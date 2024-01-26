MIT, sıvı metal kullanan çok hızlı 3D baskı tekniği geliştirdi

MIT buna sıvı metal baskı (LMP) diyor ve erimiş alüminyumun önceden tanımlanmış bir yol boyunca küçük cam boncuklardan oluşan bir yatağa yönlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu boncuklar hızla sertleşerek 3 boyutlu bir yapıya dönüşüyor. Araştırmacılar yeni sürecin benzer metal üretim tekniklerinden en az 10 kat daha hızlı olduğunu söylüyor.
Doku kalitesi düşük ancak süreç çok hızlı
Bununla birlikte yeni teknik mükemmel değil. Bu süreç hız ve ölçek uğruna doku kalitesini feda ediyor. Bu nedenle araştırmacılar bu yöntemi karmaşık geometrilere sahip karmaşık parçalar yerine sandalye ayakları gibi düşük çözünürlüklü parçalar üretmek için kullandılar. MIT araştırmacıları, bu olumsuzluğa rağmen LMP tekniğinin ince ayrıntılar gerektirmeyen daha büyük yapıların bileşenlerini oluşturmak için kullanılabileceğini söylüyor.
Araştırmacılar hem hız hem de yüksek çözünürlük gerektiren işler için LMP'nin diğer tekniklerle birleştirilmesini öneriyor. Bu baskı yönteminin alüminyum gerektirmediğini de belirtmek gerekiyor. Diğer metallerle de çalışabilir. Araştırmacılar, inşaat sektöründeki popülerliği ve kolayca geri dönüştürülebilmesi nedeniyle alüminyumu seçtiklerini söylüyorlar.
Araştırmacılar ısıtma tutarlılığını iyileştirmek, yapışmayı önlemek ve erimiş metal üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için konsept üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ekip büyük nozul çaplarıyla da sorunlar yaşıyor. Ancak en nihayetinde LMP'nin metal üretiminde oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olacağına inanıyorlar. Araştırmacılar buna değinmese de LMP, Ay ve derin uzay görevlerinde yapılar inşa etmek için de kullanılabilir.Kaynakça https://www.engadget.com/mit-researchers-have-developed-a-rapid-3d-printing-technique-that-uses-liquid-metal-194113455.html https://news.mit.edu/2024/researchers-demonstrate-rapid-3d-printing-liquid-metal-0125 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.