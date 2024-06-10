Madeni para boyutunda dünyanın ilk çip tabanlı 3D yazıcısı geliştirildi

Çip tabanlı 3D yazıcılar geliyor
Bu küçük cihaz, hareket halindeyken kullanıcıların özelleştirilmiş, düşük maliyetli nesneleri hızla üretmesini sağlayabilir; örneğin sallanan bir bisiklet tekerleğini onarmak için bir bağlantı elemanı ya da kritik bir tıbbi operasyon için bir bileşen. Araştırmacıların kavram niteliğindeki cihazları, ışık vurduğunda katı bir şekle dönüşen reçine haznesine yeniden yapılandırılabilir ışınlar yayan milimetre ölçekli fotonik çipten oluşuyor.
Prototip çipin hareketli parçası yok, bunun yerine bir ışık demetini yönlendirmek için bir dizi küçük optik anten kullanılıyor. Işın demeti, görünür ışık dalga boyuna maruz kaldığında hızla sertleşecek şekilde tasarlanmış sıvı bir reçineye yansıtılıyor. Şekiller birkaç saniye içinde tamamen oluşturulabiliyor. Araştırmacılar uzun vadede fotonik bir çipin reçine haznesinin dibine oturduğu ve görünür ışıktan bir 3D hologram yayarak tüm bir nesneyi tek bir adımda hızla sertleştirdiği bir sistem öngörüyorlar.
Tıp, mühendislik ve uzay alanlarında potansiyeli büyük
Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Jelena Notaros, "Bu sistem 3D yazıcının ne olduğunu tamamen yeniden düşündürüyor. Artık bir laboratuarda tezgahın üzerinde oturup nesneler üreten büyük bir kutu değil, elde taşınabilen bir şey. Bundan çıkabilecek yeni uygulamaları ve 3D baskı alanının nasıl değişebileceğini düşünmek heyecan verici” diyor
Ekip nihai ürüne henüz ulaşamamış olsa da prototiplerini saniyeler içinde rastgele iki boyutlu şekilleri 3D olarak basmak için kullandı. Şimdi ise bu prototipten yola çıkarak, başlangıçta kavramsallaştırdıkları gibi bir sistem geliştirmeye doğru ilerlemek istiyorlar: sadece tek bir adımda hacimsel 3D baskıyı mümkün kılmak için bir reçine haznesinde görünür ışık hologramı yayan bir çip. Ancak bunun yapılması için tamamen yeni bir silikon-fotonik çip tasarımına ihtiyaç duyuluyor. Ekip, böyle bir sistemin neye benzeyeceğini zaten ortaya koydu. Sırada nihai ürüne doğru çalışmaya devam etmek var.Kaynakça https://www.tomshardware.com/3d-printing/worlds-first-chip-based-3d-printer-is-smaller-than-a-coin-benefits-from-having-no-moving-parts https://www.nature.com/articles/s41377-024-01478-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.