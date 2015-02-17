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Samsung'un Active Wash çamaşır makinesini denedik
4 yıl
82,9b
1
Diğer Ev Elektroniği
47
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Ortadoğu ve Afrika bölgesini kapsayan MENA Forum etkinliği bir kez daha ülkemizde düzenlend. Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin yeni nesil Dual Active Wash çamaşır makinesini de denedik.
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doctor_bey
4 yıl
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Bir tek ben beğendim galiba bunu
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Devian
4 yıl
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bilgisayar gibi makina yapmış adamlar.İlgi çekici ki dh tanıtımını yapmış.
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bali
4 yıl
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Annem küçükken beni bile leğende yıkıyordu. Allahtan ozaman icad etmemiş bunu samsung.
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hunt_etehen
4 yıl
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ahahaha saksuk telefondaki leqen teknolojisini beyaz eşya kısmına taşımış :D
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frostburn
4 yıl
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Eşim beğenmedi gereksiz buldu. .
ayrıca elde yıkama deterjanı makineye zarar vermez mi ? Leğen kısmı şu dolu iken kaldırmak da problemli olabilir..
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mrsengul
4 yıl
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bu mqkine degil legen tanitimi olmus igrenc bir video olmus. insan bi calisma mantigini soyler. neymis innovasyonmus. innovation of legen
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ViRüS84
4 yıl
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elde çamaşır yıkamak için makine mi alcaz yani ?
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bestofMd
4 yıl
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ahmtıl
4 yıl
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dünyada leğen kullanımı bakımında 1 hindistan 2.afrika 3.türkiyedir..amerika avrupa leğenden ne anlarr..tam türkiye göre makine.
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EDYGL
4 yıl
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galaxylerdeki plastiği çamaşır makinasına uygulamak, bir ilki daha gerçekleştiren samsunga teşekkür ederiz.
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aserkut
4 yıl
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şimdi bunu ortalama 4000 tl civarında satarlar o parayı verdikten sonrada miele alınır hiç uğraşmaya gerek yok bunların hepsi satış adetlerini artırmak için yapılan işler dikkat çekeceklerya ilk önce petek dokulu kazanın üzerine çıkacak bir kazan sistemi bulsunlar birde tamburlarını plastik yerine çelik yapsınlar eyvallah derim.Çamaşırda miele ve diğerleri şu anda.
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Mesudum
4 yıl
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Tanıtıma bakarsak,
Leğene çamaşır makinası takılmış gibi duruyor.
:)
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ayrıca elde yıkama deterjanı makineye zarar vermez mi ? Leğen kısmı şu dolu iken kaldırmak da problemli olabilir..
Leğene çamaşır makinası takılmış gibi duruyor.
:)