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    Huawei, minimalist tasarımlı yazıcısıyla tüm ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor

    Akıllı telefondan akıllı saate pek çok alanda güçlü bir isim haline gelen Huawei, şimdilerde yazıcı sektöründe de pazar payını geliştirmek istiyor. İşte karşınızda Huawei Bisheng X1 serisi.

    Huawei Bisheng X1 serisi yazıcıyı satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Huawei, ev ve küçük ofis kullanıcılarını hedefleyen Bisheng Laser Printer X1 serisini piyasaya sürdü. Şirketin yeni çok işlevli yazıcı serisi, minimalist tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay ağ bağlantısı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Bisheng X1 serisi, yüzer tarayıcı tablası ve gizli kapasitif dokunmatik düğmelerle donatılmış bir kontrol paneline sahip. Bu tasarım, kullanıcıların yazıcıyı daha sade ve düzenli bir şekilde kullanmalarına imkan tanıyor. Huawei, bu serinin kurulum sürecinin son derece basit olduğunu belirtiyor. Yazıcı, yakın çevresindeki cihazları otomatik olarak keşfedip ağa bağlanabiliyor. Tek nokta ağ kurulumu sayesinde, aile üyelerinin yazıcıyı paylaşması mümkün hale geliyor. Bu süreç, kullanıcıların akıllı telefonlarından baskı komutlarını göndermesine olanak tanıyan Smart Life uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

    Huawei Bisheng X1 serisi özellikleriyle dikkat çekiyor

    Mobil çalışma akışına da uyum sağlayan X1 serisi, Huawei Share özelliği sayesinde tek dokunuşla baskı imkanı sunuyor. Ayrıca, uzaktan baskı yapabilme özelliği, HarmonyOS cihazlarında Huawei baskı özelliği, WeChat mini-program baskısı, Smart Life uygulaması üzerinden baskı ve evrensel baskı portalı gibi çeşitli yöntemlerle destekleniyor.

    Huawei, X1 serisinin bağlantı kararlılığına da büyük önem veriyor. Dağıtılmış radyo frekansı çözümü ve üç katmanlı parazit koruma ağı ile birlikte kullanılan düşük güçlü Wi-Fi teknolojisi, sürekli ve güvenilir bir çevrimiçi bağlantı vaat ediyor. Kağıt besleme mekanizması olarak kullanılan S şekilli yapı, kağıt sıkışması olasılığını azaltıyor. Huawei, yazıcının 20.000 sayfaya kadar sıkışma yaşamadan baskı yapabileceğini iddia ediyor.

    Seri, farklı toner kapasiteleriyle üç varyant sunuyor: X1, X1 Pro ve X1 Max. X1 Max modeli 2.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyorken, X1 Pro modeli 1.500 sayfa, temel X1 modeli ise 1.000 sayfaya kadar baskı kapasitesine sahip.

    Huawei Bisheng Laser Printer X1 serisinin başlangıç fiyatı 179 dolar olarak belirlenmiş durumda. Pro model 219 dolardan, X1 Max modeli ise 259 dolardan satışa sunuluyor. Yazıcılar, 13 Ağustos'tan itibaren Huawei'nin resmi satış kanallarında ön siparişe açılacak ve satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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