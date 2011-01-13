SanDisk’ten Şifreli USB Flaş Sürücüler

SanDisk, USB sürücü portföyü için şifreleme ve online yedekleme özellikleri sunan tek firma oluyor. SanDisk SecureAccess yazılımı, tüketicilere dosyalarını bir SanDisk flaş sürücü içinde şifre korumalı bir klasörde saklama imkanı veriyor. SanDisk ayrıca, yeni SanDisk Ultra ve SanDisk Cruzer Edge USB sürücülerini de duyurdu.

Flaş bellek kartlarında dünya lideri SanDisk(NASDAQ: SNDK), USB sürücü portföyüne yönelik şifreleme ve online yedekleme özellikleri sunduğunu açıkladı. SanDisk SecureAccess yazılımı, USB sürücüde şifre korumalı bir klasör ya da “kasa” yaratarak dosyaları yetkisiz erişime karşı koruyor. Yazılım ayrıca, 2 GB’ye1 kadar Dmailer2 güvenli online yedekleme özelliği içeriyor.

SanDisk Ürün Pazarlama Direktörü Kent Perry, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “İş seyahatine çıkanlar, her hafta ABD’deki havaalanlarında 12 bini aşkın dizüstü bilgisayar kaybediyorlar. Bu bilgisayarların yarısından fazlası gizli ya da hassas bilgiler içeriyor.* Veri güvenliği, artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. SecureAccess yazılımıyla birlikte sunulan SanDisk USB sürücüleri, AES şifrelemeyle korunan, kullanımı kolay bir kasa içeriyor.”

Şifreleme ve online yedekleme özellikleri, bu yılın ilk çeyreği içinde tüm SanDisk portföyüyle birlikte sunulacak.

SanDisk SecureAccess yazılımının özellikleri

Şifre korumalı “kasa”, 128-bit AES şifrelemeyle otomatik olarak dosyaların güvenliğini sağlıyor. Böylece, sürücünün çalınması ya da kaybedilmesi durumunda dosyalara yetkisiz erişimi önlüyor.

Güvenli bölümlemeyle, tüketiciler, USB sürücüyü meslektaş ya da arkadaşlarıyla paylaşırken hangi dosyaların gizli kalacağını belirleyebiliyorlar.

Bilgisayar kazalarına ve veri kayıplarına karşı ek koruma, 2 GB’ye kadar Dmailer güvenli online yedeklemeye sahip kullanıcılar için isteğe bağlı olarak sunuluyor. Herhangi bir zamanda herhangi bir yerden online verilere uzaktan erişilebiliyor ve büyük dosyalar bulut üzerinden kolayca paylaşılabiliyor.

Kullanımı kolay “sürükle ve bırak” özelliği. USB flaş sürücüdeki kasa kapasitesi, içerik eklenmesi ya da çıkarılmasına bağlı olarak otomatik bir biçimde ayarlanıyor.

Halihazırda belli SanDisk USB sürücülerle birlikte sunuluyor.

SanDisk ayrıca, daha geniş bir tüketici kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla USB ürün portföyüne iki yeni sürücü kattı. SanDisk Ultra USB flaş sürücü, daha yüksek aktarım hızları sunarken, SanDisk Cruzer Edge USB sürücü kolay taşınabilirlik sağlıyor.

SanDisk Ultra USB flaş sürücü

SanDisk Ultra USB flaş sürücü, saniyede 15 MB’ye3 kadar çıkabilen aktarım hızları ve çokluortam içerik kütüphanelerinin yönetilmesine yardımcı olan yüksek depolama kapasiteleri sunuyor. Sürücü, beş yıllık garantiyle4 ve 8-32 GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle birlikte sunuluyor.

SanDisk Cruzer Edge USB flaş sürücü

Kolay taşınabilirlik için kompakt kayar tasarıma sahip olan SanDisk Cruzer Edge USB flaş sürücü, tüketicilere fotoğraf, müzik ve videolarını yanlarında taşıma imkanı veriyor. Sürücü, iki yıllık garantiyle5 ve 2-16 GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle birlikte sunuluyor.

Bulunabilirlik

SanDisk Cruzer Edge USB flaş sürücü, dünya çapında perakende satış noktalarına sunuluyor. Bu ayın sonlarına doğru da www.sandisk.com adresinden temin edilebilecek. SanDisk Ultra USB flaş sürücü ise bu çeyreğin sonuna doğru dünya genelinde perakende satış noktalarından ve www.sandisk.com adresinden temin edilebilecek.

11 gigabyte (GB) = 1 milyar byte. Veri depolama için belli bir miktar kapasite sunulamamaktadır.

2Kayıt gereklidir. Koşul ve şartlar geçerlidir.

3Saniyede 15 MB’ye kadar okuma hızı. Veri aktarımının ilk 20 MB’si için saniyede 10 MB’ye kadar yazma hızı uygulanır. SanDisk dahili testine dayanır; performans, ana cihaza bağlı olarak daha düşük olabilir. 1 megabyte (MB) = 1 milyon byte.

4“Sınırlı” garantiyi tanımayan bölgelerde beş yıllık garanti.

5“Sınırlı” garantiyi tanımayan bölgelerde iki yıllık garanti.

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