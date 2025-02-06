Yapay zeka patlaması yonga endüstrisini uçurdu: 2025'te rekor gelir bekleniyor

Samsung zirvede, AI çipleri sektörü sırtlıyor
Piyasanın lideri Samsung, 66,5 milyar dolarlık gelirle yarı iletken pazarında zirveye oturdu. Yapay zeka çipleri ve özel hızlandırıcılar, bu büyümenin temel itici gücü oldu. Gartner analisti George Brocklehurst’a göre, veri merkezleri ve sunucular için üretilen GPU'lar ve AI işlemcileri, sektördeki büyümenin lokomotifi haline geldi.
Intel, 49,1 milyar dolar gelir elde ederek pazar sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Ancak Nvidia, AI çiplerine yönelik muazzam talep sayesinde yüzde 84 büyüme ile 46 milyar dolarlık gelire ulaştı. Şirket, hem veri merkezlerine yönelik hızlandırıcılarla hem de GeForce RTX serisi grafik kartlarıyla pazarda güçlü bir konum elde etti.
Öte yandan, Koreli bellek üreticisi SK Hynix, 42,8 milyar dolarlık geliriyle yüzde 86'lık büyüme kaydederek dördüncü sıraya yükseldi. Bellek yongaları, yapay zeka iş yüklerinin artmasıyla GPU’lar kadar kritik bir hale geldi. 2024 yılında bellek pazarı yüzde 71,8 genişlerken, DRAM gelirleri yüzde 75,4, NAND bellek gelirleri ise yüzde 75,7 artış gösterdi. Gartner, genel olarak ilk 10 yarı iletken şirketinden dokuzunun 2024 yılında rekor sonuçlar elde ettiğini belirtti.
Analistlere göre, yüksek bant genişliğine sahip bellekler (HBM), DRAM pazarının ana gelir kaynaklarından biri olmaya devam edecek. Gartner, 2025’te HBM segmentinin yüzde 66,3 büyüyerek 19,8 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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