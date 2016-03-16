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Sanal gerçeklik sistem test aracı VRScore duyuruldu

Tüm hızıyla devam eden Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda Crytek ve Basemark tarafından ortak olarak geliştirilen sanal gerçeklik benchmark aracı "VRScore" duyuruldu.
3 yıl
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Test Yazılımları
Onur Seven
Haber Editörü
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GDC 2016 kapsamında (Oyun Geliştiricileri Konferansı) gerçekleştirilen CryTek etkinliğinde, geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen sanal gerçeklik sistem test aracı tanıtıldı. Basemark, sanal gerçeklik için Crytek ortaklığı ile üretilen VRScore isimli yeni benchmark aracını duyurdu. Sanal gerçeklik (VR) sistem test aracı, Basemark Framework'ü ile birlikte Crytek CryEngine kullanıyor ve bir kasklı ekranla (HMD) veya olmadan çalıştırılabiliyor. VRScore ile tüketiciler ve şirketler PC'lerinin VR teknolojisine hazır olup olmadığını güvenilir bir şekilde test edebilecek. Böylece kullanıcılar kendi sistemlerinde nasıl bir deneyim elde edeceklerini öğrenebilecekler.
Donanım satıcılarının kendileri tarafından geliştirilen mevcut araçların aksine, VRScore sanal gerçeklik ile ilgilenen herkes için tarafsız temel bir bilgi kaynağı olmak için bağımsız olarak geliştirimiş durumda. Ağustos 2015'te iki şirket arasında oluşturulan stratejik ortaklık kapsamında Crytek ve Basemark tarafından ortak olarak geliştirilen test aracının, Crytek CRYENGINE teknolojisi ve Basemark performans ölçüm Framework'ünü kullanılarak oluşturulduğu belirtiliyor.
HTC Vive, Oculus Rift ve OSVR gibi VR ekipmanları ile çalışabilen VRScore, CRYENGINE kullanıyor ve DirectX 11 ve DirectX 12'yi destekliyor. HMD yani kasklı ekran olmadan da kullanılabilen benchmark aracı, interaktif VR (VR oyun), interaktif olmayan VR (360 VR video) ve VR mekansal ses (360 ses) testlerini içeriyor. VRScore şu anda Basemark erken erişim programı ve Benchmark geliştirici programı aracılığıyla kurumsal müşteriler için kullanılabilir durumda. Sanal gerçeklik sistem test aracının ücretli ve ücretsiz tüketici sürümleri ise 2016 Haziran ayında piyasaya sürülecek.

http://www.legitreviews.com/vrscore-vr-system-testing-tool-using-cryengine-dx12_179791 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
yeni antutu hayırlı olsun :))
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personalcomputer 3 yıl
Sanal gerçeklik alanında yapılan çalışmalar biraz korkutuyor.
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Ac1DBuRN 3 yıl
Hangi ekran kartı yeterli olacak en azından bunu görebileceğiz.
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