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Sapphire'den AMD'nin Fusion işlemcileri için yeni anakart; Pure White 55M

7 yıl
14,3b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Sapphire, AMD'nin entegre grafik işlemcili Fusion işlemcileri için hazırladığı Pure White A55M isimli Micro-ATX anakartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. A55 çipsetini kullanan ve soket FM1 yapısındaki Fusion A4, A6 ve A8 serisi işlemcilerle uyumlu olan anakarta 5+1 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor. Dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan Sapphire Pure White 55M'de harici ekran kartı kullanımına ve AMD'nin uyumlu ekran kartlarıyla Dual Graphics (Hibrit Crossfire) kurulumu için PCIe x16 slotuna da yer veriliyor.
Ses kartı ve TV alıcısı gibi diğer dahili donanımlara yönelik olarak üzerinde bir adet PCI  ve iki adet PCIe x1 slotu bulunan anakartı düşük maliyetli bir çözüm olarak konumlandıran Sapphire, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojilere bu modelinde yer vermemiş. 5.1 kanal ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri bünyesinde barındıran anakartın diğer detayları arasında çift BIOS, kart üstü güç-reset butonları ile birlikte Asus'un Mem OK özelliği ile benzer işlevde olan ve başarısız bellek hız aşırtma girişimlerinde hızlı geri dönüş sağlayan Memory Free özelliği bulunuyor.
6 adet SATA-II portuna sahip olan anakartta, entegre grafik biriminden görüntü aktarmak için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri kullanılıyor. Sapphire tarafından kısa süre içerisinde pazara sunulması beklenen Pure White 55M'nin son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

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berdush42 7 yıl
Dizayn hoş duruyor. Ram slotları yeterli gibi. Yalnız anakartların sata çıkışlarını niye dik yaparlar anlamadım. Kablo yönetimi zayıf oluyor sata kabloları sırıtıp kalıyor. Usb çıkışları sanırsam 4 adet, az olmuş. 5+1 güç dizaynı micro-atx anakart için fena bir değer değil.
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MichaeL JacksoN qkN 7 yıl berdush42
berdush42

Dizayn hoş duruyor. Ram slotları yeterli gibi. Yalnız anakartların sata çıkışlarını niye dik yaparlar anlamadım. Kablo yönetimi zayıf oluyor sata kabloları sırıtıp kalıyor. Usb çıkışları sanırsam 4 adet, az olmuş. 5+1 güç dizaynı micro-atx anakart için fena bir değer değil.

@berdush42

hocam yorumunuz bana yemekteyiz programındakileriN eleştirisini hatırlattı

anakarta gelince sata III ve usb 3.0 dan mahrum bırakmak da ne oluyo ? anlamış deiliM..
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