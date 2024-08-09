Dünyanın en büyük 3D baskı mahallesinde sona gelindi

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Tam Boyutta Gör 3D baskı sadece küçük aletlerin üretiminde de değil inşaat gibi büyük yapıların kurulumunda da giderek daha fazla kullanılıyor. 3D yazıcıların inşaat sektöründeki yerini ve potansiyelini göstermek isteyen ICON, ABD’nin Teksas eyaletinde toplamda 100 evden oluşan dünyanın en büyük 3D baskılı mahallesini Kasım 2022’den bu yana inşa ediyor. Ve şimdi bu dev projenin artık son aşamalarına gelinmiş durumda.

Evlerin bir kısmı şimdiden satıldı

ICON, Wolf Ranch adlı bir topluluğun parçası olan evleri 13,7 metre genişliğinde ve 4,75 ton ağırlığındaki dev Vulcan 3D yazıcısı ile basıyor. Vulcan, proje kapsamında 100 adet 3D baskılı ev yapacak ve halihazırda bunların son birkaçını inşa ediyor. Şirket, geleneksel inşaatla karşılaştırıldığında, 3D baskı evlerin daha hızlı, daha ucuz olduğunu, daha az işçi gerektirdiğini ve inşaat malzemesi israfını en aza indirdiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör ICON kıdemli proje yöneticisi Conner Jenkins’e göre normal bir duvar sistemini inşa etmek için beş farklı ekip kullandıklarını ancak Vulcan sayesinde sadece bir ekipleri olduğunu söyleyerek verimliliğe dikkat çekiyor. İnşa edilen evlerin fiyatları ise 450 bin ila 600 bin dolar arasında değişiyor. Aktarılanlara göre bazı sakinler evlerine taşınmaya başlamış durumda ve bu arada, inşa edilen evlerin dörtte birinden fazlası da halihazırda satılmış.

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ICON'un 3D yazıcısı beton tozu, su, kum ve diğer malzemelerden oluşan bir karışım kullanıyor. Bu karışım yazıcının nozülünden önceden programlanmış bir yol boyunca katman katman püskürtülüyor. Bu da kadife efektli duvarlarla sonuçlanıyor. Aktarılanlara göre tek katlı üç ila dört yatak odalı evlerin baskısının tamamlanması yaklaşık üç hafta sürüyor. Evlerin temeli ve çatıları ise geleneksel yöntemlerle inşa ediliyor. ICON, ev duvarlarının suya, küfe, termitlere ve aşırı hava koşullarına dayanıklı olduğunu belirtiyor.

2018'de ilk evini 3D olarak basan ICON, bir gün teknolojisini Ay'a götürmeyi umuyor. NASA, Artemis Ay keşif programının bir parçası olarak, Ay yüzeyinde iniş pistleri, barınaklar ve diğer yapıları inşa edebilecek bir inşaat sistemi geliştirmek üzere ICON ile sözleşme imzalamıştı.

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