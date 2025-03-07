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    Anlık Bildirim

    Western Digital, SSD pazarından çıkıyor: SanDisk yerini alacak

    Western Digital, SSD birimini ayırarak SanDisk'e devrettiğini açıkladı. Şirket, bundan sonra sabit disk pazarına odaklanacak.                                   
    Western Digital, SSD pazarından çıkıyor: SanDisk yerini alacak Tam Boyutta Gör
    Sabit disk ve SSD ürünleriyle depolama sektöründe en büyük oyunculardan biri olan Western Digital, SSD bölümünü tamamen ayırdı. Şirket artık Western Digital markalı SSD ürünleri üretmeyecek, bu ürünler artık SanDisk markası altında müşterilere sunulacak.

    Sabit disk sürücülerine odaklanacak

    Şirket uzun süredir bu dönüşümün altyapısını hazırlıyordu. Hazırlıklar tamamlandı ve SSD bölümü tamamen SanDisk'e devredildi. Western Digital bundan sonra yalnızca sabit disk sürücülerine odaklanacağını açıkladı. 

    Western Digital, özellikler oyuncu odaklı WD_Black serisiyle piyasadaki en iyi SSD'lerden birini üretiyordu. Bu seri artık SanDisk'e devredilecek. Serinin SD_Black olarak yeniden markalanabileceği belirtiliyor.

    Şirketin SSD üretiminin önemli bir kesinti olmadan devam etmesi bekleniyor. Western Digital, NAND üretimi için Kioxia'nın (eski adıyla Toshiba) üretim tesislerini kullanıyordu ve bu düzenleme SanDisk'in yönetimi altında devam edebilir. Alternatif olarak, SanDisk üretim ihtiyaçlarını karşılamak için Samsung gibi diğer üreticilerle ortaklık kurabilir.

    Western Digital, yapay zeka ile hard disklere talebin artacağını öngörüyor ve odağını veri merkezlerine kaydırıyor. Ayrıca bulut hizmetlerinin gelişmesi de büyük miktardaki verinin depolanması için hard disklere olan ihtiyacı arttırıyor. Şirket, geliştirdiği HAMR gibi teknolojilerle maliyeti azaltıp depolama yoğunluğunu arttırarak pazar payını arttırmayı hedefliyor.

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    turkelvis 2 gün önce

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