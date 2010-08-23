SanDisk, dünyanın en küçük 64 GB solid state diskini piyasaya sürüyor!

SanDisk® entegre SSD (iSSD) bir posta pulundan daha küçük ve bir ataçtan daha hafif

Yüksek kapasiteli gömülü depolamanın bu fiziksel boyutlardaki en hızlı çözümü.

Taşınabilir platformlar için güvenilir ve yüksek performans sağlayan tasarım

Orijinal Malzeme Üreticisi(OEM) müşterilerine özel 4 GB?den 64 GB?ye kadar geniş kapasite seçenekleri

Flaş bellek kartlarında dünya lideri SanDisk Corporation (NASDAQ:SNDK) pazar araştırma şirketi IDC tarafından yeni oluşturulan gömülü Solid State Disk kategorisi kapsamında, bir posta pulundan daha küçük olup halihazırdaki depolama çözümlerinden daha yüksek bir kapasiteye sahip olan ilk ürününü duyurdu. SanDisk® entegre SSD (iSSD), tablet PC?ler ve ultra ince dizüstü bilgisayarlar gibi hızla büyümekte olan taşınabilir bilgi platformlarında kolay bir kullanım için tasarlandı.

Bilgi platformları, tüketicilerden gelen taşınabilirliği yüksek, çok ince ve istedikleri zaman istedikleri yerden internete ya da en sevdikleri içeriğe erişebilecekleri ürün talebine yanıt vermeye başlıyor. SanDisk iSSD herhangi bir anakarta lehimlenebilen küçük BGA (Ball Grid Array) paketiyle sanayi standardı SATA arayüzünü destekliyor ve bu da gelecek nesil taşınabilir bilgi platformlarındaki gelişmiş işletim sistemleri için yeterli hızda bir kullanım olanağı sağlıyor.

SanDisk SSD Kıdemli Pazarlama Direktörü Doron Myersdorf şu ifadeleri kullandı: "Gömülü SSD kategorisindeki bu yeni ürünler, tablet PC ve dizüstü bilgisayar üretiminde incelik, hafiflik ve hızlı performans gibi faktörlerin benzersiz birlikteliğine, olanak tanıyor. SanDisk, gömülü flaş belleklerdeki liderliğiyle üreticilerin ihtiyaç duyduğu ultra kompakt SSD çözümlerini sağlamada özgün bir yere sahiptir. "



Solid State Disk Araştırma Müdürü Jeff Janukowicz ise şunları belirtti: "Ultra-ince tablet PC ve taşınabilir bilgisayar pazarının önümüzdeki yıllarda oldukça yüksek bir büyüme trendine girmesi bekleniyor. Gelişen yeni platformlar depolama çözümlerine dair yeni gereksinimlere ihtiyaç duyacaklar. SanDisk tarafından sunulan bu yeni, gömülü iSSD, küçük ve hafif cihazlara hacim yönünden muazzam bir avantaj sunarken, üreticilerin yeni nesil tasarımlarıyla kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

SanDisk iSSD daha iyi bir sistem çabukluğu için 160MB/sn seri okuma ve 100MB/sn seri yazma hızlarında performans sunuyor. Ayrıca, bu ufak ve dayanıklı sürücü, hareketli parçaları olmaması sayesinde, sık sık düşen ya da bir yerlere sürtünen taşınabilir cihazların zarar görmemeleri için gereken sağlamlık ve dayanıklılığa sahip olacak şekilde tasarlandı. SanDisk iSSD orijinal malzeme üreticilerinin standart SATA arayüzüne uygun yeni nesil tablet PC?ler ve ultra ince taşınabilir cihazlar yaratma süreci için tatmin edici seviyede bir tasarım esnekliği de sunuyor.

Dünyanın lider üreticileri tarafından değerlendirilen SanDisk iSSD 16mm x 20 mm x 1.85 mm boyutlarında ve bir gramdan daha hafif ağırlıktaki disk BGA faktörü ve SATA ara yüzü kullanıyor ve belli başlı tüm işletim sistemlerine uyumlu. SanDisk iSSD 4 GB?den 64 GB?ye kadar geniş kapasite seçenekleriyle ve arzulanan kaliteye göre belirlenen fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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