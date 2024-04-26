80 saatte bir ev yapan dünyanın en büyük 3D yazıcısı

Tam Boyutta Gör Maine Üniversitesi, 3D yazıcılar alanında kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce geliştirilen dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) tanıtıldı. Üniversite, 2019 yılında ise geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış 600 metrekarelik bir ev inşa eden ilk 3D yazıcıyı piyasaya sürmüştü. Önceki modelden 4 kat daha büyük olan FoF 1.0 ise oldukça hızlı bir şekilde bir evi inşa edebiliyor.

Ev yapımı radikal ölçüde hızlanabilir

Maine tarafından geliştirilen FoF 1.0 için şimdiden çeşitli kullanım alanları gündemde bulunuyor. Bunlardan ilki elbette ki inşaat sektörü. Aktarılanlara göre Maine kentinin 2030’a kadar 80.000 konuta ihtiyacı bulunuyor, bu konutların çoğu da düşük gelirli bölgeler için düşünülüyor. MaineHousing Geliştirme Direktörü Mark Wiesendanger, bu 3D yazıcı ile maliyetleri çok daha düşürebileceklerini ifade ediyor. Zira yazıcı, büyük oranda geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanıyor.

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FoF 1.0 ile tek katlı bir evi 80 saatte basabilmek veya daha doğrusu inşa edebilmek mümkün. Örneğin tek katlı bir bungalovun inşası birkaç ay veya en iyi senaryoda birkaç hafta sürebilirken bu yazıcı projeyi dört günden daha kısa bir sürede tamamlayabiliyor. FoF 1.0’e talip olanlar arasında ABD Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı da bulunuyor. FoF 1.0, saate yaklaşık 225 kg malzeme kullanarak 30 metre uzunluğunda, 9.75 metre genişliğinde ve 5.5 metre yüksekliğinde nesneler basabiliyor.

Tam Boyutta Gör FoF 1.0’in uygulama alanları açıkçası endüstriden savunma sanayisine kadar uzanıyor. Bunun altındaki neden ise 3D yazıcının farklı baskı teknikleri arasında dinamik olarak geçiş yapabilmesi. Yazıcı, büyük ölçekli eklemeli üretim, eksiltmeli üretim, CTL (continuous tap layup) ve robotik kol işlemleri gibi işlevsel geçişler yapabiliyor. Bu da onu köprü inşaatından tutun da denizaltılarda ve inşaat sektöründe elverişli bir cihaz haline getiriyor. Bu yeteneğini göz önüne alarak Senatör Susan Collins’in yazıcıyı "ulusal güvenliğimiz için paha biçilmez" olarak nitelendirdiğini de belirtelim.

Maine Üniversitesi, yakında Geleceğin Yeşil Mühendislik ve Malzeme Fabrikası (GEM) adını verdikleri 47.000 metrekarelik bir üretim inovasyon merkezi kuracak. Burada FoF 1.0 ve önceki rekor sahibi 3D yazıcı birlikte bulunacak. Merkezin amacı sürdürülebilir üretim uygulamaları oluşturmak olacak. Bu merkezde aynı zamanda daha büyük yazıcılar da geliştirilecek.

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