Samsung'un Active Wash çamaşır makinesini denedik

Samsung'un Ortadoğu ve Afrika bölgesini kapsayan MENA Forum etkinliği bir kez daha ülkemizde düzenlend. Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin yeni nesil Dual Active Wash çamaşır makinesini de denedik.

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