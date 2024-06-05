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    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez 3D metal baskı yapıldı

    Avrupa Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez 3D metal baskı gerçekleştirdi. Metal baskı ile uzayda yeniden kullanılabilir parçaların üretimi için önemli bir gelişme.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) halihazırda plastik tabanlı 3D yazıcılar bir süredir zaten kullanılıyor. Öte yandan istasyonda şimdiye kadar metal tabanlı 3D yazıcılar kullanılmamıştı. Zira bunun için metalin sıvılaştırılması gerekiyor. Bu da yeterli ısıyı üretecek güçlü lazerler gerektiriyor. Ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ISS’teki bu eksikliği bir süre önce giderdi ve istasyonda ilk kez 3D metal baskı gerçekleştirdi.

    ISS’te ilk 3D metal baskı

    Metal 3D yazıcı bu yıl 30 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Cygnus NG-20 göreviyle ISS'ye gönderilmişti. Aşırı ısı veya dumanların dışarı çıkmasını önleyen tamamen kapalı bir kutu içinde tutulan yazıcının ağrılığı ise yaklaşık 180 kilogram. Yazıcı ocak ayında gönderilmiş olsa da ilk baskı 30 Mayıs tarihinde alındı ve baskıda sıvılaştırılmış paslanmaz çelikten S şeklinde küçük bir eğri oluşturuldu.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez 3D metal baskı yapıldı Tam Boyutta Gör
    3D yazıcı elbette sadece ESA bünyesinde geliştirilmedi. Projede Airbus Defence and Space SAS’ın büyük bir payı bulunuyor. Bununla birlikte baskı işlemleri istasyondaki astronotlar tarafından değil, yer ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Airbus ekibinden Sébastien Girault, ilk denemede elde edilen kalitenin oldukça iyi olduğu söyledi. Yazıcının toplamda dört şekil oluşturması planlanıyor, bunlar sonrasında analiz için Dünya’ya gönderilecek.
    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez 3D metal baskı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Yapılacak analizlerde uzun süreli mikro yerçekiminin metalik malzemelerin basımı üzerinde bir etkisi olup olmadığına bakılacak. ISS’te bir metal 3D yazıcının olması ise oldukça önemli. Astronotlar ihtiyaç duyulan bazı parçaları plastik tabanlı 3D yazıcılar ile yıllardır üretebiliyorlar. Şimdi ise yakın gelecekte metal parçaları da üretebilecekler. Bu da ISS’e yapılan kargo görevlerinde tasarruf sağlayacak.

    Yazıcının boyutlarının 80 x 70 x 40 cm olduğu ve 9 x 5 cm ebatlarında parçalar üretebildiği belirtiliyor. Bir parçayı yazdırmak için gereken süre ise yaklaşık 40 saat. Uzayda yapısal parçaların basılması, insanoğlunun Ay'da sürdürülebilir bir varlık kurması için ihtiyaç duyacağı teknolojilerin hazırlanmasında kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu başarıya sadece ISS odaklı bakmamak gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız size hiçbir şey öğretememişim demektir porçöz ile radyatör temizliği büyük iskender yunan mı epixx 100 mg/ kullanıcı yorumları bu dosyayı açmaya yetkiniz yok

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