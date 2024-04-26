Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    80 saatte bir ev yapan dünyanın en büyük 3D yazıcısı

    Dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) tanıtıldı. Bu devasa 3D yazıcı ile küçük bir evi inşa etmek dört günden daha az veya sadece 80 saat sürüyor.
    80 saatte bir ev yapan dünyanın en büyük 3D yazıcısı Tam Boyutta Gör
    Maine Üniversitesi, 3D yazıcılar alanında kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce geliştirilen dünyanın en büyük polimer 3D yazıcısı Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) tanıtıldı. Üniversite, 2019 yılında ise geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış 600 metrekarelik bir ev inşa eden ilk 3D yazıcıyı piyasaya sürmüştü. Önceki modelden 4 kat daha büyük olan FoF 1.0 ise oldukça hızlı bir şekilde bir evi inşa edebiliyor.

    Ev yapımı radikal ölçüde hızlanabilir

    Maine tarafından geliştirilen FoF 1.0 için şimdiden çeşitli kullanım alanları gündemde bulunuyor. Bunlardan ilki elbette ki inşaat sektörü. Aktarılanlara göre Maine kentinin 2030’a kadar 80.000 konuta ihtiyacı bulunuyor, bu konutların çoğu da düşük gelirli bölgeler için düşünülüyor. MaineHousing Geliştirme Direktörü Mark Wiesendanger, bu 3D yazıcı ile maliyetleri çok daha düşürebileceklerini ifade ediyor. Zira yazıcı, büyük oranda geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanıyor.

    FoF 1.0 ile tek katlı bir evi 80 saatte basabilmek veya daha doğrusu inşa edebilmek mümkün. Örneğin tek katlı bir bungalovun inşası birkaç ay veya en iyi senaryoda birkaç hafta sürebilirken bu yazıcı projeyi dört günden daha kısa bir sürede tamamlayabiliyor. FoF 1.0’e talip olanlar arasında ABD Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı da bulunuyor. FoF 1.0, saate yaklaşık 225 kg malzeme kullanarak 30 metre uzunluğunda, 9.75 metre genişliğinde ve 5.5 metre yüksekliğinde nesneler basabiliyor.

    80 saatte bir ev yapan dünyanın en büyük 3D yazıcısı Tam Boyutta Gör
    FoF 1.0’in uygulama alanları açıkçası endüstriden savunma sanayisine kadar uzanıyor. Bunun altındaki neden ise 3D yazıcının farklı baskı teknikleri arasında dinamik olarak geçiş yapabilmesi. Yazıcı, büyük ölçekli eklemeli üretim, eksiltmeli üretim, CTL (continuous tap layup) ve robotik kol işlemleri gibi işlevsel geçişler yapabiliyor. Bu da onu köprü inşaatından tutun da denizaltılarda ve inşaat sektöründe elverişli bir cihaz haline getiriyor. Bu yeteneğini göz önüne alarak Senatör Susan Collins’in yazıcıyı "ulusal güvenliğimiz için paha biçilmez" olarak nitelendirdiğini de belirtelim.

    Maine Üniversitesi, yakında Geleceğin Yeşil Mühendislik ve Malzeme Fabrikası (GEM) adını verdikleri 47.000 metrekarelik bir üretim inovasyon merkezi kuracak. Burada FoF 1.0 ve önceki rekor sahibi 3D yazıcı birlikte bulunacak. Merkezin amacı sürdürülebilir üretim uygulamaları oluşturmak olacak. Bu merkezde aynı zamanda daha büyük yazıcılar da geliştirilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sevgilimin başka biriyle konuştuğunu nasıl anlarım koşu performans arttırıcı ilaç parol içtikten sonra alkol alınır mı superonline wifi 6 modem coolant level ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y36
    Vivo Y36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız