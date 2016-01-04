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Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu

3 yıl
55,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kablosuz şarj özelliği akıllı telefonlarda yaygınlaşması beklenen teknolojiler arasında. Bu videomuzda hızlı şarj yeteneğine de sahip olan Samsung'un PN920 kablosuz şarj istasyonunu inceledik.
Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği kablosuz hızlı şarj adaptörünü inceliyoruz. PN920 kodlu yeni adaptör, Qi kablosuz şarj standardını destekliyor ve 1000mAh düzeyinde çıkış sağlayabiliyor. 117 gram ağırlığında olan aksesuar, üretici firmadan bağımsız olarak Qi destekli telefonları kablosuz olarak şarj edebilirken hızlı şarj özelliği ise sadece Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ modelleri için geçerli.
Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu
 
Tasarım olarak hoş bir görünüm ortaya koyan kablosuz şarj istasyonu, uzaktan bakıldığıda camdan imal edilmiş bir ev aksesuarı izlenimi yaratarak olumlu puan toplamayı başarıyor. Dairesel formda olan istasyonda güç bağalntısı için bir adet microUSB konnektörü bulunuyor. Hızlı şarj özelliği için Samsung'un EP-TA serisi hızlı şarj adaptörüyle kullanılması önerilen istasyon için Samsung, kendi onayladığı 2 amper kapasiteli 5 ve 5.3 volt veya 1.67 amper kapasiteli 9 voltluk adaptörlerin dışındaki seçeneklerin aksesuara zarar verebileceğini söylüyor.
Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu
 

Kablosuz şarj cihazı üzerinde bir adet LED ışık bulunuyor. Bu ışık cihaz olurken mavi, şarj işlemci tamamladığında ise yeşil renkte yanarak kullanıcısına şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Ayrıca yüzeyde kullanılan tutucu plastik, şarj esnasında olası telefon kaymasının önüne geçiyor. Tasarım konusunda altını çizmek istediğim son detay ise aksesuarın alt kısmıyla ilgili. Görüldüğü üzere havalandırma kanallarıyla desteklenen cihazın içinde bir adet ufak fan bulunuyor. Sadece hızlı şarj özelliği aktif edildiğinde devreye giren fan, gürültü yaratıyor ama bu kolay kolay fark edilecek düzeyde değil. Zaten bu özellik sadece note 5 ve S6 Edge plus'da olduğu için diğer cihazların şarj esnasında böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki bu iki cihazın şarjı esnasında ayarlar kısmından aksesurlar bölümüne giderek hızlı şarj özelliği devre dışı da bırakılabilir. 
Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu
 

Gelelim kullanım ve performans değerlerine. Samsung'un PN920 kablosuz şarj istasyonundan en yüksek verimi alabilmek için telefonu düzgün yerleştirmeniz gerekiyor. Aksesuara paralel şekilde düzgünce ortalanmış bir cihaz ideal şarj süresini yakalamakta sorun yaşamayacaktır. Bu arada kimilerinizin aklına kılıf takılmış bir cihazın şarj edilip edilmeyeceği sorusu gelmiş olabilir, hemen cevap vereyim. Eğer çok kalın bir kılıf kullanmıyorsanız sorun yaşamazsınız, zira Qi standadında güç vericisi ve güç alıcısı arasındaki bobin uzaklığı 4 ile 40mm arasında belirlendiğinden kablosuz şarj işlemi gerçekleşir ancak diğer türlü kalın bir kılıf ile verimli şarj sonucuna ulaşamazsınız. Bu arada kablosuz şarj esnasında telefona kendi mikroUSB portu üzerinden adaptör bağlarsanız eğer kablosuz şarj özelliği devre dışı kalır. Performans değerlerine geçmeden önce son olarak bir uyarıdan bulunayım, kablosuz şarj adaptörünü kuracağınız alanın, cihazın havalandırma kanallarını kapatmamaasına dikkat edin zira ısınma bu cihazların ne yazık ki en büyük düşmanı.
Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu
 

Gelelim test sonuçlarıma. Test telefonu olarak Galaxy Note 5'i tercih ederken, hem kablolu hem de  PN920 üzerinden kablosuz şarj esnasında telefonla birlikte gelen EP-TA20EWE kodlu 2 amperlik Samsung uyarlamalı hızlı şarj adaptörünü kullandım. Kablolu şarj esnasında elde ettiğim değer 85 dakika iken kablosuz şarj ise yaklaşık 105 dakika sürdü. Kablolu şarj esnasında en düşük 1120 mah, en yüksek 1160mah akım seviyesini gözlemlerken, PN920 üzerinden kablosuz şarj esnasında ise bu değerleri 640 mAh ve 840 mAh olarak ölçtüm. Samsung'un diğer Qi kablosuz şarj istasyonlarından %40 daha hızlıyız iddiası beni bir beklenti içerisine sokmuştu ancak ortaya çıkan sonuç, şarj süresi ve verimlilik ne yalan söyliyeyim tahminim üzerinde çıktı.
Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu
 

