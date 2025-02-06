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    Yapay zeka patlaması yonga endüstrisini uçurdu: 2025'te rekor gelir bekleniyor

    Yapay zeka patlaması sayesinde yarı iletken endüstrisi geçen yıl yüzde 18 büyüyerek 626 milyar dolarlık hacme ulaştı. Analist firmaları ise 2025 yılında bu miktarın daha da artacağını öngörüyor.
    Yapay zeka patlaması yonga endüstrisini uçurdu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasında hızla benimsenmesi, yarı iletken sektörünü adeta bir patlama noktasına taşıdı. 2024 yılında küresel yarı iletken gelirleri 626 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artış gösterdi. 2025'te ise bu rakamın 705 milyar doları aşması bekleniyor.

    Samsung zirvede, AI çipleri sektörü sırtlıyor

    Piyasanın lideri Samsung, 66,5 milyar dolarlık gelirle yarı iletken pazarında zirveye oturdu. Yapay zeka çipleri ve özel hızlandırıcılar, bu büyümenin temel itici gücü oldu. Gartner analisti George Brocklehurst’a göre, veri merkezleri ve sunucular için üretilen GPU'lar ve AI işlemcileri, sektördeki büyümenin lokomotifi haline geldi.

    Yapay zeka patlaması yonga endüstrisini uçurdu Tam Boyutta Gör
    Özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve üretken yapay zeka uygulamaları, veri merkezi yongalarına olan talebi artırdı. 2023’te 64,8 milyar dolar seviyesinde olan veri merkezi yongalarına yönelik gelirler, 2024’te 112 milyar dolara fırladı.

    Intel, 49,1 milyar dolar gelir elde ederek pazar sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Ancak Nvidia, AI çiplerine yönelik muazzam talep sayesinde yüzde 84 büyüme ile 46 milyar dolarlık gelire ulaştı. Şirket, hem veri merkezlerine yönelik hızlandırıcılarla hem de GeForce RTX serisi grafik kartlarıyla pazarda güçlü bir konum elde etti.

    Öte yandan, Koreli bellek üreticisi SK Hynix, 42,8 milyar dolarlık geliriyle yüzde 86'lık büyüme kaydederek dördüncü sıraya yükseldi. Bellek yongaları, yapay zeka iş yüklerinin artmasıyla GPU’lar kadar kritik bir hale geldi. 2024 yılında bellek pazarı yüzde 71,8 genişlerken, DRAM gelirleri yüzde 75,4, NAND bellek gelirleri ise yüzde 75,7 artış gösterdi. Gartner, genel olarak ilk 10 yarı iletken şirketinden dokuzunun 2024 yılında rekor sonuçlar elde ettiğini belirtti.

    Analistlere göre, yüksek bant genişliğine sahip bellekler (HBM), DRAM pazarının ana gelir kaynaklarından biri olmaya devam edecek. Gartner, 2025’te HBM segmentinin yüzde 66,3 büyüyerek 19,8 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

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