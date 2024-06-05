Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez 3D metal baskı yapıldı

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) halihazırda plastik tabanlı 3D yazıcılar bir süredir zaten kullanılıyor. Öte yandan istasyonda şimdiye kadar metal tabanlı 3D yazıcılar kullanılmamıştı. Zira bunun için metalin sıvılaştırılması gerekiyor. Bu da yeterli ısıyı üretecek güçlü lazerler gerektiriyor. Ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ISS’teki bu eksikliği bir süre önce giderdi ve istasyonda ilk kez 3D metal baskı gerçekleştirdi.

ISS’te ilk 3D metal baskı

Metal 3D yazıcı bu yıl 30 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Cygnus NG-20 göreviyle ISS'ye gönderilmişti. Aşırı ısı veya dumanların dışarı çıkmasını önleyen tamamen kapalı bir kutu içinde tutulan yazıcının ağrılığı ise yaklaşık 180 kilogram. Yazıcı ocak ayında gönderilmiş olsa da ilk baskı 30 Mayıs tarihinde alındı ve baskıda sıvılaştırılmış paslanmaz çelikten S şeklinde küçük bir eğri oluşturuldu.

Tam Boyutta Gör 3D yazıcı elbette sadece ESA bünyesinde geliştirilmedi. Projede Airbus Defence and Space SAS’ın büyük bir payı bulunuyor. Bununla birlikte baskı işlemleri istasyondaki astronotlar tarafından değil, yer ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Airbus ekibinden Sébastien Girault, ilk denemede elde edilen kalitenin oldukça iyi olduğu söyledi. Yazıcının toplamda dört şekil oluşturması planlanıyor, bunlar sonrasında analiz için Dünya’ya gönderilecek.

Tam Boyutta Gör Yapılacak analizlerde uzun süreli mikro yerçekiminin metalik malzemelerin basımı üzerinde bir etkisi olup olmadığına bakılacak. ISS’te bir metal 3D yazıcının olması ise oldukça önemli. Astronotlar ihtiyaç duyulan bazı parçaları plastik tabanlı 3D yazıcılar ile yıllardır üretebiliyorlar. Şimdi ise yakın gelecekte metal parçaları da üretebilecekler. Bu da ISS’e yapılan kargo görevlerinde tasarruf sağlayacak.

Yazıcının boyutlarının 80 x 70 x 40 cm olduğu ve 9 x 5 cm ebatlarında parçalar üretebildiği belirtiliyor. Bir parçayı yazdırmak için gereken süre ise yaklaşık 40 saat. Uzayda yapısal parçaların basılması, insanoğlunun Ay'da sürdürülebilir bir varlık kurması için ihtiyaç duyacağı teknolojilerin hazırlanmasında kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu başarıya sadece ISS odaklı bakmamak gerekiyor.

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez 3D metal baskı yapıldı