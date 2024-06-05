Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez 3D metal baskı yapıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) halihazırda plastik tabanlı 3D yazıcılar bir süredir zaten kullanılıyor. Öte yandan istasyonda şimdiye kadar metal tabanlı 3D yazıcılar kullanılmamıştı. Zira bunun için metalin sıvılaştırılması gerekiyor. Bu da yeterli ısıyı üretecek güçlü lazerler gerektiriyor. Ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ISS’teki bu eksikliği bir süre önce giderdi ve istasyonda ilk kez 3D metal baskı gerçekleştirdi.
ISS’te ilk 3D metal baskı
Metal 3D yazıcı bu yıl 30 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Cygnus NG-20 göreviyle ISS'ye gönderilmişti. Aşırı ısı veya dumanların dışarı çıkmasını önleyen tamamen kapalı bir kutu içinde tutulan yazıcının ağrılığı ise yaklaşık 180 kilogram. Yazıcı ocak ayında gönderilmiş olsa da ilk baskı 30 Mayıs tarihinde alındı ve baskıda sıvılaştırılmış paslanmaz çelikten S şeklinde küçük bir eğri oluşturuldu.
Yazıcının boyutlarının 80 x 70 x 40 cm olduğu ve 9 x 5 cm ebatlarında parçalar üretebildiği belirtiliyor. Bir parçayı yazdırmak için gereken süre ise yaklaşık 40 saat. Uzayda yapısal parçaların basılması, insanoğlunun Ay'da sürdürülebilir bir varlık kurması için ihtiyaç duyacağı teknolojilerin hazırlanmasında kritik öneme sahip. Dolayısıyla bu başarıya sadece ISS odaklı bakmamak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.