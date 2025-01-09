SanDisk, MagSafe uyumlu SSD modelini tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SanDisk Creator Phone SSD, MagSafe uyumlu olmasıyla telefonun arkasına takılabilen, iOS dışında Android, Windows ve macOS cihazlarla da uyumlu taşınabilir, küçük SSD. SanDisk’in bu SSD modeliyle Apple ProRes formatında 4K 60fps kaydı yapmak, gecikme yaşamadan düzenlemek mümkün.

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SanDisk Creator Phone SSD özellikleri

Tam Boyutta Gör SanDisk Creator Phone SSD, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların hareket halindeyken içerik üretmesine yardımcı olmak için tasarlanmış taşınabilir bir SSD. exFAT biçimlendirmesi sayesinde Windows 11, Android 15 ve macOS Sonoma ile de çalışıyor. SSD, MagSafe uyumlu akıllı telefonlara takılmasını sağlayan manyetik halkaya sahip ve USB-C kablosuyla geliyor.

SanDisk'in Creator Phone SSD'si 1000MB/sn’ye kadar okuma hızı, 950MB/sn'ye kadar yazma hızı sunuyor. SSD, yüksek performanslı olmasının yanında güçlü yapıya sahip. SanDisk, üç metreye kadar düşmelere dayanabilen sağlam silikon yüzeye ve IP65 sertifikasına sahip olduğunu söylüyor.

SanDisk Creator Phone SSD fiyatı ne kadar?

SanDisk'in Creator Phone SSD, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle geliyor. 1 TB modelin fiyatı 109.99 dolar, 2 TB modelin fiyatı ise 169.99 dolar olarak belirlenmiş ancak henüz satışta değil.

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