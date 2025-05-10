Elektrikli otobüs Kaanz ALTR12, Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor

500 km menzil sunuyor
Adından da anlaşılacağı üzere 12 metre uzunluğa sahip olan ALTR12’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, uçaklarda kullanılan uluslararası ileri teknoloji perçinli iskelet ve HUCK patentli bağlantı sistemi ile üretilen yüksek mukavemetli, hafif alüminyum şasiye sahip olması. Bu şasi, azaltılmış ağırlık sayesinde enerji verimliliğini artırırken, dayanıklılığı, korozyon direncini ve yapısal güvenliği de yükseltiyor.
İç mekan tasarımında konfor ve genişlik ön planda tutulurken orta kapıda tekerlekli sandalye erişimi, elektrikli geri çekilebilir basamak ve otomatik eğilme sistemi (kneeling system) bulunmakta. Sürücü kokpitinde ise tam LCD gösterge paneli, gerçek zamanlı sürüş verileri, kalan menzil, güç tüketimi ve sistem uyarıları hakkında kapsamlı bilgi sunuyor.
Aktarılanlara göre Bursa ve Antalya’da Kaanz otobüslerin testleri gerçekleştiriliyor. Kaanz ALTR12, Skywell'den lisanslanarak Bursa’da Alaeddin Elektrik tarafından bir araya getiriliyor. İlerleyen dönemde üretimde yerlilik oranının yükseltilmesi hedeflenirken 8,5 ve 6,5 metrelik daha küçük versiyonların da hizmete alınması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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