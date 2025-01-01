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    Lenovo, manyetik taşınabilir SSD modelini satışa sundu

    Lenovo, Y910 isimli manyetik taşınabilir SSD'sini Çin'de satışa sundu. 2000 MB/sn'ye kadar okuma hızına sahip olan SSD, uyumlu cihazlara manyetik olarak yapışabiliyor.
    Lenovo, manyetik taşınabilir SSD modelini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Y910 isimli manyetik taşınabilir SSD'sini Çin'de satışa sundu. 2000 MB/sn'ye kadar okuma hızına sahip olan SSD, şık ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Lenovo Y910 manyetik taşınabilir SSD özellikleri

    Yuvarlak tasarıma sahip olan Lenovo Y910, 45 gr ağırlığıyla kolaylıkla taşınabilir yapıda. Ayrıca metal gövdesiyle düşmelere karşı da dayanıklılık sunuyor. Manyetik özelliği sayesinde uyumlu cihazlara yapışarak dosya alışverişinde veya sürücüye doğrudan video kaydında büyük kolaylık sağlıyor.

    1 TB ve 2 TB depolama seçeneklerine sahip olan SSD, yüksek hızlı USB-C 3.2 Gen2x2 bağlantı arabirimiyle 2000MB/s'ye kadar aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 

    Lenovo Y910, Windows (10/8.1/7), macOS ve Android gibi birçok işletim sistemini destekliyor. Cihaz, iPhone 15 ve üstü modellere USB-C arabirimiyle doğrudan bağlanabilirken, eski modellere adaptör yardımıyla bağlanabiliyor.

    2 Ocak'ta Çin'de satışa sunulacak olan Lenovo Y910'un 1 TB modeli 76 dolar, 2 TB modeli ise 123 dolar fiyattan alıcı bulacak.

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