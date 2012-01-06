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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe, BIG Shuriken 2 Rev. B işlemci soğutucusunu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe güncel ürün gamındaki işlemci soğutucularından BIG Shuriken 2'nin yeni revizyonunu duyurdu. Düşük profilli yapısı ile geleneksel bilgisayar kasalarına ek olarak HTPC olarak bilinen medya odaklı ve kompakt tasarımlı kasalara da destek sunan 125 x 135 x 58 mm boyutlarındaki soğutucuya beş adet bakır ısı borusu eşlik ediyor.
Üzeri nikel kaplı bakır tabana sahip olan soğutucuda, 500-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 9.32 ile 33.67 dbA arasında gürültü yayan 120mm çapında ince yapılı fan kullanılıyor. BIG Shuriken 2 Rev. B, daha önceki revizyondan farklı olarak Intel'in Core i7-3000 serisi Sandy Bridge-E işlemcilerine de destek getiriyor. Aynı zamanda Intel LGA 1155, LGA 1156, LGA 775 ve LGA 1366, AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+, AM3, AM3+ ve FM1 işlemcileriyle kullanılabiliyor.
Scythe yeni soğutucusu BIG Shuriken 2 Rev. B'yi 30 Avro etiket fiyatıyla sunuyor. 

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brev 7 yıl
Fısıltı sesini ben 25DB diye biliyorum.Genelde ürünün sessiz çalıştığını belirtmek için 25 DB veya ~20 DB derler.Sanıyorum 25 DB üstü sesli oluyor...
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Confusion 7 yıl
Scythe ürünü kullanan birisi olarak söylüyorum bu firma işini güzel yapıyor 2008 sonunda aldığım katana 3 kullandığım sayısız soğutma çözümü(kendi ürettiklerim dahil) arasında en beğendim oldu.

bu ürün için de kullanılan materyaller, şekli , uyumlu olduğu modeller ve fiyatına bakarak güzel olmuş diyebilirim
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Oceanco 7 yıl
bikere lga 2011 socket işlemciler hacim olarak çok büyük 1155 lere göre.yani 1155 e tam uyan 2011 tam oturmaz ve iyi soğutma olmaz.tam verimli soğutma için her farklı boyuttaki socket ler için ayrı ayrı soğtma sistemleri gerekmezmi.
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Zaman Ötesi 7 yıl
33 dba ses üreten htpc

filmin kendi sesini nasıl duyacağız peki
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Fısıltı sesi 30 dB
Soğutucu sesi 33dB
Konuşma sesi 40-60 dB
Bağırma sesi 80-90 dB
Uçağın kalkışı 120-140 dB
Tüfek patlaması (yakın Mesafe) 130 dB
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