BİM marketler uygun fiyata 3D yazıcı satıyor

Tam Boyutta Gör Bu sıralarda piyasaya göre uygun fiyatlı ve performans odaklı bir 3D yazıcı arayanlar varsa BİM marketlerin aktüel ürün kataloğunda yer alan Creality markasına ait K1 3D yazıcı modeline bir göz atabilirler.

BİM marketlerde 3D yazıcı

13-19 Mart arasında satışta olacak Creality markasına ait K1 3D yazıcı modeli oldukça uygun bir fiyata sahip. Karşılaştırma sitelerinde 20999TL ile en ucuz fiyata sahip. Ne var ki Kasım 2023 tarihindeki satış broşürüne göre 3000TL zamlanmış.

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300 dereceye kadar çıkabilen yazıcı 600mm/sn hız ile standart FDM 3D yazıcılara göre 12 kat daha hızlı baskı alabiliyor. ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA gibi pek filamente destek sunan yazıcı kurulum da gerektirmiyor.

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