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    Elektrikli otobüs Kaanz ALTR12, Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor

    Türkiye’de toplu taşımanın elektriklenmesi için çalışmalar ve girişimler devam ediyor. Kaanz Emobilite Otomotiv ve Alaeddin Elektrik işbirliğiyle ortaya çıkan Kaanz ALTR12 bu girişimlerden biri.

    Elektrikli otobüs Kaanz ALTR12 yollara çıkmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Toplu taşıma sektöründe sürdürülebilirlik ve verimlilik arayışı devam ederken, Kaanz Emobilite ve Alaeddin Elektrik iş birliği ile Türkiye’de bir araya getirilen Kaanz ALTR12 elektrikli otobüs, kentsel ve şehirlerarası taşımacılıkta önemli bir potansiyel taşıyor. Son teknolojiyle donatılan bu araç, hem güçlü bir performans sunuyor hem de konfor ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

    500 km menzil sunuyor

    Adından da anlaşılacağı üzere 12 metre uzunluğa sahip olan ALTR12’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, uçaklarda kullanılan uluslararası ileri teknoloji perçinli iskelet ve HUCK patentli bağlantı sistemi ile üretilen yüksek mukavemetli, hafif alüminyum şasiye sahip olması. Bu şasi, azaltılmış ağırlık sayesinde enerji verimliliğini artırırken, dayanıklılığı, korozyon direncini ve yapısal güvenliği de yükseltiyor.

    Elektrikli otobüs Kaanz ALTR12 yollara çıkmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ALTR12, gücünü 370 kW (503 HP) gücünde elektrik motorundan alan araç, 384 kWh kapasiteli bir batarya ile 500 kilometreye varan etkileyici bir menzile ulaşabiliyor. Ek olarak aracın gelişmiş bir batarya yönetim sistemine sahip olduğunu, bu sayede batarya sağlığı, aşırı ısınma ve elektriksel tehlikeler gibi riskleri minimal seviyeye çektiğini belirtelim. Çift soketten hızlı şarj yeteneği sayesinde bataryasını yüzde 80 doluluğa 45 dakikada ulaştıran aracın maksimum hızı ise 80 km/s. 2 kapılı versiyonda maksimum 78, 3 kapılı versiyonda ise maksimum 97 yolcu kapasitesi yer alıyor.

    İç mekan tasarımında konfor ve genişlik ön planda tutulurken orta kapıda tekerlekli sandalye erişimi, elektrikli geri çekilebilir basamak ve otomatik eğilme sistemi (kneeling system) bulunmakta. Sürücü kokpitinde ise tam LCD gösterge paneli, gerçek zamanlı sürüş verileri, kalan menzil, güç tüketimi ve sistem uyarıları hakkında kapsamlı bilgi sunuyor.

    Aktarılanlara göre Bursa ve Antalya’da Kaanz otobüslerin testleri gerçekleştiriliyor. Kaanz ALTR12, Skywell'den lisanslanarak Bursa’da Alaeddin Elektrik tarafından bir araya getiriliyor. İlerleyen dönemde üretimde yerlilik oranının yükseltilmesi hedeflenirken 8,5 ve 6,5 metrelik daha küçük versiyonların da hizmete alınması planlanıyor.

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