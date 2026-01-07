Dahili direksiyonu olan kontrolcü tanıtıldı: GameSir Swift Drive

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında sıra dışı kontrolcü denemeleri her zaman büyük ilgi görmese de sektöre yön veren değişimler de bu aykırı fikirlerden çıkıyor. GameSir’in CES 2026’da tanıttığı Swift Drive, bu yaklaşımın güncel bir örneği olabilir. 1998 yılında PlayStation 1 için piyasaya sürülen JogCon’u hatırlayanlar için Swift Drive, dahili direksiyonu ile ikonik tasarımın adeta bir ruhani devamı niteliğinde.

Kompakt gövdede gerçek direksiyon deneyimi

Swift Drive, ilk bakışta klasik bir oyun kontrolcüsünü andırsa da, tam ortasında konumlandırılmış kompakt bir direksiyon simidi ile alışılmış kalıpları kırıyor. Asıl farkı yaratan unsur ise, genellikle tam boy direksiyon setlerinde gördüğümüz force feedback yani geri bildirim teknolojisinin bu küçük yapıya entegre edilmiş olması. GameSir, direksiyon mekanizmasında yüksek hassasiyetli Hall Effect encoder kullandığını ve bunun “son derece isabetli” bir yönlendirme sunduğunu belirtiyor.

Direksiyonun dönüş açısı 30 dereceden 1080 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Teorik olarak düşük açılar mümkün olsa da, bu kontrolcünün esas amacının geniş dönüş aralığında gerçekçi bir sürüş hissi sunmak olduğu belirtiliyor.

GameSir, yalnızca merkezdeki direksiyonla yetinmemiş. Kontrolcünün geleneksel joystick’leri ve tuşları da Hall Effect sensörlerle donatılmış durumda. Bu da daha uzun ömür ve daha tutarlı hassasiyet anlamına geliyor. Tetik tuşlarının her birinde yer alan ayrı haptik motorlar, tekerlek patinajı ve frenleme gibi durumları hissettirmeyi amaçlıyor. Üst kısımda konumlandırılan RGB aydınlatmalar ise oyun içindeki motor devrini (RPM) görsel olarak yansıtıyor.

CES fuarında yapılan geri bildirimlere bakılacak olursa ürünü deneyimleyenler Force feedback’in beklenenden güçlü olduğunu söylüyor. Küçültülmüş bir direksiyon seti hissi veren cihaz, aşırı direksiyon hareketlerinde ya da aracın durduğu anlarda kendini kilitleyerek gerçekçilik algısını da artırıyor.

Bu arada GameSir’e göre Swift Drive, tek şarjla yaklaşık 20 ila 30 saat kullanım süresi sunacak. Şirket yetkilileri, ürünün yıl bitmeden satışa sunulmasının planlandığını ancak fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi bulunmadığını ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilirlikten ziyade tam simülasyon deneyimine odaklanan oyuncular için GameSir Turbo Drive modeline de yer veriliyor. Masa kenarına sabitlenebilen yoke tarzı direksiyon ve pedal setiyle gelen bu model, Swift Drive’da olduğu gibi 2.4 GHz kablosuz bağlantı, direksiyon enkoderinde Hall Effect sensörler, gaz kontrolleri ve vites kulakçıkları sunuyor. Geniş özelleştirme seçenekleri arasında direksiyon dönüş açısının sınırlandırılması da bulunuyor. Turbo Drive’ı rakiplerinden ayıran en dikkat çekici yenilik ise, hava akışını simüle eden entegre türbin fanı. Bu fan, hız hissini fiziksel olarak artırmayı hedefliyor. Fan aktifken cihazın pil ömrü yaklaşık 15 saat olarak belirtilirken, fan kapatıldığında 50 saate kadar kesintisiz kullanım mümkün hale geliyor.

