Samsung, 8TB kapasite sunan 9100 PRO Gen5 SSD’sini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil 9100 PRO Gen5 SSD serisini resmen duyurdu. Samsung India tarafından paylaşılan ancak bir süre önce kaldırılan duyuru sayfasına göre PCIe 5.0 arayüzüne sahip olan bu SSD’ler, 14.800 MB/s’ye varan okuma ve 13.400 MB/s’ye varan yazma hızları sunarak önceki nesle kıyasla yüzde 99’luk bir performans artışı sağlıyor.

Samsung 9100 PRO tanıtıldı

Özellikle oyun severler, içerik üreticileri ve yapay zeka destekli işlemlerle uğraşan profesyoneller için tasarlanan 9100 PRO, gelişmiş termal yönetim sistemi ve güç verimliliği ile de dikkat çekiyor. Yeni 9100 PRO SSD’ler, yalnızca sıralı okuma/yazma hızlarında değil, rastgele erişim hızlarında da büyük bir sıçrama yapıyor. 2.200K IOPS rastgele okuma ve 2.600K IOPS rastgele yazma hızlarına ulaşan bu diskler, çoklu görevler ve büyük veri işleme süreçlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede profesyonel içerik üreticileri ve yapay zeka destekli uygulamalarla çalışanlar, verilerine daha hızlı erişebilecek.

Yeni SSD’lerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de ısı yönetimi ve enerji verimliliği. Yüzde 49’a varan güç tasarrufu sunan yeni nesil termal kontrol sistemi sayesinde, SSD’nin performans kaybı yaşamadan çalışması sağlanıyor. 1 TB ile 4 TB modellerinde 8.8 mm kalınlığında bir soğutucu bulunurken, 8 TB kapasiteli modelde 11.25 mm kalınlığında bir soğutucu yer alıyor.

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Samsung 9100 PRO Gen5 SSD, laptop, masaüstü bilgisayar ve oyun konsolları gibi geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu çalışıyor. Ayrıca Samsung’un Magician yazılımı sayesinde kullanıcılar SSD’nin performansını optimize edebilir, verilerini güvenli bir şekilde taşıyabilir ve depolama birimlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir.

Samsung 9100 PRO SSD fiyatları ve piyasaya çıkış tarihi

Samsung, 9100 PRO SSD modellerini dört farklı kapasite seçeneğiyle sunacak: 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 8 TB. Tepe modelinin fiyatı henüz açıklanmazken bu model 2025’in ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Diğer modeller 18 Mart tarihi itibarıyla piyasaya çıkacak.

9100 PRO 1 TB: Yaklaşık 172 dolar

9100 PRO 2 TB: Yaklaşık 292 dolar

9100 PRO 4 TB: Yaklaşık 573 dolar

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