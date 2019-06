Samsung’un Benzersiz Tasarımı, Yenilikçi 3D ve Smart TV Teknolojisiyle Birleşiyor

Yeni LED ve Plazma TV’ler, Zengin ve Üç Boyutlu Eğlence, Daha Geniş Ekran Boyutu için Ultra İnce Çerçeve ve Çok Daha Kapsamlı 3D ve SmartTV Özellikleri Sunuyor

Samsung Electronics, 2D, 3D ve HD görüntü kalitesi ve akıcı içeriğin yanısıra, pazardaki en kapsamlı uygulama mağazalarından biri olan Samsung Apps ve internet bağlantılı cihazlar aracılığıyla da daha zengin internet bağlantılı eğlence deneyimi sunuyor.

Samsung’un 2011 ürün serileri, zarif stil unsurlarını bir dizi son teknolojik özellikle bir araya getiriyor. Daha önce yalnızca üst sınıf kategorisine giren ürünlerde yer alan bu özellikler arasında 3D özelliklerinin yanısıra, gelişmiş ve ileri seviyede smart TV özellikleri de yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların eğlence deneyimlerini mümkün olduğunca zenginleştirmelerine olanak sağlıyor. Samsung’un yeni Smart TV’ler serisinde yer alan seçkin modellerin sunacağı bazı özellikler arasında Search All, Your Video, Internet Tarayıcısı ve Samsung Apps bulunuyor. Search All özelliği, kullanıcının TV’sinde diğer DLNA-sertifikalı, internet bağlantılı medya depolama cihazlarında, ağ bağlantılı PC’lerinde ve mobil cihazlarında, Internet üzerinde ve abone oldukları sinema kanallarında içerikler arasında dilediği gibi arama yapmasını kolaylaştırıyor. Your Video özelliği kullanıcının izlediği film/program/dizi vb gibi içerikleri izleme geçmişinden takip ediyor ve bu bilgilere dayanarak tavsiyelerde bulunuyor. Samsung Apps dünyanın ilk ve en büyük uygulama mağazası olarak insanların spor, eğlence, haber, bilgi, oyun siteleri ve sosyal paylaşım ağlarına bağlanmalarına olanak sağlayan ücretli ve ücretsiz bir dizi uygulama sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici elektroniği Direktörü Lemi Paksoy, “İzleyiciyi içine alan ve sarmalayan üç boyutlu eğlence çağına girdiğimiz bu günlerde, Samsung olarak TV’lerimizi her odanın en önemli parçası yapacak görsel unsurları yeniden tanımladık. İnsanlar, aileleri ve arkadaşları ile sürekli bağlantı halinde olmak istiyor ve onlar için bilgi çok önemli. Yeni akıllı teknolojideki ürünlerimizin; kullanıcıları, hem sanal hem de fiziksel bağlamda evlerinin rahatlığında birbirlerine bağlayabilmesibu konudaki vizyonumuzu yanısıtıyor” dedi.

3 Boyutlu ve Akıllı Eğlence, Mükemmel Mühendislik ve Tasarımla Destekleniyor

Dünyada bir numaralı TV markası olarak Samsung, 2010 senesinde dünyanın ilk 3D (3 Boyutlu) TV’si ile veTürkiye’de yüzde 79 pazar payına sahip oldu ve pazarı yönlendirdi Samsung, 3D içerikler yaygınlaştıkça daha çok tüketicinin TV’lerinde 3D özelliği isteyeceklerini ve alım kararlarında bu özelliğin rol oynayacağını öngörüyor. Bu amaçla, bu sene 3D eğlence sistemini oluşturan 3D TV, Blu-Ray Oynatıcı, 3D gözlük ve 3D içeriğin satın alma maliyetini üçte iki düzeyinde düşürmeyi ve daha çok modelde 3D özelliklerini sunabilmeyi hedefliyor.

Samsung ayrıca, bir mühendislik ürünü olan TV çerçevelerini yüzde 80 oranında incelterek, çerçevelerin TV’lerin bulunduğu ortamla daha kolay uyuşmasını, izleyici için neredeyse görünmez olmasını ve 3D içerikler seyredilirken çok daha az dikkat çekmesini sağladı.

Çerçeve boyutunun incelmesi, tüketicilerin, TV’lerin fiziksel bağlamda daha fazla büyük olmasına gerek duyulmadan, daha geniş izleme açısına sahip olması anlamına geliyor. Ayrıca, daha ince çerçeve sayesinde, Skype, YouTube gibi sosyal uygulamalar, internette gezme, içerik paylaşımı ve oyunlar da çok daha sarmal özelliğe sahip oluyor ve izleyiciye gerçek 3 boyut deneyimini yaşatıyor.

Samsung, 2011 senesinin Smart TV’ler için doruk noktası olacağını öngörüyor. Samsung’un 2011 senesinde satışa sunacağı hemen hemen tüm 40’’ ve üstü ekran boyutuna sahip TV’leri Smart TV özellikleri içerecek ve izleyicilerin Web üzerindeki ilgilendikleri içeriklere dijital ekranlarından erişmelerine olanak sağlayacak.

