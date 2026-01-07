Dahili direksiyonu olan kontrolcü tanıtıldı: GameSir Swift Drive

Kompakt gövdede gerçek direksiyon deneyimi
Swift Drive, ilk bakışta klasik bir oyun kontrolcüsünü andırsa da, tam ortasında konumlandırılmış kompakt bir direksiyon simidi ile alışılmış kalıpları kırıyor. Asıl farkı yaratan unsur ise, genellikle tam boy direksiyon setlerinde gördüğümüz force feedback yani geri bildirim teknolojisinin bu küçük yapıya entegre edilmiş olması. GameSir, direksiyon mekanizmasında yüksek hassasiyetli Hall Effect encoder kullandığını ve bunun “son derece isabetli” bir yönlendirme sunduğunu belirtiyor.
Direksiyonun dönüş açısı 30 dereceden 1080 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Teorik olarak düşük açılar mümkün olsa da, bu kontrolcünün esas amacının geniş dönüş aralığında gerçekçi bir sürüş hissi sunmak olduğu belirtiliyor.
GameSir, yalnızca merkezdeki direksiyonla yetinmemiş. Kontrolcünün geleneksel joystick’leri ve tuşları da Hall Effect sensörlerle donatılmış durumda. Bu da daha uzun ömür ve daha tutarlı hassasiyet anlamına geliyor. Tetik tuşlarının her birinde yer alan ayrı haptik motorlar, tekerlek patinajı ve frenleme gibi durumları hissettirmeyi amaçlıyor. Üst kısımda konumlandırılan RGB aydınlatmalar ise oyun içindeki motor devrini (RPM) görsel olarak yansıtıyor.
CES fuarında yapılan geri bildirimlere bakılacak olursa ürünü deneyimleyenler Force feedback’in beklenenden güçlü olduğunu söylüyor. Küçültülmüş bir direksiyon seti hissi veren cihaz, aşırı direksiyon hareketlerinde ya da aracın durduğu anlarda kendini kilitleyerek gerçekçilik algısını da artırıyor.
Bu arada GameSir’e göre Swift Drive, tek şarjla yaklaşık 20 ila 30 saat kullanım süresi sunacak. Şirket yetkilileri, ürünün yıl bitmeden satışa sunulmasının planlandığını ancak fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi bulunmadığını ifade ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: