin temeli ve çatıları ise geleneksel yöntemlerle inşa ediliyor. ICON, ev duvarlarının suya, küfe, termitlere ve aşırı hava koşullarına dayanıklı olduğunu belirtiyor.
2018'de ilk evini 3D olarak basan ICON, bir gün teknolojisini Ay'a götürmeyi umuyor. NASA, Artemis Ay keşif programının bir parçası olarak, Ay yüzeyinde iniş pistleri, barınaklar ve diğer yapıları inşa edebilecek bir inşaat sistemi geliştirmek üzere ICON ile sözleşme imzalamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.