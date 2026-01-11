Razer, ses sistemi ve titreşimi olan oyuncu koltuğunu tanıttı

Razer Project Madison
Razer tarafından Project Madison adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu projesi oyunun heyecanını oyuncuya yaşatmayı amaçlıyor. İç kısımda yer alan 6 adet titreşim motoru gerçek zamanlı olarak oyun içerisindeki sahneleri simüle ediyor.
Diğer taraftan opsiyona göre 5.1 ya da 7.1 kanal ses sistemi de sağ ve sol kısımlardan sahneleri oyuncuya yansıtıyor. Son olarak Razer Croma RGB şeritler de sahneye göre renk değiştirerek yoğunluğa katkı sağlıyor. Razer Project Madison oyuncu koltuğu üretime başladı ancak satışa ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: