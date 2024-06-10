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    Madeni para boyutunda dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısı geliştirildi

    MIT ve Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısını geliştirdi. Bir madeni para boyutunda olan 3D yazıcı, anlık üretimde bir devrim yaratabilir.
    Dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    3D yazıcıların yaygınlaşması ile birlikte küçük ölçekli üretim yetenekleri büyük oranda gelişti. Bununla birlikte bu cihazlar genellikle büyük olma ve sabit bir yerde durma eğiliminde. Peki artık 3D yazıcıların avucunuzun içerisine geleceğini söylesek? Kulağa çok iddialı gibi gelse de MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)ve Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar madeni para boyutunda dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısını geliştirmeyi başardı.

    Çip tabanlı 3D yazıcılar geliyor

    Bu küçük cihaz, hareket halindeyken kullanıcıların özelleştirilmiş, düşük maliyetli nesneleri hızla üretmesini sağlayabilir; örneğin sallanan bir bisiklet tekerleğini onarmak için bir bağlantı elemanı ya da kritik bir tıbbi operasyon için bir bileşen. Araştırmacıların kavram niteliğindeki cihazları, ışık vurduğunda katı bir şekle dönüşen reçine haznesine yeniden yapılandırılabilir ışınlar yayan milimetre ölçekli fotonik çipten oluşuyor.

    Prototip çipin hareketli parçası yok, bunun yerine bir ışık demetini yönlendirmek için bir dizi küçük optik anten kullanılıyor. Işın demeti, görünür ışık dalga boyuna maruz kaldığında hızla sertleşecek şekilde tasarlanmış sıvı bir reçineye yansıtılıyor. Şekiller birkaç saniye içinde tamamen oluşturulabiliyor. Araştırmacılar uzun vadede fotonik bir çipin reçine haznesinin dibine oturduğu ve görünür ışıktan bir 3D hologram yayarak tüm bir nesneyi tek bir adımda hızla sertleştirdiği bir sistem öngörüyorlar.

    Tıp, mühendislik ve uzay alanlarında potansiyeli büyük

    Dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bu tür bir taşınabilir 3D yazıcı, klinisyenlerin kişiye özel tıbbi cihaz bileşenleri oluşturmasını sağlamak veya mühendislerin bir iş sahasında hızlı prototipler yapmasına izin vermek gibi birçok potansiyel uygulamaya sahip olabilir. Bu uygulamalar dünya ile de sınırlı olmak zorunda değil, Ay ve Mars gibi derin uzay görevlerinde de kullanılabilir.

    Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Jelena Notaros, "Bu sistem 3D yazıcının ne olduğunu tamamen yeniden düşündürüyor. Artık bir laboratuarda tezgahın üzerinde oturup nesneler üreten büyük bir kutu değil, elde taşınabilen bir şey. Bundan çıkabilecek yeni uygulamaları ve 3D baskı alanının nasıl değişebileceğini düşünmek heyecan verici” diyor

    Ekip nihai ürüne henüz ulaşamamış olsa da prototiplerini saniyeler içinde rastgele iki boyutlu şekilleri 3D olarak basmak için kullandı. Şimdi ise bu prototipten yola çıkarak, başlangıçta kavramsallaştırdıkları gibi bir sistem geliştirmeye doğru ilerlemek istiyorlar: sadece tek bir adımda hacimsel 3D baskıyı mümkün kılmak için bir reçine haznesinde görünür ışık hologramı yayan bir çip. Ancak bunun yapılması için tamamen yeni bir silikon-fotonik çip tasarımına ihtiyaç duyuluyor. Ekip, böyle bir sistemin neye benzeyeceğini zaten ortaya koydu. Sırada nihai ürüne doğru çalışmaya devam etmek var.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/3d-printing/worlds-first-chip-based-3d-printer-is-smaller-than-a-coin-benefits-from-having-no-moving-parts https://www.nature.com/articles/s41377-024-01478-2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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