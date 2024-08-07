Huawei, minimalist tasarımlı yazıcısıyla tüm ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor

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Huawei, ev ve küçük ofis kullanıcılarını hedefleyen Bisheng Laser Printer X1 serisini piyasaya sürdü. Şirketin yeni çok işlevli yazıcı serisi, minimalist tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay ağ bağlantısı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bisheng X1 serisi, yüzer tarayıcı tablası ve gizli kapasitif dokunmatik düğmelerle donatılmış bir kontrol paneline sahip. Bu tasarım, kullanıcıların yazıcıyı daha sade ve düzenli bir şekilde kullanmalarına imkan tanıyor. Huawei, bu serinin kurulum sürecinin son derece basit olduğunu belirtiyor. Yazıcı, yakın çevresindeki cihazları otomatik olarak keşfedip ağa bağlanabiliyor. Tek nokta ağ kurulumu sayesinde, aile üyelerinin yazıcıyı paylaşması mümkün hale geliyor. Bu süreç, kullanıcıların akıllı telefonlarından baskı komutlarını göndermesine olanak tanıyan Smart Life uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Huawei Bisheng X1 serisi özellikleriyle dikkat çekiyor

Mobil çalışma akışına da uyum sağlayan X1 serisi, Huawei Share özelliği sayesinde tek dokunuşla baskı imkanı sunuyor. Ayrıca, uzaktan baskı yapabilme özelliği, HarmonyOS cihazlarında Huawei baskı özelliği, WeChat mini-program baskısı, Smart Life uygulaması üzerinden baskı ve evrensel baskı portalı gibi çeşitli yöntemlerle destekleniyor.

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Huawei, X1 serisinin bağlantı kararlılığına da büyük önem veriyor. Dağıtılmış radyo frekansı çözümü ve üç katmanlı parazit koruma ağı ile birlikte kullanılan düşük güçlü Wi-Fi teknolojisi, sürekli ve güvenilir bir çevrimiçi bağlantı vaat ediyor. Kağıt besleme mekanizması olarak kullanılan S şekilli yapı, kağıt sıkışması olasılığını azaltıyor. Huawei, yazıcının 20.000 sayfaya kadar sıkışma yaşamadan baskı yapabileceğini iddia ediyor.

Seri, farklı toner kapasiteleriyle üç varyant sunuyor: X1, X1 Pro ve X1 Max. X1 Max modeli 2.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyorken, X1 Pro modeli 1.500 sayfa, temel X1 modeli ise 1.000 sayfaya kadar baskı kapasitesine sahip.

Huawei Bisheng Laser Printer X1 serisinin başlangıç fiyatı 179 dolar olarak belirlenmiş durumda. Pro model 219 dolardan, X1 Max modeli ise 259 dolardan satışa sunuluyor. Yazıcılar, 13 Ağustos'tan itibaren Huawei'nin resmi satış kanallarında ön siparişe açılacak ve satışa sunulacak.

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Huawei Bisheng X1 serisi yazıcıyı satışa sundu