Toparlayacak olursam eğer Samsung'un hızlı şarj özelliğine sahip kablosuz şarj istasyonu PN920 50 dolar civarı bir fiyatlandırması var. Ülkemizde de buna benzer ya da yerine göre belki biraz daha uygun bir fiyat temin edilebilir. Açıkçası tek başıan düşünüldüğünde ucuz bir aksesuar değil ancak Note 5 ve Galaxy S6 Edge plus kullanıcıları için eğer kablosuz şarj özelliği kullanılmak isteniyorsa bence mutlaka sahip olunması gereken bir ürün olmuş. Ben Erdi Özüağ bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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435 1 yıl
EP-PN950 'den ne farkı var bunun?
note 8 hızlı şarj etmez mi?
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DH Misafiri 2 yıl
Peki biz bu urunu en uygun fiyata nerden alabiliriz bi soylermisiniz acillll....
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mcrew 2 yıl
bu kablosuz sarz bence devrim niteliğinde bir icat kim bulmuşsa helal olsun.

bu teknoloji ilerki yıllarda geliştirilip laptoplarda bilgisayarlarda yazıcılarda falan kullanılacak muhtemelen

geçen starbucks da gördüm kablosuz şarz cihazını direk masa içine gömmüşler. Telefonunuzu masanın üstüne koyuyorsunuz ve şarz oluyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


özellikle ofis masaları bu şekilde tasarlanacak ve ofislerde kullanılan tüm elektronik cihazların power kabloları da, lan kabloları gibi tarihe karışacak gibi duruyor.

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DH Misafiri 2 yıl
s6 ve s6 edge için kablosuz hızlı şarj özelliği yok. Sadece kablolu bir şekilde hızlı şarj edebiliyorlar. Ben bu ürünü aldıktan sonra farkettim bunu maalesef.
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DH Misafiri 3 yıl
s6 da da hızlı şarj özelliği var. Bu cihaz s6 yı hızlı şarj ettir mi
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DH Misafiri 3 yıl
Yanlız şöyle bir sorun var ben note 5 kullanicisiyim ne android 5.1.1 de ne de 6.0.1 versiyonunda aksesuar ve hızlı kablosuz şarjı aktif et die birsey yazmiyor bu konuya Acilenn bir aciklik getirirseniz sevinirim bu urunden ben aldim takinca kablosuz sarj yaziyor ve tamamen dolmasi 2.30 saat doyor orjinl adaptörü ile
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iskaos 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yanlız şöyle bir sorun var ben note 5 kullanicisiyim ne android 5.1.1 de ne de 6.0.1 versiyonunda aksesuar ve hızlı kablosuz şarjı aktif et die birsey yazmiyor bu konuya Acilenn bir aciklik getirirseniz sevinirim bu urunden ben aldim takinca kablosuz sarj yaziyor ve tamamen dolmasi 2.30 saat doyor orjinl adaptörü ile

Doğru s7 edge de de hızlı kablosuz ayarı yok aksesuar kısmı yok performans alınmıyor cihazda ne yapmak lazım yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 3 yıl
edge plus kullanıyorum ama aksesuar menüsü yok cihazda ve yavaş şarzoluyor nasıl açacağım hızlı şarjı
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Mesudum 3 yıl
Yahu bir hata tazısı olmayın!

Buraya editör olmuş kişi hayatında defalarca fizik dersi görmüş ve elektrik konularını aşmıştır. Elektrik-Bilgisayar okumasına bile gerek yok, ki sanırım ondan da çok çekmiştir.

Dolayısıyla karşınızdaki editörlere laf çakacağım diye mili ön ekinin değerini bilmiyormuş muamelesi yaparak tadımızı kaçırmayın. Adam "ağzımdan yanlış çıktı, gerçi lafın gelişinden ne demek istediğim anlaşılıyor" demiş.
Ne yapsın?
Sen başka hata arayasın diye koca videoyu yeniden mi çeksin?
O hatalı (sehven yanlış) kısmı tekrar çekip montajla mı uğraşsın?

Yahu bir bitmediniz...!
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C.CEMİL 3 yıl
teknoloji forumunda, yanlış teknolojik bilgiyi düzeltmekte suç olmuş ?
şarj konusu anlatılıyorsa burada geçen amper değerleri çok önemlidir
ben dedim ama anlayın işte demek de tuhaf ,hele ki onu korumaya çalışmak hiç anlaşılır gibi değil ?

sormayacaksak ,sorgulamayacaksak,yanlışı düzeltmeyeceksek o zaman biz gidelim siz devam edin
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ongbey 3 yıl
Benim anlamadığım konu S6 ve S6 Edge modelleri de hızlı şarj özelliğine sahip neden onu da şarj etmiyor? Belki şarj ediyor ama burada söylenmemiş.
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
acaba o kadar çuvalla para kazanan ve bu parayla ne yapacağını sapıtan apple iphone için neden yapmıyor şu cihazdan kazandığı para ile abd ekonomisini ayakta tutuyor ama yenilikleri bi türlü tutmuyor yoksa steve jops ölünce kapitalizim durdumu acaba işi sadece iş içinmi yapmaya başladılar çözemiyorum
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Antares 3 yıl
Artık hızlı bir şekilde tüm cihazlarda bu teknoloji kullanılmalı. En çok bozulan şeylerin başında usb kabloları geliyor. Tak çıkar kıvır bük derken perti çıkıyor.
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Reverans! 3 yıl
Güzelmiş görsel olarakta oldukca barasılı
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