SanDisk, MagSafe uyumlu SSD modelini tanıttı

SanDisk'in Creator Phone SSD'si 1000MB/sn’ye kadar okuma hızı, 950MB/sn'ye kadar yazma hızı sunuyor. SSD, yüksek performanslı olmasının yanında güçlü yapıya sahip. SanDisk, üç metreye kadar düşmelere dayanabilen sağlam silikon yüzeye ve IP65 sertifikasına sahip olduğunu söylüyor.
SanDisk Creator Phone SSD fiyatı ne kadar?
SanDisk'in Creator Phone SSD, 1TB ve 2TB depolama seçeneğiyle geliyor. 1 TB modelin fiyatı 109.99 dolar, 2 TB modelin fiyatı ise 169.99 dolar olarak belirlenmiş ancak henüz satışta değil.