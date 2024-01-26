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    MIT, sıvı metal kullanan çok hızlı 3D baskı tekniği geliştirdi

    MIT araştırmacıları sıvı metal baskı (LMP) adı verilen teknik ile çok hızlı 3D baskılar alabiliyor. Yeni teknik sayesinde büyük alüminyum parçaları saatler değil dakikalar içinde oluşturabilir.
    MIT, sıvı metal kullanan çok hızlı 3D baskı tekniği geliştirdi Tam Boyutta Gör
    MIT'deki (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacılar, son derece hızlı baskılara olanak sağlamak için sıvı metal kullanan hızlı bir 3D baskı tekniği geliştirdi. Yeni teknik sayesinde büyük alüminyum bileşenleri dakikalar içinde üretebiliyor. Öte yandan önceden var olan birçok teknik ile aynı işlemi yapmak saatler alıyordu. Bu teknoloji halihazırda masa ayakları, sandalye çerçeveleri ve ilgili mobilya parçalarını oluşturmak için kullanılıyor. Ancak hayal edilebildiği gibi kullanım alanları son derece çeşitli olabilir.

    MIT buna sıvı metal baskı (LMP) diyor ve erimiş alüminyumun önceden tanımlanmış bir yol boyunca küçük cam boncuklardan oluşan bir yatağa yönlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu boncuklar hızla sertleşerek 3 boyutlu bir yapıya dönüşüyor. Araştırmacılar yeni sürecin benzer metal üretim tekniklerinden en az 10 kat daha hızlı olduğunu söylüyor.

    Doku kalitesi düşük ancak süreç çok hızlı

    Bununla birlikte yeni teknik mükemmel değil. Bu süreç hız ve ölçek uğruna doku kalitesini feda ediyor. Bu nedenle araştırmacılar bu yöntemi karmaşık geometrilere sahip karmaşık parçalar yerine sandalye ayakları gibi düşük çözünürlüklü parçalar üretmek için kullandılar. MIT araştırmacıları, bu olumsuzluğa rağmen LMP tekniğinin ince ayrıntılar gerektirmeyen daha büyük yapıların bileşenlerini oluşturmak için kullanılabileceğini söylüyor.

    MIT, sıvı metal kullanan çok hızlı 3D baskı tekniği geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Çözünürlükteki düşüşe rağmen, LMP kullanılarak yapılan parçalar hala oldukça dayanıklı. MIT’ye göre delme veya benzeri işlemlere dayanabiliyor. Hatta araştırmacılar, yapıların önceden var olan bir metal baskı yöntemi olan tel ark katkılı üretim ile üretilenlerden çok daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, LMP'nin malzemeyi tüm süreç boyunca erimiş halde tutarak çatlama ve eğrilme olasılığını azaltıyor olması.

    Araştırmacılar hem hız hem de yüksek çözünürlük gerektiren işler için LMP'nin diğer tekniklerle birleştirilmesini öneriyor. Bu baskı yönteminin alüminyum gerektirmediğini de belirtmek gerekiyor. Diğer metallerle de çalışabilir. Araştırmacılar, inşaat sektöründeki popülerliği ve kolayca geri dönüştürülebilmesi nedeniyle alüminyumu seçtiklerini söylüyorlar.

    Araştırmacılar ısıtma tutarlılığını iyileştirmek, yapışmayı önlemek ve erimiş metal üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için konsept üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ekip büyük nozul çaplarıyla da sorunlar yaşıyor. Ancak en nihayetinde LMP'nin metal üretiminde oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olacağına inanıyorlar. Araştırmacılar buna değinmese de LMP, Ay ve derin uzay görevlerinde yapılar inşa etmek için de kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mit-researchers-have-developed-a-rapid-3d-printing-technique-that-uses-liquid-metal-194113455.html https://news.mit.edu/2024/researchers-demonstrate-rapid-3d-printing-liquid-metal-0125
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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