SSD üretimini ve yoğunluğu artıracak çığır açıcı bir teknik geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Bilim insanları, 3D NAND flash bellek üretiminde devrim yaratabilecek yeni bir aşındırma (etching) tekniği geliştirdi. Hidrojen florür plazması tabanlı bu yöntem, çip üretim sürecinde aşındırma hızını iki katına çıkararak veri depolama yoğunluğunu artırabilir.

Bilmeyenler için yarı iletken üretiminde aşındırma (etching), belirli katmanlardan istenmeyen malzemeleri kontrollü bir şekilde kaldırarak devre desenlerini oluşturma işlemidir. Bu işlem, fotolitografi ile belirlenen alanlar dışındaki malzemeyi seçici olarak aşındırarak mikroçiplerin hassas yapısını oluşturuyor. Aşındırma, genellikle ıslak (kimyasal çözeltilerle) veya kuru (plazma bazlı) yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Kuru aşındırma, özellikle yüksek hassasiyet ve dikey profiller gerektiren modern yarı iletken üretiminde yaygın olarak tercih edilmekte.

Daha küçük alanlara daha fazla depolama

USB belleklerden akıllı telefonlara kadar birçok cihazda kullanılan NAND flash bellekler, veri depolama kapasitesini artırmak için 3D NAND adı verilen dikey yığınlama yöntemine geçiş yaptı. Günümüzde Micron, SK Hynix ve Samsung gibi devler 400 katmanlı bellek çipleri üzerinde çalışırken, artan katman sayısı üretim sürecini daha karmaşık hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Bunlardan en zorlularından biri de aşındırma süreci. Üretim sırasında silikon oksit ve silikon nitrür katmanlarının içinden milimetrik hassasiyetle delikler açılması gerekiyor. Lam Research, Colorado Boulder Üniversitesi ve Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı’ndan araştırmacılar, aşındırma sürecini hızlandırmak için kriyojenik (düşük sıcaklıklı) hidrojen florür plazması kullanmayı başardı. Yeni yöntemle aşındırma hızı dakikada 310 nanometreden 640 nanometreye çıkarıldı. Üstelik açılan deliklerin daha temiz olduğu da gözlemlendi. Ekip, bu yöntemi daha da geliştirmek için hidrojen florür plazmasına yeni bileşenler eklemeyi denedi. Fosfor triflorür, silikon dioksit aşındırma hızını dört katına çıkardı.

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Yeni yöntemin ticari üretime ne zaman entegre edilebileceği belirsizliğini koruyor. Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı’ndan Igor Kaganovich, yapay zeka ve büyük veri çağında daha yoğun bellek teknolojilerine duyulan ihtiyacın arttığını vurgularken, bu yöntemin önemli bir üretim engelini aşabileceğini belirtiyor. Bunun tüketiciler için daha ucuz veya daha yoğun NAND yongaları ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını söylemek için henüz çok erken. Tekniğin ticari olarak uygulanabilirliğinin kanıtlanması ve seri üretim için ölçeklendirilmesi gerekiyor.

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