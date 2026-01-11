Razer, ses sistemi ve titreşimi olan oyuncu koltuğunu tanıttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönem sadece oturmak için kullandığımız ofis koltukları artık oyun dünyasının bir parçası haline geldi. Üreticiler tecrübeyi daha da yoğunlaştırmak adına koltuklara farklı fonksiyonlar ekliyorlar.

Razer Project Madison

Razer tarafından Project Madison adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu projesi oyunun heyecanını oyuncuya yaşatmayı amaçlıyor. İç kısımda yer alan 6 adet titreşim motoru gerçek zamanlı olarak oyun içerisindeki sahneleri simüle ediyor.

Diğer taraftan opsiyona göre 5.1 ya da 7.1 kanal ses sistemi de sağ ve sol kısımlardan sahneleri oyuncuya yansıtıyor. Son olarak Razer Croma RGB şeritler de sahneye göre renk değiştirerek yoğunluğa katkı sağlıyor. Razer Project Madison oyuncu koltuğu üretime başladı ancak satışa ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

