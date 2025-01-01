Lenovo, manyetik taşınabilir SSD modelini satışa sundu

Lenovo Y910 manyetik taşınabilir SSD özellikleri
Yuvarlak tasarıma sahip olan Lenovo Y910, 45 gr ağırlığıyla kolaylıkla taşınabilir yapıda. Ayrıca metal gövdesiyle düşmelere karşı da dayanıklılık sunuyor. Manyetik özelliği sayesinde uyumlu cihazlara yapışarak dosya alışverişinde veya sürücüye doğrudan video kaydında büyük kolaylık sağlıyor.
1 TB ve 2 TB depolama seçeneklerine sahip olan SSD, yüksek hızlı USB-C 3.2 Gen2x2 bağlantı arabirimiyle 2000MB/s'ye kadar aktarım hızlarına ulaşabiliyor.
Lenovo Y910, Windows (10/8.1/7), macOS ve Android gibi birçok işletim sistemini destekliyor. Cihaz, iPhone 15 ve üstü modellere USB-C arabirimiyle doğrudan bağlanabilirken, eski modellere adaptör yardımıyla bağlanabiliyor.
2 Ocak'ta Çin'de satışa sunulacak olan Lenovo Y910'un 1 TB modeli 76 dolar, 2 TB modeli ise 123 dolar fiyattan alıcı bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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