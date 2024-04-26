80 saatte bir ev yapan dünyanın en büyük 3D yazıcısı

Ev yapımı radikal ölçüde hızlanabilir
Maine tarafından geliştirilen FoF 1.0 için şimdiden çeşitli kullanım alanları gündemde bulunuyor. Bunlardan ilki elbette ki inşaat sektörü. Aktarılanlara göre Maine kentinin 2030’a kadar 80.000 konuta ihtiyacı bulunuyor, bu konutların çoğu da düşük gelirli bölgeler için düşünülüyor. MaineHousing Geliştirme Direktörü Mark Wiesendanger, bu 3D yazıcı ile maliyetleri çok daha düşürebileceklerini ifade ediyor. Zira yazıcı, büyük oranda geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanıyor.
FoF 1.0 ile tek katlı bir evi 80 saatte basabilmek veya daha doğrusu inşa edebilmek mümkün. Örneğin tek katlı bir bungalovun inşası birkaç ay veya en iyi senaryoda birkaç hafta sürebilirken bu yazıcı projeyi dört günden daha kısa bir sürede tamamlayabiliyor. FoF 1.0’e talip olanlar arasında ABD Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı da bulunuyor. FoF 1.0, saate yaklaşık 225 kg malzeme kullanarak 30 metre uzunluğunda, 9.75 metre genişliğinde ve 5.5 metre yüksekliğinde nesneler basabiliyor.
Maine Üniversitesi, yakında Geleceğin Yeşil Mühendislik ve Malzeme Fabrikası (GEM) adını verdikleri 47.000 metrekarelik bir üretim inovasyon merkezi kuracak. Burada FoF 1.0 ve önceki rekor sahibi 3D yazıcı birlikte bulunacak. Merkezin amacı sürdürülebilir üretim uygulamaları oluşturmak olacak. Bu merkezde aynı zamanda daha büyük yazıcılar da geliştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.