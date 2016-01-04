Samsung'un kablosuz hızlı şarj istasyonu inceleme videosu

Kablosuz şarj özelliği akıllı telefonlarda yaygınlaşması beklenen teknolojiler arasında. Bu videomuzda hızlı şarj yeteneğine de sahip olan Samsung'un PN920 kablosuz şarj istasyonunu inceledik.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği kablosuz hızlı şarj adaptörünü inceliyoruz. PN920 kodlu yeni adaptör, Qi kablosuz şarj standardını destekliyor ve 1000mAh düzeyinde çıkış sağlayabiliyor. 117 gram ağırlığında olan aksesuar, üretici firmadan bağımsız olarak Qi destekli telefonları kablosuz olarak şarj edebilirken hızlı şarj özelliği ise sadece Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ modelleri için geçerli.

Tasarım olarak hoş bir görünüm ortaya koyan kablosuz şarj istasyonu, uzaktan bakıldığıda camdan imal edilmiş bir ev aksesuarı izlenimi yaratarak olumlu puan toplamayı başarıyor. Dairesel formda olan istasyonda güç bağalntısı için bir adet microUSB konnektörü bulunuyor. Hızlı şarj özelliği için Samsung'un EP-TA serisi hızlı şarj adaptörüyle kullanılması önerilen istasyon için Samsung, kendi onayladığı 2 amper kapasiteli 5 ve 5.3 volt veya 1.67 amper kapasiteli 9 voltluk adaptörlerin dışındaki seçeneklerin aksesuara zarar verebileceğini söylüyor.





Kablosuz şarj cihazı üzerinde bir adet LED ışık bulunuyor. Bu ışık cihaz olurken mavi, şarj işlemci tamamladığında ise yeşil renkte yanarak kullanıcısına şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Ayrıca yüzeyde kullanılan tutucu plastik, şarj esnasında olası telefon kaymasının önüne geçiyor. Tasarım konusunda altını çizmek istediğim son detay ise aksesuarın alt kısmıyla ilgili. Görüldüğü üzere havalandırma kanallarıyla desteklenen cihazın içinde bir adet ufak fan bulunuyor. Sadece hızlı şarj özelliği aktif edildiğinde devreye giren fan, gürültü yaratıyor ama bu kolay kolay fark edilecek düzeyde değil. Zaten bu özellik sadece note 5 ve S6 Edge plus'da olduğu için diğer cihazların şarj esnasında böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki bu iki cihazın şarjı esnasında ayarlar kısmından aksesurlar bölümüne giderek hızlı şarj özelliği devre dışı da bırakılabilir.





Gelelim kullanım ve performans değerlerine. Samsung'un PN920 kablosuz şarj istasyonundan en yüksek verimi alabilmek için telefonu düzgün yerleştirmeniz gerekiyor. Aksesuara paralel şekilde düzgünce ortalanmış bir cihaz ideal şarj süresini yakalamakta sorun yaşamayacaktır. Bu arada kimilerinizin aklına kılıf takılmış bir cihazın şarj edilip edilmeyeceği sorusu gelmiş olabilir, hemen cevap vereyim. Eğer çok kalın bir kılıf kullanmıyorsanız sorun yaşamazsınız, zira Qi standadında güç vericisi ve güç alıcısı arasındaki bobin uzaklığı 4 ile 40mm arasında belirlendiğinden kablosuz şarj işlemi gerçekleşir ancak diğer türlü kalın bir kılıf ile verimli şarj sonucuna ulaşamazsınız. Bu arada kablosuz şarj esnasında telefona kendi mikroUSB portu üzerinden adaptör bağlarsanız eğer kablosuz şarj özelliği devre dışı kalır. Performans değerlerine geçmeden önce son olarak bir uyarıdan bulunayım, kablosuz şarj adaptörünü kuracağınız alanın, cihazın havalandırma kanallarını kapatmamaasına dikkat edin zira ısınma bu cihazların ne yazık ki en büyük düşmanı.





Gelelim test sonuçlarıma. Test telefonu olarak Galaxy Note 5'i tercih ederken, hem kablolu hem de PN920 üzerinden kablosuz şarj esnasında telefonla birlikte gelen EP-TA20EWE kodlu 2 amperlik Samsung uyarlamalı hızlı şarj adaptörünü kullandım. Kablolu şarj esnasında elde ettiğim değer 85 dakika iken kablosuz şarj ise yaklaşık 105 dakika sürdü. Kablolu şarj esnasında en düşük 1120 mah, en yüksek 1160mah akım seviyesini gözlemlerken, PN920 üzerinden kablosuz şarj esnasında ise bu değerleri 640 mAh ve 840 mAh olarak ölçtüm. Samsung'un diğer Qi kablosuz şarj istasyonlarından %40 daha hızlıyız iddiası beni bir beklenti içerisine sokmuştu ancak ortaya çıkan sonuç, şarj süresi ve verimlilik ne yalan söyliyeyim tahminim üzerinde çıktı.





Toparlayacak olursam eğer Samsung'un hızlı şarj özelliğine sahip kablosuz şarj istasyonu PN920 50 dolar civarı bir fiyatlandırması var. Ülkemizde de buna benzer ya da yerine göre belki biraz daha uygun bir fiyat temin edilebilir. Açıkçası tek başıan düşünüldüğünde ucuz bir aksesuar değil ancak Note 5 ve Galaxy S6 Edge plus kullanıcıları için eğer kablosuz şarj özelliği kullanılmak isteniyorsa bence mutlaka sahip olunması gereken bir ürün olmuş. Ben Erdi Özüağ bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.