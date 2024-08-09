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    Dünyanın en büyük 3D baskı mahallesinde sona gelindi

    Teksas'ta inşaatı neredeyse iki yıl süren ve devasa bir 3D yazıcı ile temellerinden yükselen bir mahallede artık son aşamaya gelindi. Evlerin dörtte biri de şimdiden satılmış durumda.
    Dünyanın en büyük 3D baskı mahallesinde sona gelindi Tam Boyutta Gör
    3D baskı sadece küçük aletlerin üretiminde de değil inşaat gibi büyük yapıların kurulumunda da giderek daha fazla kullanılıyor. 3D yazıcıların inşaat sektöründeki yerini ve potansiyelini göstermek isteyen ICON, ABD’nin Teksas eyaletinde toplamda 100 evden oluşan dünyanın en büyük 3D baskılı mahallesini Kasım 2022’den bu yana inşa ediyor. Ve şimdi bu dev projenin artık son aşamalarına gelinmiş durumda.

    Evlerin bir kısmı şimdiden satıldı

    ICON, Wolf Ranch adlı bir topluluğun parçası olan evleri 13,7 metre genişliğinde ve 4,75 ton ağırlığındaki dev Vulcan 3D yazıcısı ile basıyor. Vulcan, proje kapsamında 100 adet 3D baskılı ev yapacak ve halihazırda bunların son birkaçını inşa ediyor. Şirket, geleneksel inşaatla karşılaştırıldığında, 3D baskı evlerin daha hızlı, daha ucuz olduğunu, daha az işçi gerektirdiğini ve inşaat malzemesi israfını en aza indirdiğini söylüyor.

    Dünyanın en büyük 3D baskı mahallesinde sona gelindi Tam Boyutta Gör
    ICON kıdemli proje yöneticisi Conner Jenkins’e göre normal bir duvar sistemini inşa etmek için beş farklı ekip kullandıklarını ancak Vulcan sayesinde sadece bir ekipleri olduğunu söyleyerek verimliliğe dikkat çekiyor. İnşa edilen evlerin fiyatları ise 450 bin ila 600 bin dolar arasında değişiyor. Aktarılanlara göre bazı sakinler evlerine taşınmaya başlamış durumda ve bu arada, inşa edilen evlerin dörtte birinden fazlası da halihazırda satılmış.

    ICON'un 3D yazıcısı beton tozu, su, kum ve diğer malzemelerden oluşan bir karışım kullanıyor. Bu karışım yazıcının nozülünden önceden programlanmış bir yol boyunca katman katman püskürtülüyor. Bu da kadife efektli duvarlarla sonuçlanıyor. Aktarılanlara göre tek katlı üç ila dört yatak odalı evlerin baskısının tamamlanması yaklaşık üç hafta sürüyor. Evlerin temeli ve çatıları ise geleneksel yöntemlerle inşa ediliyor. ICON, ev duvarlarının suya, küfe, termitlere ve aşırı hava koşullarına dayanıklı olduğunu belirtiyor.

    2018'de ilk evini 3D olarak basan ICON, bir gün teknolojisini Ay'a götürmeyi umuyor. NASA, Artemis Ay keşif programının bir parçası olarak, Ay yüzeyinde iniş pistleri, barınaklar ve diğer yapıları inşa edebilecek bir inşaat sistemi geliştirmek üzere ICON ile sözleşme imzalamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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