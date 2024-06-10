Madeni para boyutunda dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısı geliştirildi

Tam Boyutta Gör 3D yazıcıların yaygınlaşması ile birlikte küçük ölçekli üretim yetenekleri büyük oranda gelişti. Bununla birlikte bu cihazlar genellikle büyük olma ve sabit bir yerde durma eğiliminde. Peki artık 3D yazıcıların avucunuzun içerisine geleceğini söylesek? Kulağa çok iddialı gibi gelse de MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)ve Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar madeni para boyutunda dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısını geliştirmeyi başardı.

Çip tabanlı 3D yazıcılar geliyor

Bu küçük cihaz, hareket halindeyken kullanıcıların özelleştirilmiş, düşük maliyetli nesneleri hızla üretmesini sağlayabilir; örneğin sallanan bir bisiklet tekerleğini onarmak için bir bağlantı elemanı ya da kritik bir tıbbi operasyon için bir bileşen. Araştırmacıların kavram niteliğindeki cihazları, ışık vurduğunda katı bir şekle dönüşen reçine haznesine yeniden yapılandırılabilir ışınlar yayan milimetre ölçekli fotonik çipten oluşuyor.

Prototip çipin hareketli parçası yok, bunun yerine bir ışık demetini yönlendirmek için bir dizi küçük optik anten kullanılıyor. Işın demeti, görünür ışık dalga boyuna maruz kaldığında hızla sertleşecek şekilde tasarlanmış sıvı bir reçineye yansıtılıyor. Şekiller birkaç saniye içinde tamamen oluşturulabiliyor. Araştırmacılar uzun vadede fotonik bir çipin reçine haznesinin dibine oturduğu ve görünür ışıktan bir 3D hologram yayarak tüm bir nesneyi tek bir adımda hızla sertleştirdiği bir sistem öngörüyorlar.

Tıp, mühendislik ve uzay alanlarında potansiyeli büyük

Tam Boyutta Gör Bu tür bir taşınabilir 3D yazıcı, klinisyenlerin kişiye özel tıbbi cihaz bileşenleri oluşturmasını sağlamak veya mühendislerin bir iş sahasında hızlı prototipler yapmasına izin vermek gibi birçok potansiyel uygulamaya sahip olabilir. Bu uygulamalar dünya ile de sınırlı olmak zorunda değil, Ay ve Mars gibi derin uzay görevlerinde de kullanılabilir.

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Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Jelena Notaros, "Bu sistem 3D yazıcının ne olduğunu tamamen yeniden düşündürüyor. Artık bir laboratuarda tezgahın üzerinde oturup nesneler üreten büyük bir kutu değil, elde taşınabilen bir şey. Bundan çıkabilecek yeni uygulamaları ve 3D baskı alanının nasıl değişebileceğini düşünmek heyecan verici” diyor

Ekip nihai ürüne henüz ulaşamamış olsa da prototiplerini saniyeler içinde rastgele iki boyutlu şekilleri 3D olarak basmak için kullandı. Şimdi ise bu prototipten yola çıkarak, başlangıçta kavramsallaştırdıkları gibi bir sistem geliştirmeye doğru ilerlemek istiyorlar: sadece tek bir adımda hacimsel 3D baskıyı mümkün kılmak için bir reçine haznesinde görünür ışık hologramı yayan bir çip. Ancak bunun yapılması için tamamen yeni bir silikon-fotonik çip tasarımına ihtiyaç duyuluyor. Ekip, böyle bir sistemin neye benzeyeceğini zaten ortaya koydu. Sırada nihai ürüne doğru çalışmaya devam etmek var.

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Dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısı geliştirildi