Scythe, BIG Shuriken 2 Rev. B işlemci soğutucusunu duyurdu

Scythe güncel ürün gamındaki işlemci soğutucularından BIG Shuriken 2'nin yeni revizyonunu duyurdu. Düşük profilli yapısı ile geleneksel bilgisayar kasalarına ek olarak HTPC olarak bilinen medya odaklı ve kompakt tasarımlı kasalara da destek sunan 125 x 135 x 58 mm boyutlarındaki soğutucuya beş adet bakır ısı borusu eşlik ediyor.

Üzeri nikel kaplı bakır tabana sahip olan soğutucuda, 500-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 9.32 ile 33.67 dbA arasında gürültü yayan 120mm çapında ince yapılı fan kullanılıyor. BIG Shuriken 2 Rev. B, daha önceki revizyondan farklı olarak Intel'in Core i7-3000 serisi Sandy Bridge-E işlemcilerine de destek getiriyor. Aynı zamanda Intel LGA 1155, LGA 1156, LGA 775 ve LGA 1366, AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+, AM3, AM3+ ve FM1 işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Scythe yeni soğutucusu BIG Shuriken 2 Rev. B'yi 30 Avro etiket fiyatıyla sunuyor.