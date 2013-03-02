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Samsung'un retro görünümlü yeni nesil aynasız kamerası NX300 hakkında her şey

6 yıl
8,5b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un başta retro görünümlü yeni nesil aynasız fotoğraf makinesi NX300 olmak üzere Güney Kore merkezli elektronik devinin dijital görüntüleme alanındaki yeni modellerini, teknolojilerini ve planlarını konuştuk.
 

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DH Misafiri 6 yıl
nx300 fotoğrafçılık dünyasında çığır acacak bir makine. muhteşem özellikllerle donatılmış. kullandığı sensör BSI APSC-CMOS SENSÖR. BSI arkadan aydınlatma teknolojisi samsung'un geliştirmiş olduğu bir teknoloji düşük ışık kosullarında cok daha iyi ve daha keskin görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

bir çok aynasız makine full hd video çekiyor AMA SANİYEDE 30 KARE... NX300 İSE SANİYEDE 60 KARE İKİ KATIbunlargibi değerlendirildiğinde bariz öne cıkan cok özelliği var.
SMART ÖZELLİKLER ÇAĞIMIZIN MAKİNESİ OLDUĞUNU ÇOK ACIK SERGİLİYOR.
DÜNDAYA BİR İLK TEK LENS İLE 3D ÇEKİMİ... SAMSUNG SAPKA CIKARTILACAK İŞLER YAPIYOR
TEŞEKKÜRLER SAMSUNG...[DHVideo=][DHVideo=]
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OtoburPirana 6 yıl
Şunu azıcık daha büyük yapıp bir optik vizör koysalar ne kadar güzel olacak. Sırf bu yüzden NX1000 almadım ben.
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sgtab1 6 yıl
Sayin OtoburPirana

sizinle ayni fikirdeyim
aslinda NX100 modeli icin elektronik vizor yapmislar ama
diger modeller icin bunu devam etmemisler. sanirim pek te tutmadi
genellikle kompakt sinifi kullanan kullanicilar vizore alisamiyor
bizim gibi vizore alisanlarda telefondan fotograf ceker gibi fotograf cekmeye alisamiyor
ben fotograflarin bulanik cikmasinin en buyuk sebebinin 2 elin havada sabit tutmaya calisip
denklasore basarken fotograf makinasini titretmemenin cok zor oldugunu dusunuyorum (inaniyorum). zaten iki elin havada asili kalip,
bir de fotograf makinasinin agirligini tasiyip gez, goz ,arpacik yontemi ile enstanteneyi odaklamak
cok zor is (bu isi yapanlarin saygiyla onlerinde egiliyorum)
ben bu elektronik vizore bile raziydim (asagidaki linkten gorebilirsiniz)

saygilarimla

bhphotovideo.com/...
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lyridder 6 yıl
Çok başarılı...
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DH Misafiri 6 yıl
En iyi aynasız X-pro 1 ve XE-1 gerisi hikaye.
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fss1403 6 yıl
Şuan da ff olanlar hariç hiçbir dslrye değişmem bu makineyi. Slr taşıması zor. Aynasız makineler çok ilerledi, isterseniz ff killer fuji x pro 1' e göz atın mesela :)
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sgtab1 6 yıl
hic bir konuda on yargili olmamak lazim. Markaya bagimlilik son derece sakincali
eger marka bagimliligi olursa diger markalarin yaptigi gelistirmeleri yok saymis oluruz
DSLR pazarinda Canon , nikon aldi basini gitti, ama nikon artik uretici durumundan
bazarlamaci durumunda (APPLE IPHONE daki gibi tasarlayip urettirimek)
ve bu iki marka bize her yil minicik degisiklikler yaparak sanki yeni bir
makina sunuyormuscasina pazarlamaya ve tuketim cilginligina itmektedir

oysa bir zamanlar Pentax - yashica vs vs gibi markalar (filimli makinlar zamaninda)
vardi. o zamanlar Kodak mi iyi ? Fuji film mi iyi tartismasi yasanirdi.

Digital (sayisal) makinalarda onemli olan sensor , optik kalitesi ve yazilim olduguna gore
yepyeni bir marka cikip hepsinden daha guzel yaptigi halde yok biz onun adini duymadik bize ne mi demeliyiz ?

Canon ve Nikon nunda bir suru hatalari var ve oldu .
zamaninda Canon lens beyonet degisikligine gitti butun eski kullanicilar ortada kaldi
nikon giris seviyesindeki makinalarina govdede af motoru sunuyor ileri seviyede
govde aldiginizda lens de af motoru

peki nedir bu marka on yargililigi ?
fotograf makinasi konusunda her iyi seyi Nikon ve Canon yapar gerisi lefonten den masallar mi?
Canon ve Nikon hatta Sony once gece cekimlerindeki noise problemlerini cozmeleri gerekiyor
dunya kadar para veriyoruz ama gece cekimleri % 80 berbat
bir zamanlar dogu banka gittigimde Televizyon denilince Sony
muzik seti denilince Pioneer vardi simdi ne oldu da Samsung / LG bunlarin yerini aldi.

urun ciksin, testler yapilsin, neticeleri gorelim
daha sonra ustunde fikir tartismasinda hep beraber yapalim

saygilarimla
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theyapici 6 yıl
3d önemli de ne kadar gerekli canon ve nikon bayağı önde
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Fx_57,5 6 yıl
aynasızların fiyatı aynanılar kadar avantajı ne denilirse bence çok avantajı yok.eğer alacak olsam fiyatlar ve özellikler aynı olsa aynalı bir makine alırım.fiyata yansımadığı sürece uzak dururum.nx200 yanılmıyorsam 2500tl !
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jeofizikci 6 yıl
samsung bu alanda son tercih edilecek markadır.
hem daha önce kullanıcılarını yarı yolda bırakmaları, hemde bu alanda hiç bir cezbedici yanlarının olmaması samsung tercih edilmemesi için yeterli
lens çeşitliliği yok
ikinci el yok
yazılım anlamında bir artıları yok
görüntü kalitesi olarak bir artıları yok
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muratai 6 yıl
Samsungu kim ciddiye alirki fotograf dunyasinda?
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olağan_şüpheli 6 yıl
panasonicde sonyde vardı tek lens ile 3d.ama tabiki özel tv lazım...yazılım olarak samsungun deneyimi tartısılmaz ama kamera konusunda çok iyi değil su an için.
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waldeinsamkeit 6 yıl
Samsung'un retro anlayisinin urunu bu kameraysa eger; olympus omd'ye, fuji x1 x100 e bir bakmali derim.
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